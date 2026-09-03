Trotz Transferschluss! FC Bayern München hat die Hoffnung auf einen weiteren Abgang noch nicht aufgegeben

Der Abwehrspieler ist beim FC Bayern München ein Transferkandidat - und ein Wechsel ist für ihn immer noch möglich.
Auch nach der Schließung des Transferfensters in Europas Top-fünf-Ligen könnte der FC Bayern München noch einen Spieler abgeben. Das berichtet Sky. Demnach sei Außenverteidiger Sacha Boey weiterhin ein Kandidat für einen Abschied. Die Münchner wollten den Franzosen gerne in diesem Sommer loswerden, doch bislang konnten sie dieses Vorhaben nicht umsetzen.
Boey kann immer noch in einem Land unterkommen, in dem das Transferfenster später schließt: So sind Schottland, Österreich und Belgien (3. September), Türkei (4. September), Portugal (5. September), Saudi-Arabien (6. September) und die Schweiz (8. September) noch Optionen für den Franzosen.
Zu Beginn der Sommervorbereitung hatten die Bayern-Verantwortlichen drei Spielern verdeutlicht, dass sie unter Trainer Vincent Kompany keine Rolle in der neuen Saison spielen werden: Von diesem Trio gab der FCB nun Joao Palhina (für 14 Millionen Euro zu Benfica) und Bryan Zaragoza (zu Espanyol ausgeliehen) ab, nur für Boey wurde es bislang nichts mit einem fixen Transfers oder einer Leihe.
Genau wie bei Palhinha werden die Münchner mit Boey einen riesigen Verlust machen, denn sie holten den 25-Jährigen im Januar 2024 noch für 30 Millionen Euro. Mittlerweile beträgt sein Marktwert nur noch zehn Millionen Euro.
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Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Cafe Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 432.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 35-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribery, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Elber, Robert Lewandowski, Thomas Müller, Harry Kane und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.
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