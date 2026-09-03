Trotz Transferschluss! FC Bayern München hat die Hoffnung auf einen weiteren Abgang noch nicht aufgegeben

Auch nach der Schließung des Transferfensters in Europas Top-fünf-Ligen könnte der FC Bayern München noch einen Spieler abgeben. Das berichtet Sky. Demnach sei Außenverteidiger Sacha Boey weiterhin ein Kandidat für einen Abschied. Die Münchner wollten den Franzosen gerne in diesem Sommer loswerden, doch bislang konnten sie dieses Vorhaben nicht umsetzen.

Boey kann immer noch in einem Land unterkommen, in dem das Transferfenster später schließt: So sind Schottland, Österreich und Belgien (3. September), Türkei (4. September), Portugal (5. September), Saudi-Arabien (6. September) und die Schweiz (8. September) noch Optionen für den Franzosen.

Zu Beginn der Sommervorbereitung hatten die Bayern-Verantwortlichen drei Spielern verdeutlicht, dass sie unter Trainer Vincent Kompany keine Rolle in der neuen Saison spielen werden: Von diesem Trio gab der FCB nun Joao Palhina (für 14 Millionen Euro zu Benfica) und Bryan Zaragoza (zu Espanyol ausgeliehen) ab, nur für Boey wurde es bislang nichts mit einem fixen Transfers oder einer Leihe.

Genau wie bei Palhinha werden die Münchner mit Boey einen riesigen Verlust machen, denn sie holten den 25-Jährigen im Januar 2024 noch für 30 Millionen Euro. Mittlerweile beträgt sein Marktwert nur noch zehn Millionen Euro.