Trikot in der Farbgebung eines Sponsors? FC Bayern geht offenbar ungewöhnlichen Schritt

Wie das auf Trikot-Leaks spezialisierte Portal Footy Headlines berichtet, soll das fünfte Trikot Anfang 2027 erscheinen und zwar zu Ehren des dann 25-jährigen Bestehens der Partnerschaft mit der Deutschen Telekom. Das Unternehmen ist seit 2002 Brustsponsor der Münchner.

Dem geleakten Design zufolge wird das Trikot grundsätzlich in weiß gehalten sein. Sämtliche Details wie der Kragen, die Adidas-Streifen, das Adidas-Logo sowie das Telekom-Logo auf der Brust erscheinen aber in deren Firmenfarbe Magenta.

Die aktiven Fans des FC Bayern treten seit vielen Jahren vehement für rot-weiße Trikots ein. Bunte Auswärts- oder Ausweichleibchen sorgen traditionell für Kritik, die nun offenbar geplante Anpassung an die Farbgebung eines Sponsors dürfte zusätzlichen Gegenwind auslösen.

In der aktuellen Saison ist das Heimtrikot in rot und das Auswärtstrikot in weiß gehalten. Dazu spielten die Münchner schon in einem lila dritten Leibchen und in einer kunterbunten Oktoberfest-Version.

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FC Bayern verlängerte 2025 den Vertrag mit der Telekom

Zusätzlich zum fünften Trikot plant der FC Bayern zum Jubiläum dem Vernehmen nach noch zwei Retro-Versionen des ersten Auswärtstrikots mit der Telekom als Brustsponsor aus der Saison 2002/03 herauszugeben. Ein detailgetreues Remake in weiß mit dem alten Telekom-Logo und dazu eine ganz in schwarz gehaltene Version des identischen Trikots. In jener Saison gewann der FC Bayern unter Trainer Ottmar Hitzfeld das nationale Double.

Im Sommer 2025 verlängerte der FC Bayern den Sponsoring-Vertrag mit der Telekom vorzeitig bis 2032. Angeblich bringt der Deal den Münchnern jährlich rund 65 Millionen Euro ein.

"Die Deutsche Telekom ist seit 23 Jahren ein verlässlicher Partner des FC Bayern – auch dank ihr begann eine neue Zeitrechnung unserer Erfolge. Das 'T' auf unserer Brust symbolisiert für uns Tradition, Teamgeist und zahlreiche gemeinsame Titel", sagte der Vorstandsvorsitzender Jan-Christian Dreesen damals. "Diese Partnerschaft ist eine der beständigsten der Bundesliga und ein Paradebeispiel für Glaubwürdigkeit im Profisport. Sie gibt uns seit über 20 Jahren Stabilität; wir teilen Werte wie Zusammenarbeit, Wachstum und Innovationsgeist – und wir freuen uns sehr, diese auch in Zukunft mit Leben zu füllen."