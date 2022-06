Transfer-Zwischenbilanz des CL-Quintetts: Bayern und Frankfurt landen Coups - BVB arbeitet an nächstem Ausrufezeichen

Die fünf deutschen Champions-League-Teilnehmer haben auf dem Transfermarkt schon zugeschlagen. GOAL zieht eine Transferbilanz.

Erstmals treten fünf Bundesliga-Klubs in der Gruppenphase der Champions League an. Der BVB startete bereits eine Transferoffensive, beim FC Bayern bestimmte zuletzt die bevorstehende Verpflichtung von Sadio Mane die Schlagzeilen. Und Eintracht Frankfurt steht vor einer namhaften Verpflichtung. GOAL zieht eine Transfer-Zwischenbilanz des CL-Quintetts: Nicht jede Kader-Baustelle ist bereits geschlossen.

FC Bayern: Mane-Coup überlagert Causa Lewandowski

Das aktuelle Top-Thema: Sadio Mane bestimmte die Schlagzeilen in den vergangenen Tagen. Am Freitag verständigten sich der FC Bayern und der FC Liverpool auf einen Transfer des Offensivstars. "Ja, er kommt", sagte FCB-Sportvorstand Hasan Salihamidzic nach seiner Rückkehr aus England zu Sky. Im Laufe der Woche soll der Deal auch offiziell über die Bühne gehen. Am Mittwoch könnte Mane im Rahmen einer großen Präsentation in der Allianz Arena vorgestellt werden.

Goal/Getty

Wer noch gehen könnte: Die bevorstehende Verpflichtung Manes hat die Spekulationen um einen Abschied von Robert Lewandowski etwas in den Hintergrund gedrängt. Nach wie vor gilt offiziell das "Basta" der Bayern-Bosse, die trotz Lewandowskis öffentlich geäußerten Wechselwünschen einen vorzeitigen Abgang des bis 2023 gebundenen Torjägers ausschließen. Das letzte Wort scheint aber noch nicht gesprochen, zumal der FC Barcelona, der als Wunschziel Lewandowskis gilt, vergangene Woche die Weichen für die Erschließung neuer Einnahmequellen stellte, sodass sich der Handlungsspielraum der hochverschuldeten Katalanen auf dem Transfermarkt wohl wieder vergrößert.

Offen ist weiterhin die Zukunft Serge Gnabrys, der ein Angebot zur Verlängerung seines 2023 auslaufenden Vertrags bislang abgelehnt hat. Durch die Ankunft von Mane, der sowohl auf den Flügeln als auch im Zentrum agieren kann, hat sich der Konkurrenzkampf in der Offensive nochmals verschärft. Leih-Rückkehrer Joshua Zirkzee könnte den FCB zudem noch verlassen. Marcel Sabitzer könnte sich bei einem entsprechenden Angebot - die Rede war zuletzt von 15 Millionen Euro - nach seiner insgesamt enttäuschenden Debütsaison ebenfalls schon wieder verabschieden. Bouna Sarr dürften darüber hinaus bezüglich eines möglichen Abschieds keine Steine in den Weg gelegt werden.

Wo noch Bedarf besteht: Sollte Lewandowski die Bayern in diesem Sommer tatsächlich noch verlassen, könnten die Bayern im Sturm noch einmal nachrüsten, da Mane kein Eins-zu-Eins-Ersatz Lewandowskis ist und ansonsten nur noch der bisherige Lewandowski-Backup Eric Maxim Choupo-Moting als klassischer Neuner übrig bliebe. Der zuletzt gehandelte VfB-Stürmer Sasa Kalajdzic soll allerdings laut Bild keine heiße Personalie mehr sein. Zwar holten die Bayern mit Ryan Gravenberch bereits einen talentierten Mittelfeldspieler, dennoch halten sich weiter Gerüchte um Leipzigs Konrad Laimer.

Die Neuverpflichtungen des FC Bayern im Überblick:

Name Position Bisheriger Verein Ablöse Ryan Gravenberch Mittelfeld Ajax Amsterdam 18,5 Mio. Euro Noussair Mazraoui Rechtsverteidiger Ajax Amsterdam ablösefrei

Zwischenfazit: Durch die Verpflichtung des Rechtsverteidigers Mazraoui wurde eine größere Baustelle geschlossen. Nach dem Abgang von Niklas Süle ist Benjamin Pavard zudem als Innenverteidiger eingeplant. Dem in der Vergangenheit häufig kritisierten Sportvorstand Hasan Salihamidzic ist mit der bevorstehenden Verpflichtung von Liverpool-Star Mane zudem ein Coup gelungen. Marc Roca wurde immerhin für zwölf Millionen Euro und mit drei Millionen Euro Gewinn an Leeds United verkauft. Um weitere Unruhe zu vermeiden, sollte in der Causa Lewandowski eine Lösung gefunden werden. Angeblich kam es nun zu einem Treffen zwischen Salihamidzic und Lewandowski auf Mallorca.

BVB: Haaland-Nachfolge? Dortmund arbeitet an Haller-Deal

Das aktuelle Top-Thema: Erling Haaland ist Geschichte und sein möglicher Nachfolger ein alter Bekannter: Sebastien Haller ist im Moment die heißeste Personalie bei den Dortmundern. Die Bild berichtete zuletzt, dass der Ex-Frankfurter nach Dortmund wechseln wolle. Knackpunkt ist allerdings noch die Ablösesumme. Ajax Amsterdam soll demnach mehr als 38 Millionen Euro fordern, der BVB wolle wohl nur eine Basissumme von 33 Millionen Euro plus Boni zahlen. Da bahnt sich offenbar noch ein längeres Tauziehen an.

Im Poker um David Raum könnten die Dortmunder indes das Nachsehen haben. Laut Sky kann sich der Linksverteidiger, der zuletzt in der Nationalmannschaft durchstartete, einen Wechsel zum BVB zwar vorstellen, doch auch zahlungskräftigere Klubs aus der Premier League sollen interessiert sein. Die TSG Hoffenheim, bei der Raum bis 2026 unter Vertrag steht, soll mindestens 30 Millionen Euro Ablöse fordern.

Wer noch gehen könnte: Bei Manuel Akanji stehen schon seit einiger Zeit die Zeichen auf Abschied. England gilt als bevorzugtes Ziel des Schweizer Nationalspielers, doch konkret ist bislang noch nichts. Außer, dass Akanji, dessen Vertrag noch bis 2023 läuft, mit Nico Schlotterbeck und Niklas Süle neue Konkurrenz bekommen hat.

Als weitere prominente Verkaufskandidaten gelten zudem Thorgan Hazard, Raphael Guerreiro und Emre Can. Das berichtete jedenfalls die Bild vor einigen Wochen. Bei Hazard hoffen die Dortmunder demnach auf bis zu 20 Millionen Euro Ablöse, zuletzt gab es Gerüchte um Newcastle United. Bei Guerreiro (Vertrag bis 2023) soll Dortmunds Schmerzgrenze bei 25 Millionen Euro liegen. Auch bei Can sollen die Schwarz-Gelben bei einem Angebot von 15 bis 20 Millionen Euro gesprächsbereit sein. Zudem würden die Dortmunder angeblich gern Nico Schulz von der Gehaltsliste streichen.

Wo noch Bedarf besteht: Im Sturmzentrum klafft nach Haalands Wechsel zu Manchester City noch eine Lücke, die bestenfalls Haller schließen soll. Zudem erweitert Nationalspieler Karim Adeyemi die Offensivoptionen, auch wenn er im Vergleich zum Norweger ein anderer Spielertyp ist.

Die Neuverpflichtungen des BVB im Überblick:

Name Position Bisheriger Verein Ablöse Karim Adeyemi Angriff RB Salzburg 30 Mio. Euro Nico Schlotterbeck Innenverteidiger SC Freiburg 20 Mio. Euro Salih Özcan Mittelfeld 1. FC Köln 5 Mio. Euro Niklas Süle Innenverteidiger FC Bayern München ablösefrei Marcel Lotka Torwart Hertha BSC ablösefrei Alexander Meyer Torwart Jahn Regensburg ablösefrei

BVB

Zwischenfazit: Der BVB hat bereits früh eine Transferoffensive gestartet und mit den Verpflichtungen von Niklas Süle, Nico Schlotterbeck und Karim Adeyemi klare Signale gesendet. Ein möglicher Haller-Deal wäre das nächste Ausrufezeichen. Dazu gelang mit Salih Özcan, der beim 1. FC Köln eine starke Saison spielte, eine Verpflichtung mit Perspektive. Auch der Umbruch im Torhütertrio wurde mit den ablösefreien Verpflichtungen von Marcel Lotka und Alexander Meyer abgeschlossen.

Bayer Leverkusen: Bricht Seoane eine Säule weg?

Das aktuelle Top-Thema: Die Spekulationen um einen Abgang von Torjäger Patrik Schick erstickten die Leverkusener bereits frühzeitig im Keim. Unmittelbar nach dem Ende der Saison bekannte sich der Tscheche mit seiner Vertragsverlängerung bis 2027 zur Werkself.

Getty Images

Wer noch gehen könnte: Heiße Gerüchte gibt es momentan vor allem bezüglich Abgängen in der Offensive. Lucas Alario soll bei Eintracht Frankfurt ganz oben auf der Liste stehen. Laut Bild soll Bayer auf der festgeschriebenen Ausstiegsklausel in Höhe von sieben Millionen Euro bestehen. Die Eintracht hoffe allerdings noch, diese Summe drücken zu können.

Zudem droht der Werkself womöglich der Verlust eines Leistungsträgers. Paris Saint-Germain soll an einer Rückhol-Aktion von Moussa Diaby arbeiten. Das berichtet Sky. Demnach soll Leverkusens Schmerzgrenze aber bei stattlichen 60 bis 70 Millionen Euro liegen. Laut Bild zählen auch Daley Sinkgraven, Paulinho sowie die Leihrückkehrer Joel Pohjanpalo, Nadiem Amiri und Mitchell Weiser als mögliche Streichkandidaten.

Wo noch Bedarf besteht: Sollte Diaby tatsächlich gehen, würde Coach Gerardo Seoane auf dem linken Flügel eine Säule wegbrechen. Da auch Paulinho wohl keine Zukunft mehr in Leverkusen hat, gäbe es eine neu zu schließende Baustelle.

Die Neuverpflichtungen von Bayer Leverkusen im Überblick:

Name Position Bisheriger Verein Ablöse Adam Hlozek Angriff Sparta Prag 13 Mio. Euro

Zwischenfazit: Zwar präsentierten die Leverkusener erst einen externen Neuzugang, doch die Verpflichtung von Adam Hlozek war durchaus ein kleiner Coup. Schließlich wurde der 19-jährige Tscheche zwischenzeitlich auch bei Bayern München und Borussia Dortmund gehandelt. Auch die Vertragsverlängerung mit Landsmann Schick war ein wichtiges Signal.

RB Leipzig: Wohin mit den Leihspielern?

Das aktuelle Top-Thema: RB Leipzig hat für einen möglichen Abgang von Konrad Laimer bereits vorgesorgt: Xaver Schlager kommt für zwölf Millionen Euro von Ligakonkurrent VfL Wolfsburg.

Ansonsten war Christopher Nkunku das bestimmende Transfer-Thema bei den Sachsen. Mantraartig betonte RB-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff in den vergangenen Wochen, dass der Topscorer, dessen Vertrag bis 2024 läuft, auch in der neuen Saison noch das Trikot der Leipziger tragen werde. Zuletzt schrieb The Independent, dass RB mindestens 117 Millionen Euro Ablöse aufgerufen hat. Als Interessenten gelten neben den Premier-League-Teams Manchester United, FC Liverpool und FC Arsenal auch Nkunkus Ex-Klub Paris Saint-Germain.

Getty Images

Wer noch gehen könnte: Laimer wurde vor allem mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht. Laut kicker soll der Österreicher seinem Klub mitgeteilt haben, dass er seinen 2023 auslaufenden Vertrag nicht verlängern will.

