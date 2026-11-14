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Falko Blöding

Trotz "überragender" Trainingsleistungen: Jürgen Klopp erklärt, warum Lennart Karl gegen Serbien nicht randurfte

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Das Supertalent hatte bei den Bayern zuletzt eine aufsteigende Formkurve. Bei Jürgen Klopp aber saß Lennart Karl gegen die Serben 90 Minuten lang auf der Ersatzbank.

Bundestrainer Jürgen Klopp hat die Nichtberücksichtigung von Bayern Münchens Angreifer Lennart Karl im Nations-League-Spiel gegen Serbien am Freitagabend (3:1) erklärt - und betont, dass der Teenager dennoch in seinen Plänen eine große Rolle spielt.

Es sei in Belgrad keine Entscheidung gegen Karl gewesen, sondern eine für Debütant Brajan Gruda, betonte Klopp bei RTL: "Man stelle sich vor, wir hätten jetzt nur Brajan Gruda oder wir hätten nur Lennart Karl. Es sind andere gar nicht dabei und die können auch gut kicken." Karl habe zwar "überragend" trainiert, "Brajan Gruda aber auch".

Der Leipziger, der bei Klopps erstem DFB-Lehrgang vor einigen Wochen verletzungsbedingt passen musste, feierte gegen Serbien sein Debüt im DFB-Dress und lieferte eine herausragende Vorstellung. Gruda krönte sie mit einem tollen Sololauf von der Mittellinie, den er zum zwischenzeitlichen 3:0 abschloss. Klopp hatte anschließend Mitleid mit Serbiens linkem Schienenspieler Petar Sukacev: "Das ist ja Wahnsinn. Der Linksverteidiger, der arme Kerl!"

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In der Schlussphase wechselte Klopp munter durch. Allerdings brachte er Karl nicht, sondern wechselte Linksaußen Said El Mala für Gruda ein. Klopp erklärte dies damit, dass der Kölner eigentlich für Derry Scherhant in die Partie kommen sollte. Allerdings sei dann Gruda angeschlagen gewesen. "Dann Said nochmal wegzuschicken und zu sagen: 'Setz dich wieder hin', weil Gruda einen Krampf hatte, das macht man auch nicht", führte der Bundestrainer aus.

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Derweil betonte er, dass Karl, um dessen Entwicklung es zuletzt beim FC Bayern Diskussionen gegeben hatte, sich im DFB-Team gut präsentiert habe. Die von FCB-Ehrenpräsident Uli Hoeneß geforderte Demut habe der 18-Jährige gezeigt, so Klopp. Karl sei "ein wundervoller junger Kerl. Wir sind alle ein bisschen verschieden in einem oder anderen Aspekt. Er hat ganz, ganz toll trainiert, ist voll integriert in die Mannschaft und hat heute nicht gespielt, weil auf der Position jemand gespielt hat, der auch recht gut kicken kann."

Serbia v Germany - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD5Getty Images
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Wann ist Deutschlands nächstes Länderspiel?

Klopp kündigte an: "Lennart Karl wird Spiele machen für Deutschland, da mache ich mir gar keine Gedanken. Heute halt nicht." Die nächste Gelegenheit, zu seinem fünften Länderspiel für Deutschland zu kommen, bietet sich für Karl am Montagabend. Dann trifft die DFB-Elf in Berlin auf die Niederlande und kann den Einzug in das Viertelfinale der Nations League perfekt machen.

Nach einer Formdelle präsentierte sich Karl zuletzt bei den Bayern deutlich verbessert und erzielte unter anderem wichtige Tore in der Champions League gegen Atletico Madrid und in der Bundesliga gegen Mainz 05.

Geschrieben vonFalko Blöding

Managing Editor GOAL DE / SPOX

📝 Bio: Eine glückliche Fügung führte mich während des Studiums im wunderschönen Münster zu GOAL, wo ich 2007 anheuerte und bis heute tätig bin. Damit bin ich ein echtes Urgestein in unserer Redaktion. Ich habe diverse (bzw so ziemlich alle) Positionen durchlaufen und durfte mich in unterschiedlichsten Rollen austoben. Seit 2022 bin ich Managing Editor und im Tagesgeschäft hauptsächlich als CvD im Einsatz.

Wie ich zum Fußball gekommen bin: Die Liebe zum Fußball kam mit Otto Rehhagels Werder Bremen. So mochte ich dann als junger Steppke nicht nur das runde Leder, sondern hatte praktischerweise auch gleich einen Lieblingsklub. International faszinierte mich früh Manchester United. Wir sprechen also von zwei Klubs, die in den vergangenen Jahren nur selten vergnügungssteuerpflichtig waren.

🎯 Ich beschäftige mich vor allem mit :

Allem, womit ein CvD zu tun hat.

🌟 Meine liebsten Fußball-Momente :

Werders 5:3 gegen Anderlecht nach 0:3-Pausenrückstand. Irre Nordderby-Wochen zwischen Werder und dem HSV 2009. Deutschland vs. Argentinien bei der WM 2006. Als John Terry im CL-Finale 2008 ausrutschte. Natürlich auch Götzes Tor im WM-Finale von Rio.

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