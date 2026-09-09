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FC Bayern München v VfB Stuttgart - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport

Trotz Vertrag bis 2029: FC Bayern fordert von Michael Olise zeitnahe Entscheidung über Zukunft

Bundesliga
M. Olise
Transfers
Bayern München

Bayern Münchens Sportvorstand Max Eberl möchte bezüglich der Zukunft von Topstar Michael Olise trotz Vertrags bis 2029 ohne Ausstiegsklausel "bis zum nächsten Sommer wissen, ob es eine Tendenz zur Verlängerung von seiner Seite aus gibt oder nicht."

Wie der 52-Jährige im Interview mit der Sport Bild weiter ausführte, wolle man sich mit dem französischen WM-Star, der im vergangenen Sommer von Real Madrid offensiv umworben wurde, "zu gegebener Zeit hinsetzen".

Weiter als mit dem 24-Jährigen ist der deutsche Rekordmeister in der Zukunftsplanung bei Torjäger Harry Kane. "Ich wüsste nicht, was gegen eine Vertragsverlängerung sprechen würde", erklärte Eberl: "Wir wollen es keine endlose Geschichte werden lassen. Das wird es auch nicht." Kane selbst hatte nach dem Ligastart bezüglich der Gespräche knapp gesagt, es sehe "ziemlich gut" aus.

Kanes Vertrag bei den Münchnern läuft im kommenden Sommer aus, im Gespräch ist eine Verlängerung bis mindestens 2029. Zuletzt hatten beide Seiten mehrfach ihre gegenseitige Wertschätzung kundgetan.

Kane hatte in der vergangenen Saison in 51 Pflichtspielen für die Bayern 61 Tore geschossen. Zuletzt wurde der 33-Jährige mit dem Goldenen Schuh als bester Torjäger Europas ausgezeichnet, auch die Wahl zu Deutschlands Fußballer des Jahres gewann er.

Harry Kane und Michael OliseGetty Images

Max Eberl wünscht sich Ballon d'Or für Harry Kane

Für Eberl steht außer Frage, dass der ebenso torgefährliche wie mannschaftsdienliche Mittelstürmer die logische Wahl für den Ballon d'Or ist: "Er hat Rekorde gebrochen und ist eine Top-Persönlichkeit. Für mich gibt es keinen anderen Kandidaten außer Harry."

Englands Nationalmannschaftskapitän steht wie seine Bayern-Mitspieler Olise, Luis Diaz und Dayot Upamecano auf der Nominierungsliste für die prestigeträchtige Auszeichnung. Der Ballon d'Or wird am 26. Oktober verliehen.

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Häufig gestellte Fragen

Er wird vor allem als Rechtsaußen eingesetzt – und das klassisch als inverser Flügelspieler, weil er als Linksfuß von rechts nach innen ziehen kann. Je nach System spielt er aber auch im offensiven Mittelfeld.

Michael Olise hat am 12. Dezember 2001 in Hammersmith, London, das Licht der Welt erblickt – und das genauer gesagt im Stadtteil White City.

Nach der Nummer 7 bei Crystal Palace trägt er beim FC Bayern die 17.

Dazu spalten sich die Angaben, aber überwiegend liegen sie bei 1,84 Meter. 

Michael Olise wiegt 68 Kilogramm.

Laut Angaben des FC Bayern trägt er die Schuhgröße 44.

Er ist Linksfuß – ein entscheidender Baustein seines Spielerprofils, vor allem in seiner Rolle als inverser Winger.

Er hat in der Akademie des FC Chelsea bekommen, ist später zu Manchester City gewechselt und hat anschließend über die Reading-Academy den Weg in den Profifußball gefunden.

Michael Olise lebt in der Region München, ein genauer Wohnort ist nicht öffentlich bekannt.

Michael Olise fährt – wie mehrere Bayern-Profis – einen Audi RS e-tron GT performance, das offizielle Spielermodell aus der Audi-Partnerschaft.

Öffentlich gibt es keine Hinweise auf fließende Deutschkenntnisse. 

Michael Olise hat eine Tochter namens Aaliyah Noor mit seiner Ex-Freundin Fatima Zaunbrecher, die er nach einem Vaterschaftstest offiziell anerkannte.

Sein Beziehungsstatus ist nicht öffentlich, und Michael Olise äußert sich dazu nie.

Beim FC Bayern verdient er 13,5 Millionen Euro pro Jahr plus Boni – sein Nettovermögen wird auf rund 15 Millionen Euro geschätzt.

Er hat bereits vier Titel mit dem FC Bayern gesammelt. 2025 und 2026 die deutsche Meisterschaft sowie 2026 den DFB-Pokal und 2026 den DFL-Supercup.

Er ist 2025 erstmals nominiert gewesen und hat dort Platz 30 belegt.

Er wurde ebenso wenig zum FIFA-Weltfußballer gewählt.

Sein Name selbst – und manchmal die Diskussion über seine Aussprache – steht stärker im Fokus als ein klassischer Spitzname

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