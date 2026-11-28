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In der Premier League grüßen die Gunners von ganz oben – doch im Angriff klemmt es gewaltig. Nach nur 17 Saisontoren deutet Trainer Mikel Arteta vor dem Spitzenspiel gegen Manchester City an, dass London im Januar noch einmal nachlegen könnte. Ganz oben auf der Wunschliste steht dem Vernehmen nach ein Leipziger Überflieger, für den die Sachsen jedoch eine astronomische Summe fordern.

Mikel Arteta hat bestätigt, dass der FC Arsenal im Januar auf dem Transfermarkt zuschlagen könnte, sollte sich die passende Gelegenheit bieten. Vor allem ein Bundesliga-Shootingstar soll im Fokus stehen.

"Wir waren auf dem Transfermarkt immer sehr aktiv, besonders wenn wir bestimmte Probleme hatten", sagte Arteta vor dem Spiel der Gunners am Sonntag gegen Manchester City. "Ist es uns gelungen, einen Transfer abzuschließen? Manchmal nicht. Wir werden also sehen, ob sich eine Gelegenheit bietet und ob es jemanden gibt, von dem wir glauben, dass er für die Mannschaft einen Unterschied machen wird."

Obwohl Arsenal die Premier League mit sechs Punkten Vorsprung anführt, möchte man offenbar einen neuen Offensivspieler verpflichten. Der Klub hat in dieser Saison erst 17 Tore in der Premier League erzielt - so wenige wie kein anderes Team unter den sechs bestplatzierten Mannschaften. Die schwache Chancenverwertung zeigte sich in der vergangenen Woche vor allem in den Spielen Newcastle United und Borussia Dortmund,

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Nach den Abgängen von Gabriel Martinelli, Gabriel Jesus und Leandro Trossard im zurückliegenden Sommer fehlt es im Angriff an Alternativen, lediglich Christos Tzolis kam als Verstärkung für die Offensive. Um diese Lücke zu schließen, hat der Klub Berichten zufolge auch RB Leipzigs Flügelspieler Antonio Nusa ins Auge gefasst.

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Die Planungen für das bevorstehende Transferfenster laufen angeblich bereits. Co-Vorsitzender Josh Kroenke wird nächste Woche in London erwartet. Arteta erklärte hinsichtlich dessen, dass regelmäßige Telefonate dafür sorgen, dass die Entscheidungsträger des Klubs auf einer Linie bleiben.

Muss der FC Arsenal 100 Millionen Euro für Antonio Nusa zahlen?

Billig dürfte Nusa für die Gunners gleichwohl nicht werden. Sky berichtete erst kürzlich, dass sich Leipzig seiner komfortablen Ausgangslage bewusst sei und ein Mega-Preisschild von 100 Millionen Euro für einen Winter-Transfers Nusas ausgerufen habe.

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Mit fünf Toren und sieben Assists in zehn Bundesliga-Partien spielt der 21-Jährige herausragende Saison für die Bullen, darüber hinaus trug er sich auch in der Champions League (drei Treffer in fünf Spielen) und im DFB-Pokal (ein Treffer und ein Assist in zwei Spielen) schon in die Torschützenliste der Sachsen ein.

Neben Arsenal zeigt auch wohl PSG großes Interesse. Der zweifache Champions-League-Sieger ist nach den schweren Verletzungen von Khvicha Kvaratskhelia und Desire Doue - beide fallen mit Kreuzbandrissen wohl für den Rest der Saison aus - auf der Suche nach Verstärkungen für die Offensivabteilung. Nusa soll einer der möglichen Kandidaten sein.