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Julian AlvarezGetty Images
Christian Guinin

Transfer zum FC Barcelona endgültig vom Tisch? Diego Simeone macht Ansage zu Zukunft von Julian Alvarez

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D. Simeone

Atletico Madrids Trainer Diego Simeone hat einen Wechsel von Stürmer Julian Alvarez laufenden Sommer-Transferfenster deutlich ausgeschlossen.

Auf der Pressekonferenz vor dem LaLiga-Auftakt der Rojiblancos gegen Aufsteiger FC Malaga (Mittwoch, 21 Uhr) stellte der Argentinier unmissverständlich klar, dass sein Landsmann auch in der kommenden Saison das Trikot von Atletico Madrid tragen werde.

Bereits vor einigen Wochen hatte Vereinspräsident Enrique Cerezo betont, dass man Alvarez in der aktuellen Wechselperiode unter keinen Umständen ziehen lassen werde. "Wenn sich der Boss eines Klubs so deutlich äußert, gibt es dazu nichts mehr zu sagen. Es ist wie vor Gericht: Dann gibt es keinen Raum mehr für Zweifel", legte Simeone nach.

Alvarez soll vor allem bei Atleticos Liga-Rivale Barcelona große Begehrlichkeiten wecken. Der Spieler selbst hatte schon während der zurückliegenden Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko seinen ausdrücklichen Wechselwunsch hinterlegt und die Verantwortlichen der Madrilenen darum gebeten, den Weg für einen Transfer frei zu machen.

Julian AlvarezGetty Images

Lenkt Atletico Madrid in den Verhandlungen um Julian Alvarez ein?

Zuletzt mehrten sich die Berichten, wonach Alvarez seinen Wechsel notfalls sogar erzwingen wolle, sollte sich Atletico nicht kooperativ zeigen. Den FC Barcelona soll der 26-jährige Argentinier mittlerweile als Wunschdestination auserkoren haben.

Die Colchoneros zeigten sich indes bislang überhaupt nicht gesprächs- oder verhandlungsbereit. Sie lehnten ein erstes Angebot der Katalanen über 100 Millionen Euro genauso schnell ab wie die 150-Millionen-Euro-Offerte des Lokalrivalen Real für den Argentinier.

Atletico pocht auf die 500 Millionen Euro schwere Ausstiegsklausel, die im Vertrag des Angreifers verankert ist - eine illusorische Bewertung, die aller Voraussicht nach weder Barca noch Real jemals akzeptieren werden.

Julian AlvarezGetty Images

Bleibt Julian Alvarez Atletico Madrid erhalten?

Nach der WM-Teilnahme mit Argentinien und seinem verlängerten Urlaub kehrte Alvarez vergangenen Woche offiziell ins Training der Rojiblancos zurück. Beim 2:1-Testspielsieg gegen Olympique Marseille am letzten Freitag stand der Angreifer dann offenbar aus eigenem Wunsch heraus nicht im Kader. Er habe Simeone darum gebeten, nicht mehr für Atletico spielen zu müssen.

Auch für das Aufeinandertreffen mit Malaga am Mittwochabend werden die Madrilenen ohne den Angreifer auskommen müssen. Auf der Pressekonferenz machte Simeone dafür jedoch die noch fehlende Fitness Alvarez' verantwortlich.

Alvarez war 2024 für 75 Millionen Euro Ablöse von Manchester City nach Madrid gewechselt. Vergangene Saison waren ihm wettbewerbsübergreifend in 49 Einsätzen 20 Tore und neun Assists gelungen. Sein Vertrag bei Atletico läuft noch bis 2030.

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Häufig gestellte Fragen

Der FC Barcelona wurde am 29. November 1899 gegründet.

Der FC Barcelona gehört seinen Mitgliedern. Der Klub ist ein eingetragener Verein und wird von den sogenannten "Socios" getragen. Der aktuelle Präsident ist Joan Laporta.

Das Stadion des FC Barcelona wird "Camp Nou" genannt.

Aktuell passen rund 45.000 Zuschauer ins "Camp Nou". Nach abgeschlossenen Renovierungsarbeiten wird es voraussichtlich rund 105.000 Zuschauer fassen können.

Der FC Barcelona hat insgesamt 110 Titel gewonnen. Darunter befinden sich vier Champions-League-Titel sowie ein Sieg im Europapokal der Landesmeister. Auf internationaler Ebene kommen außerdem fünf UEFA-Supercups, vier Europapokalsiege der Pokalsieger und drei Titel bei der FIFA-Klub-Weltmeisterschaft hinzu.

Der FC Barcelona hat 29 Mal die spanische La Liga gewinnen können.

Lionel Messi ist mit 778 Pflichtspielen der Rekordspieler des FC Barcelona.

Der beste Torschütze in der Geschichte ist Lionel Messi mit 672 Pflichtspieltoren.

Berühmte Stars des FC Barcelona waren unter anderem: Lionel Messi, Johan Cruyff, Xavi, Andres Iniesta, Ronaldinho, Samuel Eto'o, Rivaldo, Romario, Neymar, Diego Maradona, Zlatan Ibrahimovic, Carles Puyol, Gerard Pique, Ronald Koeman.

Der FC Barcelona hatte im Laufe seiner Geschichte einige legendäre Trainer, wie z.B.: Johan Cruyff, Frank Rijkaard, Luis Enrique oder Pep Guardiola.

Der bekannteste Spitzname des FC Barcelona lautet "Barca". Außerdem wird der Klub oft - in Anlehnung an die blau-roten Vereinsfarben - "Blaugrana" genannt.

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