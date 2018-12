Transfergerücht: FC Schalke 04 an Paderborn-Torjäger Philipp Klement interessiert

Königsblau kriselte sich durch die Hinrunde und sucht nun Verstärkung. Offenbar hat Trainer Tedesco einen Torjäger aus der zweiten Liga auf der Liste.

Der FC Schalke 04 ist offenbar an Philipp Klement vom SC Paderborn interessiert. Der Offensivspieler hat in der 2. Liga für Furore gesorgt und könnte nun die angespannte Stürmer-Situation von Trainer Domenico Tedesco entschärfen.

Die Bild vermeldet, dass Tedesco den 26-jährigen Klement als Reaktion auf die Schalker Ungefährlichkeit vor dem gegnerischen Tor ins Auge gefasst hat. In der 2. Liga gelangen ihm zehn Tore in 17 Spielen, was aktuell Rang vier in der Torschützenliste bedeutet.

Die Schalker konnte in der Hinrunde als Team nur 20 Tore erzielen und gehören damit zu den sechs harmlosesten Teams der Liga. Klement steht bei Paderborn noch bis 2020 unter Vertrag, Schalkes Sportvorstand Christian Heidel kennt den Spieler allerdings aus gemeinsamen Zeiten beim 1.FSV Mainz 05.

Philipp Klement weckt Erinnerungen an Guido Burgstaller

Tedesco und Heidel würden nicht zum ersten Mal eine offensive Verstärkung aus der zweiten Liga holen. Guido Burgstaller kam im Winter 2017 für 1,5 Millionen Euro nach Gelsenkirchen und hat sich dort auf Anhieb etabliert.

Der Österreicher ist allerdings als klarer Mittelstürmer einzuordnen, während Klement bevorzugt aus der Tiefe kommt. Er ist mehr offensiver Mittelfeldspieler denn Stürmer. Diese Position war eine der großen Sorgen Tedescos in der Hinrunde, weil mehrere Spieler verletzt ausfielen.