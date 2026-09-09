Trotz happiger Ablöse und Vertrag bis 2033: Xabi Alonso hat beim FC Chelsea für einen Stürmer keine Verwendung

Der ecuadorianische Nationalspieler Kendry Paez braucht sich keine Hoffnungen auf einen zügigen Durchbruch bei Klub-Weltmeister FC Chelsea zu machen. Das hat Cheftrainer Xabi Alonso unmissverständlich klargestellt.

Die Blues spielen am Mittwochabend an der Stamford Bridge in der dritten Runde des Ligapokals gegen den PL-Rivalen Leeds United. Es wird erwartet, dass dabei auch einige Akteure zum Zuge kommen, denen Alonso während der ersten Partien in der Premier League wenig Einsatzzeiten gewährt hat.

Gefragt, ob einer dieser Spieler auch Paez sein könnte, sagte Alonso: "Nein, nein. Er spielt in unseren Plänen keine Rolle. Im Moment ist nicht Teil der ersten Mannschaft."

Paez kann im offensiven Mittelfeld sowie auf der rechten Außenbahn auflaufen und gilt als Ausnahmetalent. Unter anderem sang Ecuadors Ex-Nationalspieler Carlos Tenorio einst ein Loblied auf ihn und prophezeite: "Er hat alles, um besser als Lionel Messi und Neymar zu sein. Aber das hängt von ihm und seinem Umfeld ab." Einen Spieler mit Paez' Eigenschaften sehe er "zum ersten Mal. Ich glaube, er hat alles, um einer der prägenden Spieler im Weltfußball zu werden".

Wie hoch war Chelseas Ablöse für Kendry Paez?

Auch bei Chelsea war man begeistert und verpflichtete ihn 2023 im Alter von 15 Jahren für die Rekordsumme von bis zu 20 Millionen Euro von Independiente del Valle. Es dauerte bis zur Volljährigkeit des offensiven Mittelfeldspielers, ehe der Transfer nach Europa vollzogen werden konnte.

Einen Einsatz für die Londoner absolvierte Paez anschließend nicht, sondern er wurde direkt an Schwesterklub Racing Straßburg verliehen. Nach einem halben Jahr dort ging es für ein weiteres halbes Jahr auf Leihbasis zum argentinischen Spitzenklub River Plate. Für Straßburg lief er in 21 Partien auf, weitere 14 Spiele kam im Dress River Plates dazu.

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Nach der Teilnahme an der Weltmeisterschaft mit Ecuador im Sommer bemühten sich Chelseas Verantwortliche um eine Leihe zu einem englischen Verein, dies klappte aber vor dem Schließen des Transferfensters vor einigen Tagen nicht. So ist Paez aktuell zwar bei Chelsea, hat aber keinen Platz in Alonsos Luxuskader. Sein Vertrag läuft noch bis 2033.

Alonso hat bei Chelsea einen ordentlichen Start in die neue Premier-League-Saison hingelegt. Nach zwei spektakulären Siegen zum Start (3:2 gegen Fulham, 4:3 gegen Brighton) setzte es allerdings am vergangenen Wochenende beim 1:2 gegen Meister Arsenal die erste Niederlage.