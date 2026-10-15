Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Inhalte mit Altersbeschränkung

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Live€50
FBL-EUR-C1-ASTON VILLA-FENERBAHCEAFP
Daniel Buse

Traumstart nach Abgang vom FC Bayern: Nicolas Jackson trifft für Aston Villa in Serie - und gibt mit seinem Jubel Rätsel auf

Premier League
Aston Villa
FEATURES
N. Jackson
Bayern München

Der FCB wollte ihn nicht länger behalten – verständlicherweise. Nun zeigt der Senegalese aber, was er draufhat.

Wer ein Top-Spieler ist, der braucht seinen eigenen Torjubel: Nicolas Jackson stellt sich mit versteinerter Miene auf, streckt den Daumen waagerecht Richtung TV-Kamera aus und dreht ihn zunächst langsam nach oben – nur um ihn dann ruckartig nach unten zeigen zu lassen. Das ganze Schauspiel rundet eine "Kopf-ab-Geste" ab, die in anderen Ligen, siehe Paris Brunner in Monaco, auch schon mal zu einer längeren Sperre führt.

Nicht so in der Premier League, in der Jackson in dieser Saison wieder unterwegs ist. Der FC Chelsea sah in Person von Trainer Enzo Maresca im Sommer 2025 keine Basis mehr für eine Zusammenarbeit mit dem Angreifer, der schließlich auf Leihbasis als Back-Up für Harry Kane zum FC Bayern München wechselte.

Dort machte er es mit elf Toren und vier Assists in 34 Pflichtspielen ordentlich – aber für eine feste Verpflichtung für die festgeschriebenen 65 Millionen Euro reichten seine Leistungen aus FCB-Sicht auch nicht aus. Verständlicherweise: Als langfristiger Nachfolger des aktuell noch unantastbaren Harry Kane hatte Jackson sich nicht empfohlen.

Also ging es wieder zurück zum FC Chelsea, der von seinen Preisvorstellungen nicht abrückte, obwohl er Jackson keine Perspektive an der Stamford Bridge bot. Ende August schnappte schließlich Aston Villa zu, das dringend einen Ersatz für den abgewanderten Ollie Watkins in der Sturmmitte benötigte: 55 Millionen Euro Ablöse zahlte der Klub aus Birmingham für Jackson, mit erfolgsabhängigen Boni kann die Summe noch auf 75 Millionen Euro steigen.

Wie verlief der Saisonstart für Aston Villa und für Nicolas Jackson?

Und Erfolg hat Jackson persönlich – auch wenn es für Villa als Fünftletzter der Premier League zumindest in der Liga noch gar nicht gut läuft. Fünf Tore erzielte er in seinen acht Pflichtspielen für den neuen Verein, zwei davon in dieser Woche beim überzeugenden 6:0 in der Champions League gegen Fenerbahce. Garniert wurde das Ganze dann mal wieder von seinem ganz eigenen Jubel, für den er bislang keine Erklärung lieferte und der damit zu Spekulationen im Internet Anlass gab. Die naheliegendste Antwort: Es handelt sich um eine "Gladiator"-Geste, mit gesenktem Daumen und dem Schnitt durch die Kehle wird der Tod des unterlegenen Kämpfers gefordert. Das macht es nicht schöner, aber spezieller.

imago-sport-1084533371.jpgIMAGO

Den Villa-Fans wird es egal sein, wie Jackson feiert. Ihnen ist wichtig, dass einer ihrer großen Hoffnungsträger neben Leon Goretzka, der nach seinem Wechsel vom FC Bayern gegen Fener sein Saison-Debüt nach einer längeren Verletzungspause gab, weiter trifft. Die Voraussetzungen dafür sind gut, denn schließlich ist Jackson beim letztjährigen Europa-League-Sieger wieder an seinen Lieblingstrainer geraten: Mit Unai Emery arbeitete er schon vor Jahren bei Villarreal zusammen – und gewann unter ihm die Europa League. "Für diesen Trainer zu spielen, ist sehr wichtig", sagte er nun über Emery.

Emery setzt konsequent auf Jackson im Angriff. Allerdings auch, weil ihm nach einem großen Umbruch im Sommer die qualitativ hochwertigen Alternativen im Kader fehlen. Die Restzweifler, die es jedoch immer noch gibt, muss der 25 Jahre alte Senegalese noch überzeugen: "Wenn er doch so ein guter Spieler ist: Warum hat er sich dann nicht bei Chelsea durchgesetzt?", fragte in dieser Woche Ex-Villa-Scout Bryan King bei Football Insider.

Eine Antwort auf diese Frage wollen die Villa-Fans gar nicht hören, solange Jackson trifft und ganz speziell jubelt – auch wenn die Art und Weise nicht sonderlich geschmackvoll ist.

Häufig gestellte Fragen

Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Cafe Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.

An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 432.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).

Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.

Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.

Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:

  • 35-mal deutscher Meister (25/26, 24/25, 22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
  • 21-mal DFB-Pokal Sieger (25/26, 19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
  • 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
  • 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
  • 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
  • 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
  • 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
  • 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
  • 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
  • 11-mal deutscher Superpokalsieger (25/26, 22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
  • 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
  • 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)

Der FC Bayern München hat 35-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.

Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.

Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.

Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:

Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribery, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Elber, Robert Lewandowski, Thomas Müller, Harry Kane und Claudio Pizarro.

Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:

Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.

Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.

Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen