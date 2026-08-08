Trotz großer Konkurrenz: Erhält der BVB bei einem umworbenen Barca-Juwel den Zuschlag?

Das vermeldet zumindest die spanische Mundo Deportivo. Laut dem Bericht sollen die Schwarzgelben an Tommy Marques interessiert sein.

Der 19-Jährige soll sich angeblich entschlossen haben, den Verein verlassen zu wollen und anderswo Spielpraxis zu sammeln. Auch Barca soll mittlerweile offen dafür sein, das Juwel abzugeben und sich im Falle eines Verkaufs eine Rückkaufoption zu sichern.

Eigentlich war geplant, dass Marques sich in der kommenden Saison weiter in der ersten Mannschaft des spanischen Meisters etablieren sollte. Durch den bevorstehenden Transfer von Rodri würde dem Mittelfeldspieler jedoch noch einmal weitere und stärkere Konkurrenz winken.

BVB hat bei Marques wohl prominente Konkurrenz

Laut Mundo Deportivo wägt der Youngster aktuell seine Optionen ab. Am meisten soll sich Sporting Braga um Marques bemühen, doch auch Manchester City ist dem Vernehmen nach an ihm dran. Die Skyblues sehen in ihm angeblich eine Zukunftsinvestition und würden ihn nach der Verpflichtung gerne zunächst an Girona ausleihen.

Dortmund hat dementsprechend prominente Konkurrenz, doch darf sich dem Bericht zufolge dennoch gute Chancen in den Verhandlungen mit dem Klub selbst ausrechnen, da Barca und der BVB nicht erst seit dem Adeyemi-Transfer gute Beziehungen pflegen.

In der vergangenen Saison feierte Marques sein Debüt in der Profimannschaft unter Hansi Flick. Am 7. Februar wurde er beim Heimspiel gegen RCD Mallorca vier Minuten vor Ende der regulären Spielzeit für Fermin Lopez eingewechselt. Immer wieder durfte er auf der Bank Platz nehmen, wurde allerdings einzig im Mai gegen Deportivo Alaves erneut wenige Zeigerumdrehungen vor Schluss aufs Spielfeld geschickt.