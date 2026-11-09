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Die von der FIFPRO gewählte Weltelf ist veröffentlicht - und muss ohne Ballon-d'Or-Sieger Harry Kane sowie seine beiden Teamkollegen Dayot Upamecano und Michael Olise vom FC Bayern München auskommen.

Insgesamt 19.806 Stimmberechtigte aus dem weltweiten Profifußball haben ihr Urteil gefällt und den Stars des FC Bayern München einen Dämpfer verpasst. Obwohl der deutsche Rekordmeister mit Kane, Olise und Upamecano gleich drei Akteure unter den 26 Finalisten der renommierten Auszeichnung platzieren konnte, schaffte es letztlich kein einziger Münchner in die Weltauswahl der Spielergewerkschaft FIFPRO.

Für Kane wiegt die Nichtberücksichtigung besonders schwer: Der englische Angreifer ist der erste Gewinner des Ballon d'Or der Männer überhaupt, der im selben Kalenderjahr nicht von den eigenen Kollegen in die FIFPRO World 11 gewählt wurde. Seit der Einführung des Votings im Jahr 2005 hatte bislang ausnahmslos jeder Titelträger des Ballon d'Or auch seinen festen Platz in der Elf gefunden.

Bei den Männern flossen die sportlichen Leistungen aus dem Zeitraum vom 4. August 2025 bis zum 19. Juli 2026 in die Auswertung ein. Das taktische Schema der Formation kommt mit vier Stürmern daher, da das letzte verbliebene Ticket in der Mannschaft jener Feldspieler mit den meisten Stimmen erhielt, der auf seiner jeweiligen Position nicht ohnehin unter den Top 3 gelandet war.

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Die Offensive besetzen letztlich Erling Haaland (Manchester City), Kylian Mbappe (Real Madrid), Lionel Messi (Inter Miami) und Lamine Yamal (FC Barcelona). Im Tor steht David Raya vom FC Arsenal, während Pau Cubarsí (FC Barcelona) die Defensive an der Seite der beiden Pariser Achraf Hakimi und Nuno Mendes bildet.

Getty Images

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Im Mittelfeld erhielten Jude Bellingham (Real Madrid), Vitinha (Paris Saint-Germain) und der für Manchester City sowie den FC Barcelona aktive Rodri den Vorzug. Den mannschaftlich größten Block stellte somit Paris Saint-Germain mit drei gewählten Profis.

Das Männer-Team im Überblick

Tor: David Raya (Arsenal)

David Raya (Arsenal) Abwehr: Pau Cubarsí (FC Barcelona), Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain)

Pau Cubarsí (FC Barcelona), Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain) Mittelfeld: Jude Bellingham (Real Madrid), Rodri (Manchester City / FC Barcelona), Vitinha (Paris Saint-Germain)

Jude Bellingham (Real Madrid), Rodri (Manchester City / FC Barcelona), Vitinha (Paris Saint-Germain) Angriff: Erling Haaland (Manchester City), Kylian Mbappe (Real Madrid), Lionel Messi (Inter Miami), Lamine Yamal (FC Barcelona)

Parallel zur Herren-Kategorie wurde auch das Aufgebot der Frauen gekürt, dem die Leistungen zwischen dem 4. August 2025 und dem 16. August 2026 zugrunde lagen. Diese Auswahl wird von fünf englischen Nationalspielerinnen geprägt. Eine von ihnen ist Lucy Bronze, die zum neunten Mal in die Weltelf gewählt wurde und damit den Allzeit-Rekord der Abstimmung innehat.

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Das Frauen-Team im Überblick

Tor: Hannah Hampton (Chelsea)

Hannah Hampton (Chelsea) Abwehr: Lucy Bronze (Chelsea), Alex Greenwood (Manchester City), Mapi León (FC Barcelona / London City Lionesses), Irene Paredes (FC Barcelona)

Lucy Bronze (Chelsea), Alex Greenwood (Manchester City), Mapi León (FC Barcelona / London City Lionesses), Irene Paredes (FC Barcelona) Mittelfeld: Aitana Bonmatí (FC Barcelona), Alexia Putellas (FC Barcelona / London City Lionesses), Ella Toone (Manchester United)

Aitana Bonmatí (FC Barcelona), Alexia Putellas (FC Barcelona / London City Lionesses), Ella Toone (Manchester United) Angriff: Barbra Banda (Orlando Pride), Claudia Pina (FC Barcelona), Alessia Russo (Arsenal)