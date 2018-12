Transfergerücht: Real Madrid bemüht sich um Betis-Linksverteidiger Junior Firpo

Marcelo kommt langsam in die Jahre, Real Madrid bemüht sich immer intensiver um einen Nachfolger. Junior Firpo soll es wohl werden.

Real Madrid will sich im kommenden Sommer angeblich mit Linksverteidiger Junior Firpo von Betis Sevilla vestärken. Das berichtet die spanische Zeitung As am Donnerstag.

Demnach planen die Königlichen Firpo als langfristigen Nachfolger für den bereits 31-jährigen Marcelo ein. Da wohl auch Manchester City und der FC Arsenal um den 22-jährigen Firpo buhlen, ist Real bereit, ohne Verhandlungen gleich dessen Ausstiegsklausel in Höhe von 50 Millionen Euro auf den Tisch zu legen.

Real-Ziel Firpo hatte Vertrag bei Betis im August verlängert

Diese hatte Betis im August in Firpos neuen Vertrag eingebaut, der bis 2023 datiert ist. Der 22-Jährige, der in der Dominikanischen Republik geboren wurde, war 2014 in Betis' Nachwuchs gewechselt. Lese-Empfehlung De Ligt, Sancho und Co.: Die 15 besten Teenager des Jahres 2018

Erlebe LaLiga live und auf Abruf auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Der Durchbruch bei den Andalusiern gelang Firpo erst vergangene Saison. In der laufenden Spielzeit ist er aus Betis' Startelf kaum noch wegzudenken, kommt meist als linker Offensiv-Verteidiger im 3-5-2 zum Einsatz. Dabei gelangen ihm in LaLiga bislang drei Tore und eine Vorlage.