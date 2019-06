Trauer um Jose Antonio Reyes: Schweigeminute vor Champions-League-Finale

Am Samstag schockte die Nachricht vom Tode des Jose Antonio Reyes die Fußballwelt. Dem Spanier wird am Abend im Finale der Champions League gedacht.

Dem überraschend verstorbenen ehemaligen spanischen Nationalspieler Jose Antonio Reyes wird vor dem Champions-League-Finale zwischen und dem am Samstagabend mit einer Schweigeminute gedacht. Das teilte die Europäische Fußball-Union (UEFA) wenige Stunden vor dem Anpfiff (21.00 Uhr im LIVE-TICKER) mit.

Zuvor war bekannt geworden, dass Reyes am Samstag bei einem Autounfall in der Nähe seiner Heimatstadt Sevilla im Alter von 35 Jahren ums Leben gekommen war. UEFA-Präsident Aleksander Ceferin drückte sein Mitgefühl aus: "Ich bin schockiert und traurig, dass sein Leben so tragisch verkürzt wurde."

Der ehemalige Flügelspieler hatte als einziger Spieler fünfmal die - zweimal mit (2010, 2012), dreimal mit dem (2014, 2015, 2016) - gewonnen. Mit dem stand er 2006 auch einmal im Finale der Königsklasse, scheiterte aber am (1:2).