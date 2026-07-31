Finn Jeltsch vom VfB Stuttgart gehört zu den spannendsten jungen Innenverteidigern der Bundesliga. Kein Wunder also, dass auch der FC Bayern München den 20-Jährigen offenbar im Blick hat. Das berichtet jedenfalls die Bild-Zeitung.

Aktuell sieht sich der deutsche Meister in der Abwehrzentrale mit Jonathan Tah, Dayot Upamecano, Hiroki Ito und Min-jae Kim zwar bestens aufgestellt. Sollte sich die Situation in der Defensive künftig jedoch verändern, könnte Jeltsch zu einem ernsthaften Kandidaten für die Münchner werden, heißt es.

Interesse an dem deutschen U17-Europameister und Weltmeister gibt es allerdings auch von anderen Topklubs. Laut dem Bericht sollen unter anderem der FC Liverpool und der englische Meister FC Arsenal den Innenverteidiger beobachten.

Interesse vom FC Bayern? Finn Jeltsch hat sich beim VfB Stuttgart schnell etabliert

Jeltsch wechselte erst 2025 vom 1. FC Nürnberg zum VfB Stuttgart und etablierte sich dort schnell als wichtiger Bestandteil der Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß.





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In der vergangenen Saison kam der sechsmalige U21-Nationalspieler in 37 Pflichtspielen zum Einsatz. Sein Vertrag bei den Schwaben läuft noch bis 2030.