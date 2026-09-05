Trotz "sehr konkreter Gespräche": Abgang von Transferkandidat beim FC Bayern München wohl endgültig vom Tisch

Joao Palhinha hat den FC Bayern München endgültig in Richtung Benfica Lissabon verlassen, Bryan Zaragoza wurde an Espanyol Barcelona verliehen. Einzig Sacha Boey aus dem Trio, das beim Rekordmeister öffentlich auf der Verkaufsliste stand, hat noch keinen neuen Klub gefunden.

Geht es nach Sportdirektor Christoph Freund, dürfte sich daran vorerst auch nichts ändern. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Franzose in München bleibt, sei "natürlich höher", erklärte Freund am Freitag auf der Pressekonferenz. Zwar seien noch "einige Märkte länger offen", doch "es war ein anderer Plan, auch von ihm. Aber es ist so im Fußball", so Freund.

Zwischenzeitlich galt der FC Fulham als mögliche Option für den 25-Jährigen. Ein Wechsel nach England wäre allerdings davon abhängig gewesen, dass Kenny Tete Fulham noch verlässt. Da dieser Transfer nicht zustande kam, zerschlug sich auch die Spur zu Boey. Laut Bild soll auch der FC Everton interessiert gewesen sein. Es habe "sehr konkrete Gespräche" gegeben, am Ende habe man sich jedoch für Ainsley Maitland-Niles entschieden.

Sacha Boey noch bis 2028 vertraglich bei Bayern gebunden

Beim FC Bayern hatte der Außenverteidiger zuvor noch getrennt von der Mannschaft trainiert. In der laufenden Saison kam er unter Trainer Vincent Kompany bislang nicht zum Einsatz.

Boey war im Januar 2024 für rund 30 Millionen Euro von Galatasaray nach München gewechselt, konnte sich beim Rekordmeister jedoch nie durchsetzen.

Per Leihe kehrte der Franzose im vergangenen Februar wieder zu Galatasaray zurück, anschließend ging es wieder nach München. Auch dort spielt er weiterhin keine Rolle. Sein Vertrag beim FC Bayern läuft noch bis 2028.