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Der FC Bayern diskutiert offenbar angesichts der Verletzungsmisere über eine Rückkehr von Eric-Maxim Choupo-Moting. Das berichtet Sky.

Hintergrund: Der mittlerweile 37-Jährige, der von 2020 bis 2024 38 Tore in 122 Pflichtspielen für die Münchner erzielt hatte (13 Vorlagen), wäre ablösefrei zu haben.

Der Vertrag des 76-maligen kamerunischen Nationalspielers bei Red Bull New York läuft zum Ende des Jahres aus. Dorthin war Choupo-Moting nach fast einem halben Jahr der Vereinslosigkeit gewechselt, als sein Vertrag bei den Bayern im Sommer 2024 ausgelaufen war.

Für den Klub aus der MLS erzielte der Offensivspieler in 61 Spielen 24 Tore, besonders sein erstes Jahr in New York verlief mit 18 Toren in 33 Ligaspielen überaus erfolgreich. In seinem zweiten Jahr nahm seine Torquote aber merklich ab (22 Spiele, 5 Tore), was auch an einer Knieverletzung lag, die ihn monatelang beschäftigte.

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Auch deshalb und wegen seines weit fortgeschrittenen Alters darf eine tatsächliche Rückkehr durchaus in Frage gestellt werden, obwohl Choupo-Moting in seiner Zeit bei den Bayern zum Publikums- und Mitspieler-Liebling avancierte und zumindest bis zu seiner Vertragsverlängerung 2023 als Vertreter von Robert Lewandowski sportlich durchaus überzeugt hatte.

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Warum muss der FC Bayern womöglich im Winter tätig werden?

Den Rekordmeister suchte zuletzt gleich mehrfach das Verletzungspech heim. Zunächst erlitt Ismael Saibari im Spiel gegen den BVB Ende Oktober einen Syndesmosebandriss und wird noch monatelang ausfallen. Die gleiche Verletzung zog sich nun auch der eigentlich unersetzliche Harry Kane im Freitagabendspiel gegen den 1. FC Köln zu. Zudem fällt seit dem BVB-Spiel auch Serge Gnabry mit einer Muskelverletzung bis Jahresende aus und der Gesundheitszustand von Jamal Musiala verkam in den vergangenen Tagen zu einer hitzigen und heftig geführten Debatte.

Sprich: Dem deutschen Rekordmeister gehen aktuell die Offensivspieler aus, was sich bis zum Frühjahr aber auch wieder ändern kann, wenn es in Liga, Pokal und Champions League ans Eingemachte geht.

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Einen Wintertransfer für die Offensive schloss Sportvorstand Max Eberl aber angesichts der Misere zuletzt nicht mehr kategorisch aus. "Wenn wir beim FC Bayern schauen, dann wollen wir Spieler, die uns besser machen. Oder zumindest das Niveau haben", sagte er: "Dementsprechend müssen wir genau schauen, wie sieht der Kader aus, wann kommen die Verletzten zurück und welche Gegebenheiten können sich auf dem Markt ergeben."

Etwas anders sieht es der Vorstandsvorsitzende Jan-Christian Dreesen. "Heute sage ich: Nein", betonte er im Interview mit tz/Münchner Merkur und der Bild: "Allerdings ist es noch sehr früh, die Gesamtsituation zu bewerten. Luis Diaz kommt jetzt zurück, Jamal ist zurück, Alphonso Davies wird in absehbarer Zeit zurückkommen, Michael Olise ist zum Glück nicht schwerer verletzt. Zu Weihnachten werden wir dann schauen, wie der aktuelle Stand ist. Dass ich aber kein Freund vom Wintertransfermarkt bin, ist bekannt. Zum Verkaufen kann er gut sein, aber nicht zum Kaufen. Denn das macht man nur unter Druck. Üblicherweise geben die Clubs nicht ihre besten Spieler im Winter ab – oder man muss sehr viel Geld bezahlen."

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