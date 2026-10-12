Der Norweger könnte die Skyblues als einer von zahlreichen Stars verlassen, denen aufgrund ihrer vielen Vorstöße sogar der Zwangsabstieg droht. ManCity hat inzwischen Einspruch gegen das entsprechende Urteil einer unabhängigen Kommission eingelegt, eine Entscheidung ist ob der komplizierten Gemengelage in naher Zukunft nicht zu erwarten.

Hainer sieht aufgrund der hochveranlagten Offensive des deutschen Rekordmeisters aktuell aber auch keinerlei Handlungsbedarf in der Größenordnung Haaland. "Wir haben mit Michael Olise, Harry Kane und Luis Díaz einen exzellenten Sturm. Wir haben im letzten Jahr über 100 Tore erzielt und sind in der Offensive bestens aufgestellt", sagte er bei Bild TV - darauf angesprochen, ob Haaland bei einer harten Bestrafung seines Vereins eine Option darstellen würde.

Dass Haaland irgendwann ein Thema an der Säbener Straße werden könnte, wollte Hainer aber auch nicht ausschließen. "Wenn wir jetzt über einen Zeitraum in einigen Jahren sprechen, würden wir uns die Situation wieder anschauen", erklärte er. Derweil haben der FC Barcelona und Real Madrid bereits ihre Fühler nach dem Torjäger ausgestreckt, hieß es unlängst in spanischen Medien.

FC Bayern wollte Erling Haaland wohl schon zweimal verpflichten

Haaland, der noch bis 2034 in Manchester unter Vertrag steht, stand hingegen schon mehrfach bei den Bayern hoch im Kurs. Zum einen rund um Robert Lewandowskis Abgang Richtung Barca im Jahr 2022. Zum anderen als Haaland noch in seiner Heimat für Molde FK (2017 bis 2019) auf Torejagd ging, ehe der heute 26-Jährige über RB Salzburg und Borussia Dortmund 2022 bei ManCity landete.

Im Münchner Sturmzentrum gehört die Gegenwart und wohl auch die Zukunft vorerst Kane, dessen im Sommer 2027 auslaufender Vertrag in naher Zukunft verlängert werden soll.