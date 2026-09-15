Trotz Titelgewinn gegen PSG! Kapitel von Ex-Bundesligatrainer Dino Toppmöller bei RC Lens nach nur sechs Spielen zu Ende

Der Vizemeister bestätigte die "einvernehmliche" Trennung am Dienstagabend und indirekt auch den Grund dafür: Dieser lag Medien zufolge in einem Zerwürfnis zwischen Vereinsspitze und Toppmöller über dessen Co-Trainer und Vertrauten Nelson Morgado.

"Nach zahlreichen Gesprächen über das Mannschaftsgefüge sowie die Arbeitsweise und Organisation des Trainerstabs teilte der Verein seinem Trainer die Absicht mit, den Stab neu zu strukturieren", hieß es in einer Stellungnahme des Vereins: "Da Dino Toppmöller diese strukturellen Veränderungen nicht mittragen konnte, traf der Verein die verantwortungsvolle Entscheidung, seine Tätigkeit sowie die seiner beiden Assistenten zu beenden."

Zugleich würdigte der Racing Club "die aufrichtige menschliche Art und das stets stilvolle Auftreten" Toppmöllers. Dieser sei sogar dazu bereit gewesen, "auf einen wesentlichen Teil seiner vertraglich vereinbarten Abfindung zu verzichten".

Als Nachfolger zumindest für das kommende Spiel am Freitagabend bei der AS Monaco (20.45 Uhr) übernimmt Co-Trainer Yannick Cahuzac. Toppmöller, ehemaliger Trainer von Eintracht Frankfurt, hatte Lens nach einer außergewöhnlichen Saison im Sommer übernommen und gleich im ersten Pflichtspiel mit einem Sieg im französischen Supercup gegen das Starensemble von Paris Saint-Germain zu einem Titel geführt.

Nach sechs Pflichtspielen, darunter ein 3:2-Zittersieg zum Auftakt in der Champions League bei Slavia Prag, ist nun Schluss. Sportlich seien die Bosse mit dem 45-Jährigen zufrieden gewesen, hieß es, obwohl in der Liga nach vier Spielen auch wegen großer Verletzungssorgen nur Platz zehn zu Buche steht.