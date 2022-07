Trotz Finanzproblemen: Atletico Madrid angeblich an Cristiano Ronaldo interessiert

Ronaldo sucht weiterhin nach einem Top-Klub, der ihn verpflichten möchte. Atletico Madrid ist grundsätzlich interessiert.

Atletico Madrid ist laut AS ein Klub, der an Cristiano Ronaldo von Manchester United interessiert ist. Der 37-Jährige ist auf der Suche nach einem neuen Verein, denn er will trotz eines bis 2023 laufenden Vertrags die Red Devils verlassen und bei einem anderen Team, das Champions League spielt, glänzen.

Dem Bericht zufolge gilt Atletico-Trainer Diego Simeone als großer Bewunderer von Ronaldo und auch der ehemalige Weltfußballer könne sich einen Wechsel zu den Rojiblancos durchaus vorstellen.

Cristiano Ronaldo: Bislang findet sich kein neuer Verein

Der Kontakt zwischen der Spielerseite und dem Verein soll laut Marca bereits durch CR7-Berater Jorge Mendes hergestellt worden sein. Allerdings stehen die Finanzen der Madrilenen einem Deal noch im Weg: So muss der Klub ohnehin 40 Millionen Euro auf dem Transfermarkt einnehmen, bevor eine Neuverpflichtung getätigt werden kann.

Einer Neuverpflichtung des Kalibers Cristiano Ronaldo müssten noch mehr Abgänge und damit höhere Einnahmen vorausgehen, sodass aktuell die finanziellen Bedingungen für einen Transfer nicht gegeben sind. Damit scheidet auch Atletico als möglicher neuer Verein von CR7 momentan aus.

Beim FC Chelsea hatte sich Trainer Thomas Tuchel angeblich gegen einen Ronaldo-Transfer entschieden. Und auch der FC Bayern München hatte mehrfach öffentlich klargestellt, dass der Portugiese nicht in den Plänen des deutschen Rekordmeisters vorkomme.