Transfergerücht: Chelsea bereitet Angebot für PSG-Stürmer Edinson Cavani vor - Kommt Cagliaris Nicolo Barella ebenfalls?

Chelsea will wohl in der Offensive personell nachrüsten und soll dabei ein Auge auf PSG-Stürmer Edinson Cavani geworfen haben.

Auf der Suche nach Verstärkung für die Offensive ist Chelsea offenbar in Edinson Cavani von Paris Saint-Germain fündig geworden. Wie der Express berichtet, arbeitet der Verein aus der Premier League derzeit an einem Angebot in Höhe von 56 Millionen Euro für den uruguayischen Stürmer.

Mit 38 Treffern hat Chelsea unter den ersten sechs Mannschaften der englischen Beletage die wenigsten Tore geschossen. Trainer Maurizio Sarri soll daher das Vertrauen in seine Spieler verloren haben und den Kader umgestalten wollen. Bis zu sieben Spieler könnten den Verein demnach allein in diesem Monat verlassen.

Chelsea: Soll neben Cavani auch Barella kommen?

In 519 Spielen hat Cavani 324 Tore geschossen. Im Werben um den 31-Jährigen muss sich Chelsea aber wohl auf Konkurrenz aus China einstellen.

Zudem sind die Blues an Cagliari-Mittelfeldspieler Nicolo Barella interessiert, der für 50 Millionen Euro an die Stamford Bridge wechseln könnte.

Ähnlich wie bei dem Transfer von Borussia Dortmunds Christian Pulisic würde Chelsea bereits im laufenden Transferfenster eine Vereinbarung mit dem 21-Jährigen treffen, um ab dem Sommer auf seine Dienste setzen zu können. Dagegen wird Cesc Fabregas den Verein aller Voraussicht nach in Richtung AS Monaco verlassen.