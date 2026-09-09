Trotz Vertrag bis 2029: FC Bayern fordert von Michael Olise zeitnahe Entscheidung über Zukunft

Wie der 52-Jährige im Interview mit der Sport Bild weiter ausführte, wolle man sich mit dem französischen WM-Star, der im vergangenen Sommer von Real Madrid offensiv umworben wurde, "zu gegebener Zeit hinsetzen".

Weiter als mit dem 24-Jährigen ist der deutsche Rekordmeister in der Zukunftsplanung bei Torjäger Harry Kane. "Ich wüsste nicht, was gegen eine Vertragsverlängerung sprechen würde", erklärte Eberl: "Wir wollen es keine endlose Geschichte werden lassen. Das wird es auch nicht." Kane selbst hatte nach dem Ligastart bezüglich der Gespräche knapp gesagt, es sehe "ziemlich gut" aus.

Kanes Vertrag bei den Münchnern läuft im kommenden Sommer aus, im Gespräch ist eine Verlängerung bis mindestens 2029. Zuletzt hatten beide Seiten mehrfach ihre gegenseitige Wertschätzung kundgetan.

Kane hatte in der vergangenen Saison in 51 Pflichtspielen für die Bayern 61 Tore geschossen. Zuletzt wurde der 33-Jährige mit dem Goldenen Schuh als bester Torjäger Europas ausgezeichnet, auch die Wahl zu Deutschlands Fußballer des Jahres gewann er.

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Max Eberl wünscht sich Ballon d'Or für Harry Kane

Für Eberl steht außer Frage, dass der ebenso torgefährliche wie mannschaftsdienliche Mittelstürmer die logische Wahl für den Ballon d'Or ist: "Er hat Rekorde gebrochen und ist eine Top-Persönlichkeit. Für mich gibt es keinen anderen Kandidaten außer Harry."

Englands Nationalmannschaftskapitän steht wie seine Bayern-Mitspieler Olise, Luis Diaz und Dayot Upamecano auf der Nominierungsliste für die prestigeträchtige Auszeichnung. Der Ballon d'Or wird am 26. Oktober verliehen.