Auch um Angelino, der unter RB-Trainer Domenico Tedesco keinen Stammplatz hat, gab es in der jüngeren Vergangenheit immer wieder Gerüchte um einen Abschied. Brian Brobbey steht nach seiner Leihe zu Ajax Amsterdam vor einem festen Wechsel zu den Niederländern. Zudem stehen die Talente Frederik Jäkel (21) und Eric Martel (20) vor dem Absprung - Sidney Raebiger (17) hat bereits in Fürth unterschrieben.

Wo noch Bedarf besteht: Insgesamt 13 Leih-Rückkehrer verzeichnen die Leipziger in diesem Sommer - und in vielen Fällen ist die Zukunft dieser Spieler noch offen. Etwa bei Ilaix Moriba oder Alexander Sörloth. Es gilt, Lösungen zu finden. Zudem geht Trainer Domenico Tedesco mit einem 2023 auslaufenden Vertrag in die Saison. Laut Sport Bild sollen erst in der WM-Pause im November Gespräche geführt werden.

Die Neuverpflichtungen von RB Leipzig im Überblick:

Name Position Bisheriger Verein Ablöse Xaver Schlager Mittelfeld VfL Wolfsburg 12 Mio. Euro Janis Blaswich Torwart Heracles Almelo ablösefrei

Zwischenfazit: RB setzt auf Kontinuität - und hat mit der Verpflichtung des zweikampfstarken Xaver Schlagers nicht nur einem möglichen Laimer-Abgang vorgebeugt, sondern auch noch die physische Komponente im zentralen Mittelfeld verstärkt.

Eintracht Frankfurt: Coup mit WM-Held Götze?

Das aktuelle Top-Thema: Der Coup mit Weltmeister Mario Götze wird immer konkreter. Laut Sport1 soll sich der 2014er-Weltmeister mit Eintracht Frankfurt auf einen Wechsel verständigt haben, der kicker schrieb von "fortgeschrittenen Gesprächen". Einzig die Zustimmung des Aufsichtsrats der Frankfurter stand noch aus. Götze fehlte am Montag beim PSV-Trainingsauftakt, "um einen Wechsel zu einem anderen Klub zu vollziehen", wie der Klub mitteilte.

Die Eintracht macht von einer Ausstiegsklausel in Höhe von vier Millionen Euro in Götzes Vertrag bei der PSV Eindhoven Gebrauch. Götze hatte nach seinem BVB-Abschied 2020 in Eindhoven zuletzt wieder alter Stärke zurückgefunden, der nahende Wechsel zur Eintracht wäre auch ein Schritt zurück ins Rampenlicht.

Getty Images

Wer noch gehen könnte: Während die Personalie Götze einen kleinen Hype entfacht hat, droht der SGE der Verlust eines Schlüsselspielers: Filip Kostic soll unmittelbar vor einem Wechsel zu Juventus stehen und laut Gazzetta dello Sport für drei Jahre bei der Alten Dame unterschreiben. Die Eintracht soll demnach 15 Millionen Euro Ablöse kassieren.

Für Unruhe sorgte zuletzt die Causa Martin Hinteregger und dessen mittlerweile gekappte Geschäftsbeziehungen zum rechtsextremen Politiker Heinrich Sickl. Inwieweit die Affäre Auswirkungen auf seine sportliche Zukunft hat, bleibt abzuwarten. Hinteregger selbst hatte allerdings zuletzt betont, bei der Eintracht bleiben zu wollen, sein Vertrag läuft noch bis 2024.

Wo noch Bedarf besteht: Im Angriff drückt aktuell noch etwas der Schuh. Randal Kolo Muani kommt ablösefrei vom FC Nantes. Zusätzliche Abhilfe soll Lucas Alario von Bayer Leverkusen schaffen, dort feilschen die Frankfurter laut Bild noch um die Ablöse, die aktuell auf sieben Millionen Euro festgeschrieben ist.

Die Neuverpflichtungen von Eintracht Frankfurt im Überblick: