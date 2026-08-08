Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Age-restricted content

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

Goal.com
Live€50
imago-sport-1072187029.jpgNurPhoto
Finn Fichtner

Trotz großer Konkurrenz: Erhält der BVB bei einem umworbenen Barca-Juwel den Zuschlag?

Bundesliga
Borussia Dortmund
Tommy Marqués
FC Barcelona
La Liga

Nach dem Transfer von Karim Adeyemi möchte sich Borussia Dortmund nun offenbar selbst beim FC Barcelona bedienen. Angeblich steht ein Barca-Juwel auf der BVB-Wunschliste.

Das vermeldet zumindest die spanische Mundo Deportivo. Laut dem Bericht sollen die Schwarzgelben an Tommy Marques interessiert sein.

Der 19-Jährige soll sich angeblich entschlossen haben, den Verein verlassen zu wollen und anderswo Spielpraxis zu sammeln. Auch Barca soll mittlerweile offen dafür sein, das Juwel abzugeben und sich im Falle eines Verkaufs eine Rückkaufoption zu sichern.

Eigentlich war geplant, dass Marques sich in der kommenden Saison weiter in der ersten Mannschaft des spanischen Meisters etablieren sollte. Durch den bevorstehenden Transfer von Rodri würde dem Mittelfeldspieler jedoch noch einmal weitere und stärkere Konkurrenz winken.

BVB hat bei Marques wohl prominente Konkurrenz

Laut Mundo Deportivo wägt der Youngster aktuell seine Optionen ab. Am meisten soll sich Sporting Braga um Marques bemühen, doch auch Manchester City ist dem Vernehmen nach an ihm dran. Die Skyblues sehen in ihm angeblich eine Zukunftsinvestition und würden ihn nach der Verpflichtung gerne zunächst an Girona ausleihen.

Dortmund hat dementsprechend prominente Konkurrenz, doch darf sich dem Bericht zufolge dennoch gute Chancen in den Verhandlungen mit dem Klub selbst ausrechnen, da Barca und der BVB nicht erst seit dem Adeyemi-Transfer gute Beziehungen pflegen.

Klub Freundschaftsspiele
FC Arsenal crest
FC Arsenal
ARS
Borussia Dortmund crest
Borussia Dortmund
BVB

In der vergangenen Saison feierte Marques sein Debüt in der Profimannschaft unter Hansi Flick. Am 7. Februar wurde er beim Heimspiel gegen RCD Mallorca vier Minuten vor Ende der regulären Spielzeit für Fermin Lopez eingewechselt. Immer wieder durfte er auf der Bank Platz nehmen, wurde allerdings einzig im Mai gegen Deportivo Alaves erneut wenige Zeigerumdrehungen vor Schluss aufs Spielfeld geschickt.

imago-sport-1074349338.jpgIMAGO
Werbung

Häufig gestellte Fragen

Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet. 

Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.

Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.

Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion. 

Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.

Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (35 Meisterschaften).

Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).

Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.

Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.

Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.

Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft. 

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen