Transfer-Weltrekord? Fabian Hürzeler offenbar "Topkandidat" bei Manchester United

Wie The Sun berichtet, werde Fabian Hürzeler von Brighton & Hove Albion als Topkandidat für die Nachfolge von Michael Carrick gehandelt. Dessen Stuhl wackele demnach bedenklich.

Zwar hatte Carrick die Red Devils nach seiner Übernahme in der vergangenen Saison von Ruben Amorim spektakulär zurück in die Champions League geführt, allerdings mit United nun den schlechtesten Saisonstart seit über 40 Jahren hingelegt.

"Wenn die Dinge nicht ganz nach Plan laufen, kann ich diese Reaktion manchmal nachvollziehen", sagte Carrick nach dem enttäuschenden 1:1 im Krisenduell mit Tottenham am vergangenen Wochenende. "Natürlich tut es weh, es tut sogar sehr weh. Es ist keine schöne Erfahrung, aber manchmal muss man das eben durchstehen."

Nach sechs Spieltagen liegen die Red Devils in der Tabelle der Premier League mit nur sechs Punkten auf Platz zwölf. Unter der Woche setzte es dann eine 0:2-Niederlage in der Champions League bei Atletico Madrid, nach der Lisandro Martinez die Klubführung heftig attackierte.

Star von Manchester United attackiert Klubführung: "Wirklich schlecht!"

"Es war wirklich schlecht", sagte Martínez nach dem fünften Spiel ohne Sieg bei Prime Video: "Ich muss mich sehr zusammenreißen, aber manchmal spiegelt das genau wider, wie es um unseren Verein derzeit steht." Er erwarte mehr Investitionen. "Zu 100 Prozent. Ich erwarte mehr von unserem Sportdirektor. Ich muss ehrlich sein: Als Spieler müssen wir mehr tun, aber es ist auch wichtig, einen starken Kader aufzubauen, um für solche Abende gerüstet zu sein", polterte der Abwehrmann.

Sportdirektor Jason Wilcox hatte im vergangenen Sommer über 170 Millionen Euro in die Mannschaft investiert, allerdings hauptsächlich ins Mittelfeld und nicht in die Problemzonen im Angriff und auf der linken Abwehrseite. "Wir haben letztes Jahr eine fantastische Saison gespielt, jetzt erwarten wir mehr von der Klubspitze, mehr Spieler, um konkurrenzfähig zu bleiben. Denn viele andere Mannschaften holen ebenfalls viele Spieler", sagte Martínez.

Eine Entlassung von Carrick werde nicht die grundlegenden Probleme des Klubs lösen, befand der Argentinier zudem. "Du kannst nicht immer nur den Trainer wechseln, Trainer wechseln, Trainer wechseln", sagte Martínez und fragte: "Was ist mit anderen Bereichen? Mehr kann ich nicht sagen."

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Zahlt Manchester United für Hürzeler eine Rekordablöse?

Trotz des Appells kursiert nun der Name von Hürzeler offenbar in Manchester, obgleich die Klubführung laut The Sun Carrick noch das Vertrauen schenke. Hürzeler hatte in der vergangenen Saison mit Brighton ebenfalls eine schwierige Phase zu überstehen, in der er sogar von den eigenen Fans verspottet wurde.

Am Ende gelang den Seagulls trotz allem der Sprung in die Conference League und in die neue Saison ist Brighton überaus stark mit vier Siegen aus sechs Spielen gestartet. Zudem schmiss die Hürzeler-Truppe Manchester United Mitte September aus dem League Cup.

Sollten die Red Devils Carrick tatsächlich vor die Tür setzen und wegen Hürzeler bei Brighton vorstellig werden, müsste ManUnited wohl eine große Ablösesumme für den 33-Jährigen hinblättern, sollte dieser überhaupt einem Wechsel mitten in der Saison zugeneigt sein. Schließlich läuft der Vertrag des gebürtigen US-Amerikaners bis 2029.

Brighton-Eigentümer Tony Bloom erklärte letzten Monat, der Verein sei "auf alle Eventualitäten vorbereitet", sollte eine Anfrage bezüglich Hürzeler eingehen. "Es gibt viele Dinge auf der Welt, über die man sich Sorgen machen kann, aber den Verlust eines Cheftrainers oder von Spielern gehört nicht dazu. Natürlich möchte man das wirklich nicht, aber Cheftrainer kommen und gehen."

Im vergangenen Sommer hatte Manchester City 20 Millionen Euro an den FC Chelsea überwiesen, damit der im Januar entlassene, aber noch immer vertraglich gebundene Enzo Maresca die Nachfolge von Pep Guardiola antreten kann. Brighton hatte derweil schon einmal einen Trainer mitten in der Saison abgegeben: Im September 2022 ließen die Seagulls Graham Potter für 17 Millionen Euro zu Chelsea ziehen, der nach einem halben Jahr und 1,42 Punkten pro Spiel in 31 Spielen schon wieder entlassen wurde. Den Transfer-Rekord für einen Trainer hält bekanntlich der FC Bayern, der für die Dienste von Julian Nagelsmann einst 25 Millionen Euro an RB Leipzig überwies.

Neben Hürzeler wurde zuletzt auch Antonio Conte als potenzieller Trainerkandidat bei Manchester United gehandelt. Der Italiener würde sich laut Sun über eine Rückkehr in die Premier League "sehr freuen". Conte hatte von 2016 bis 2018 die Geschicke von Chelsea geleitet und holte mit den Blues 2017 die Meisterschaft und 2018 den FA Cup. Anders als Hürzeler ist Conte aktuell vereinslos und dementsprechend ohne Ablöse zu haben.

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