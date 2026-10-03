"Ich bin sehr enttäuscht für die Spieler, wir hätten Besseres verdient", sagte Zidane nach dem 1:1 (0:0) in der Nations League: "Aber so ist Fußball."

Nach zwei Siegen zum Auftakt ließ Zidanes Starensemble ausgerechnet vor den eigenen Fans erstmals in dieser Nations-League-Saison Punkte liegen. Ein Traumtor von Bayern Münchens Michael Olise (55.) reichte nicht, weil Alessandro Bastoni (68.) den Ausgleichstreffer erzielte. Und so sei dieser Abend in Frankreichs Hauptstadt der "erste Rückschlag der Zidane-Ära" gewesen, titelte die L'Équipe.

Von negativer Stimmung wollte Zidane aber nichts wissen. "Wir können stolz auf die Spieler sein, ich bin sehr zufrieden. Natürlich sind wir enttäuscht, die drei Punkte nicht geholt zu haben, aber die Leistung war sehr gut", sagte der Weltmeister von 1998: "Ich bin frustriert für sie. Aber es ist ermutigend."

In der Gruppe A1 liegt Frankreich zur Halbzeit schließlich mit sieben Punkten auf Platz eins. Am Montag (20.45 Uhr/DAZN) geht es nun gegen Mark van Bommels Belgier, die mit sechs Punkten erster Verfolger sind.