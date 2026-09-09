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Chelsea FC v Brighton & Hove Albion - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Falko Blöding

Trotz happiger Ablöse und Vertrag bis 2033: Xabi Alonso hat beim FC Chelsea für einen Stürmer keine Verwendung

Premier League
FC Chelsea
England EFL Cup
FC Chelsea - Leeds
K. Paez
X. Alonso

Chelsea blätterte für Kendry Paez eine Rekordsumme für einen 15-Jährigen hin. Allerdings hat der Ecuadorianer an der Stamford Bridge noch einen schweren Stand.

Der ecuadorianische Nationalspieler Kendry Paez braucht sich keine Hoffnungen auf einen zügigen Durchbruch bei Klub-Weltmeister FC Chelsea zu machen. Das hat Cheftrainer Xabi Alonso unmissverständlich klargestellt.

Die Blues spielen am Mittwochabend an der Stamford Bridge in der dritten Runde des Ligapokals gegen den PL-Rivalen Leeds United. Es wird erwartet, dass dabei auch einige Akteure zum Zuge kommen, denen Alonso während der ersten Partien in der Premier League wenig Einsatzzeiten gewährt hat.

Gefragt, ob einer dieser Spieler auch Paez sein könnte, sagte Alonso: "Nein, nein. Er spielt in unseren Plänen keine Rolle. Im Moment ist nicht Teil der ersten Mannschaft."

Paez kann im offensiven Mittelfeld sowie auf der rechten Außenbahn auflaufen und gilt als Ausnahmetalent. Unter anderem sang Ecuadors Ex-Nationalspieler Carlos Tenorio einst ein Loblied auf ihn und prophezeite: "Er hat alles, um besser als Lionel Messi und Neymar zu sein. Aber das hängt von ihm und seinem Umfeld ab." Einen Spieler mit Paez' Eigenschaften sehe er "zum ersten Mal. Ich glaube, er hat alles, um einer der prägenden Spieler im Weltfußball zu werden".

Wie hoch war Chelseas Ablöse für Kendry Paez?

Auch bei Chelsea war man begeistert und verpflichtete ihn 2023 im Alter von 15 Jahren für die Rekordsumme von bis zu 20 Millionen Euro von Independiente del Valle. Es dauerte bis zur Volljährigkeit des offensiven Mittelfeldspielers, ehe der Transfer nach Europa vollzogen werden konnte.

Einen Einsatz für die Londoner absolvierte Paez anschließend nicht, sondern er wurde direkt an Schwesterklub Racing Straßburg verliehen. Nach einem halben Jahr dort ging es für ein weiteres halbes Jahr auf Leihbasis zum argentinischen Spitzenklub River Plate. Für Straßburg lief er in 21 Partien auf, weitere 14 Spiele kam im Dress River Plates dazu.

Mexico v Ecuador: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images

Nach der Teilnahme an der Weltmeisterschaft mit Ecuador im Sommer bemühten sich Chelseas Verantwortliche um eine Leihe zu einem englischen Verein, dies klappte aber vor dem Schließen des Transferfensters vor einigen Tagen nicht. So ist Paez aktuell zwar bei Chelsea, hat aber keinen Platz in Alonsos Luxuskader. Sein Vertrag läuft noch bis 2033.

Alonso hat bei Chelsea einen ordentlichen Start in die neue Premier-League-Saison hingelegt. Nach zwei spektakulären Siegen zum Start (3:2 gegen Fulham, 4:3 gegen Brighton) setzte es allerdings am vergangenen Wochenende beim 1:2 gegen Meister Arsenal die erste Niederlage.

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Häufig gestellte Fragen

Er kam am 25. November 1981 zur Welt – in Tolosa, im Baskenland. Seine Wurzeln und seine Art, Fußball zu denken, sind eng mit dieser Region verbunden.

Xabi Alonso hat als Profifußballer eine Weltkarriere hingelegt. Insgesamt 18 nationale und internationale Titel konnte er in seiner Laufbahn als Fußballer gewinnen. Neben zahlreichen Titeln auf Klub-Ebene, wurde Alonso 2010 Weltmeister. 2008 und 2012 gewann er mit dem spanischen Nationalteam zudem die Europameisterschaft. Auch individuell wurde der frühere Mittelfeldmann in seiner Karriere ausgezeichnet, so wurde er 2003 zum Fußballer des Jahres in Spanien gewählt. 

Xabi Alonso startete 1999 bei Real Sociedad, spielte später für Liverpool, Real Madrid und Bayern München – und gewann dabei zahlreiche Titel, darunter zweimal die Champions League. 2017 beendete er seine Karriere.

Xabi Alonso hat in seiner Karriere bislang insgesamt drei Titel feiern können. In der Saison 2023/24 führte er Bayer Leverkusen zum Double und damit zum Gewinn der deutschen Meisterschaft und des DFB-Pokals. Im Jahr 2024 sicherte sich der Spanier mit den Leverkusenern zudem den Supercup.

Als Spieler konnte Xabi Alonso in seiner Karriere zweimal die Champions League gewinnen: 2005 mit dem FC Liverpool und 2014 mit Real Madrid. Als Trainer konnte sich Alonso bislang jedoch noch nicht den Henkelpott sichern.

Xabi Alonso startete seine Trainertätigkeit bei den Junioren von Real Madrid und im Anschluss bei Real Sociedad B in der dritten spanischen Liga. 2022 heuerte Alonso dann bei Bayer Leverkusen an und traf dort unter anderem auf Florian Wirtz, der unter Alonso zu einem Starspieler reifte. Aber auch mit Jeremie Frimpong oder den Routiniers Jonathan Tah und Granit Xhaka haben in Leverkusen unter Alonso namhafte Spieler gespielt. 2025 wechselte Alonso schließlich zu Real Madrid, wo er unter anderem Kylian Mbappe, Jude Bellingham oder Vinicius Junior trainierte. Aktuell hat er die Stars des FC Chelsea unter seinen Fittichen.

Man schätzt sein Vermögen auf etwa 20 Millionen Dollar, also gut 18,5 Millionen Euro. Ein Großteil stammt noch aus seiner aktiven Zeit – bei Vereinen wie Liverpool, Real Madrid oder den Bayern. Als Trainer bei Real verdient er inzwischen 6 bis 8 Millionen Euro pro Jahr, heißt es. Prämien kommen wohl noch obendrauf.

Drei: Jontxu, Ane und Emma. Seine Frau Nagore und die Familie sind ihm wichtig – das merkt man in Interviews und öffentlichen Auftritten immer wieder.

Seit 2009 ist er mit Nagore Aranburu verheiratet – eine Jugendliebe, die ihn durch alle Stationen begleitet hat.

Die Auszeichnung Welttrainer des Jahres konnte Xabi Alonso während seiner Trainerlaufbahn bislang noch nicht gewinnen. Im Jahr 2024, nachdem er mit Bayer Leverkusen das Double und den Supercup holte, landete der Spanier allerdings in den Top drei bei der Wahl zum Welttrainer des Jahres. Mit 22 zu 26 Punkten musste er sich bei der Verleihung einzig Carlo Ancelotti geschlagen geben. 

Ja – "La Barba Roja", also der rote Bart. In Spanien wurde dieser Spitzname zum Symbol für seine Aura, seine Ruhe und seinen unverwechselbaren Look auf dem Platz.

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