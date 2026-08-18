Transfer zum FC Barcelona endgültig vom Tisch? Diego Simeone macht Ansage zu Zukunft von Julian Alvarez

Auf der Pressekonferenz vor dem LaLiga-Auftakt der Rojiblancos gegen Aufsteiger FC Malaga (Mittwoch, 21 Uhr) stellte der Argentinier unmissverständlich klar, dass sein Landsmann auch in der kommenden Saison das Trikot von Atletico Madrid tragen werde.

Bereits vor einigen Wochen hatte Vereinspräsident Enrique Cerezo betont, dass man Alvarez in der aktuellen Wechselperiode unter keinen Umständen ziehen lassen werde. "Wenn sich der Boss eines Klubs so deutlich äußert, gibt es dazu nichts mehr zu sagen. Es ist wie vor Gericht: Dann gibt es keinen Raum mehr für Zweifel", legte Simeone nach.

Alvarez soll vor allem bei Atleticos Liga-Rivale Barcelona große Begehrlichkeiten wecken. Der Spieler selbst hatte schon während der zurückliegenden Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko seinen ausdrücklichen Wechselwunsch hinterlegt und die Verantwortlichen der Madrilenen darum gebeten, den Weg für einen Transfer frei zu machen.

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Lenkt Atletico Madrid in den Verhandlungen um Julian Alvarez ein?

Zuletzt mehrten sich die Berichten, wonach Alvarez seinen Wechsel notfalls sogar erzwingen wolle, sollte sich Atletico nicht kooperativ zeigen. Den FC Barcelona soll der 26-jährige Argentinier mittlerweile als Wunschdestination auserkoren haben.

Die Colchoneros zeigten sich indes bislang überhaupt nicht gesprächs- oder verhandlungsbereit. Sie lehnten ein erstes Angebot der Katalanen über 100 Millionen Euro genauso schnell ab wie die 150-Millionen-Euro-Offerte des Lokalrivalen Real für den Argentinier.

Atletico pocht auf die 500 Millionen Euro schwere Ausstiegsklausel, die im Vertrag des Angreifers verankert ist - eine illusorische Bewertung, die aller Voraussicht nach weder Barca noch Real jemals akzeptieren werden.

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Bleibt Julian Alvarez Atletico Madrid erhalten?

Nach der WM-Teilnahme mit Argentinien und seinem verlängerten Urlaub kehrte Alvarez vergangenen Woche offiziell ins Training der Rojiblancos zurück. Beim 2:1-Testspielsieg gegen Olympique Marseille am letzten Freitag stand der Angreifer dann offenbar aus eigenem Wunsch heraus nicht im Kader. Er habe Simeone darum gebeten, nicht mehr für Atletico spielen zu müssen.

Auch für das Aufeinandertreffen mit Malaga am Mittwochabend werden die Madrilenen ohne den Angreifer auskommen müssen. Auf der Pressekonferenz machte Simeone dafür jedoch die noch fehlende Fitness Alvarez' verantwortlich.

Alvarez war 2024 für 75 Millionen Euro Ablöse von Manchester City nach Madrid gewechselt. Vergangene Saison waren ihm wettbewerbsübergreifend in 49 Einsätzen 20 Tore und neun Assists gelungen. Sein Vertrag bei Atletico läuft noch bis 2030.