Trotz finanziellen Einschränkungen: FC Barcelona bindet Marc-André ter Stegen wohl bis 2028

Der spanische Topklub wird wohl trotz der finanziellen Engpässe den Vertrag mit seinem Keeper verlängern.

WAS IST PASSIERT? Den finanziellen Schwierigkeiten zum Trotz steht der FC Barcelona offenbar kurz davor, Torhüter Marc-André ter Stegen mit einem neuen Vertrag bis 2028 auszustatten. Das berichtet die spanische Marca.

WAS IST DER HINTERGRUND? Eigentlich stecken die Katalanen mit beiden Beinen tief in den Schulden und müssen sich an die strengen Finanz- und Ausgabevorlagen der Primera Division, eine Verlängerung mit dem deutschen Keeper soll aber dennoch zustande kommen.

Laut dem Bericht hängt dies mit einer speziellen Klausel in ter Stegens neuem Vertrag zusammen. Der 31-Jährige wird demnach in seinem ersten Jahr weniger verdienen, wohingegen ein wesentlicher Teil des Gehalts in die letzten Vertragsjahre verschoben wird.

Die Verlängerung und Umstrukturierung von ter Stegens Vertrag verschafft dem Klub darüber hinaus Zeit und Mittel, um einen Transfer von Wunschspieler João Cancelo festzuzurren.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

Getty Images

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Ter Stegen steht bei Barça schon seit neun Jahren unter Vertrag. Im Sommer 2014 wechselte er für eine Ablösesumme von zwölf Millionen Euro von Borussia Mönchengladbach an die spanische Mittelmeerküste. Bei den Katalanen ist der Deutsche seit Jahren Stammkeeper und wichtige Persönlichkeit innerhalb der Mannschaft.