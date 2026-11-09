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1. FSV Mainz 05 v FC Bayern München - Bundesliga 2026/27Getty Images
Jochen Tittmar

Trotz Triumph beim Ballon d'Or: Harry Kane und Duo des FC Bayern München fliegen komplett aus FIFPRO-Weltelf

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Die von der FIFPRO gewählte Weltelf ist veröffentlicht - und muss ohne Ballon-d'Or-Sieger Harry Kane sowie seine beiden Teamkollegen Dayot Upamecano und Michael Olise vom FC Bayern München auskommen.

Insgesamt 19.806 Stimmberechtigte aus dem weltweiten Profifußball haben ihr Urteil gefällt und den Stars des FC Bayern München einen Dämpfer verpasst. Obwohl der deutsche Rekordmeister mit Kane, Olise und Upamecano gleich drei Akteure unter den 26 Finalisten der renommierten Auszeichnung platzieren konnte, schaffte es letztlich kein einziger Münchner in die Weltauswahl der Spielergewerkschaft FIFPRO.

Für Kane wiegt die Nichtberücksichtigung besonders schwer: Der englische Angreifer ist der erste Gewinner des Ballon d'Or der Männer überhaupt, der im selben Kalenderjahr nicht von den eigenen Kollegen in die FIFPRO World 11 gewählt wurde. Seit der Einführung des Votings im Jahr 2005 hatte bislang ausnahmslos jeder Titelträger des Ballon d'Or auch seinen festen Platz in der Elf gefunden.

Bei den Männern flossen die sportlichen Leistungen aus dem Zeitraum vom 4. August 2025 bis zum 19. Juli 2026 in die Auswertung ein. Das taktische Schema der Formation kommt mit vier Stürmern daher, da das letzte verbliebene Ticket in der Mannschaft jener Feldspieler mit den meisten Stimmen erhielt, der auf seiner jeweiligen Position nicht ohnehin unter den Top 3 gelandet war.

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Die Offensive besetzen letztlich Erling Haaland (Manchester City), Kylian Mbappe (Real Madrid), Lionel Messi (Inter Miami) und Lamine Yamal (FC Barcelona). Im Tor steht David Raya vom FC Arsenal, während Pau Cubarsí (FC Barcelona) die Defensive an der Seite der beiden Pariser Achraf Hakimi und Nuno Mendes bildet.

Erling Haaland NorwayGetty Images

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Im Mittelfeld erhielten Jude Bellingham (Real Madrid), Vitinha (Paris Saint-Germain) und der für Manchester City sowie den FC Barcelona aktive Rodri den Vorzug. Den mannschaftlich größten Block stellte somit Paris Saint-Germain mit drei gewählten Profis.

Das Männer-Team im Überblick

  • Tor: David Raya (Arsenal)
  • Abwehr: Pau Cubarsí (FC Barcelona), Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain)
  • Mittelfeld: Jude Bellingham (Real Madrid), Rodri (Manchester City / FC Barcelona), Vitinha (Paris Saint-Germain)
  • Angriff: Erling Haaland (Manchester City), Kylian Mbappe (Real Madrid), Lionel Messi (Inter Miami), Lamine Yamal (FC Barcelona)

Parallel zur Herren-Kategorie wurde auch das Aufgebot der Frauen gekürt, dem die Leistungen zwischen dem 4. August 2025 und dem 16. August 2026 zugrunde lagen. Diese Auswahl wird von fünf englischen Nationalspielerinnen geprägt. Eine von ihnen ist Lucy Bronze, die zum neunten Mal in die Weltelf gewählt wurde und damit den Allzeit-Rekord der Abstimmung innehat.

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Das Frauen-Team im Überblick

  • Tor: Hannah Hampton (Chelsea)
  • Abwehr: Lucy Bronze (Chelsea), Alex Greenwood (Manchester City), Mapi León (FC Barcelona / London City Lionesses), Irene Paredes (FC Barcelona)
  • Mittelfeld: Aitana Bonmatí (FC Barcelona), Alexia Putellas (FC Barcelona / London City Lionesses), Ella Toone (Manchester United)
  • Angriff: Barbra Banda (Orlando Pride), Claudia Pina (FC Barcelona), Alessia Russo (Arsenal)

Geschrieben vonJochen Tittmar

Reporter SPOX und GOAL DE

📝 Mein beruflicher Werdegang:

Ich wusste sehr lange Zeit nicht, womit ich einmal mein Geld verdienen möchte - zahlreiche Berufe ausschließen konnte ich aber locker. Nach meinem Studium der französischen sowie englischen Literatur und Sprache an der Universität Konstanz hatte ich im Oktober 2007 das Glück, ein Praktikum in der Online-Redaktion des kicker in Nürnberg zu bekommen. Dort stand nach Tag eins fest: Sport-Redakteur soll's sein! Im Februar 2008 wechselte ich als erster Praktikant außerhalb der Gründungscrew zu SPOX nach München. Ein halbes Jahr später wurde ich fester freier Mitarbeiter, ab 2010 folgte (endlich) das Volontariat, 2012 dann die Festanstellung als Redakteur.

🎯 Meine Kerngebiete:

Berichterstattung über Borussia Dortmund

Interviews mit aktuellen und ehemaligen Fußball-Protagonisten

Artikel über aktuelle und ehemalige Fußball-Protagonisten oder -klubs

Wie ich zum Fußball gekommen bin:

Mein Vater war fußballbegeistert und tat das einzig Richtige: Er infizierte von Beginn an auch den Sohn damit. Da wir ein kicker-Abo besaßen, las ich von klein auf über die Bundesliga und den internationalen Fußball. Jahrelang verpasste ich kein Tor in der Sportschau, ab 1991 kamen auch erste Stadionbesuche dazu. Dass mich meine Eltern zum WM-Finale 1990 ins Bett schickten, ist heute noch hitziger Streitpunkt. Kurz darauf schloss ich mich dem großartigen SV Nufringen an und kickte als lauffauler (andere über Tittmar), technisch hoch begabter (Tittmar über Tittmar) Zehner mit der Nummer 6 selbst viele Jahre.

🌟 Meine liebsten Fußball-Momente:

Ich leide unter chronischem Fernweh und kombiniere daher seit Jahren beide Leidenschaften: Reisen und dabei Fußball gucken. Ein neues Reiseziel gepaart mit einem unbekannten Stadion - das hat sich mit den Jahren fast schon zur Sucht ausgeweitet.

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