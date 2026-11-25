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Beim FC Bayern soll die Verletzungsmisere zu einem Transfer-Umdenken geführt haben. Plötzlich kursiert der Name Younes Ebnoutalib.

Besonders die schwere Verletzung Kanes, der nach OP an seinem geschädigten Syndesmoseband mindestens drei Monate fehlen wird, habe intern zu einem Umdenken geführt.

Wie die Sport Bild berichtet, prüfe die sportliche Führung um Vorstand Max Eberl nun doch potenzielle Wintertransfers und und womöglich auch langfristige Verstärkungen in der Offensive. Ursprünglich hatte man sich darauf geeinigt, nach der Hinrunde auf dem komplizierten Markt zur kalten Jahreszeit nicht tätig zu werden. Das hatte zuletzt auch Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen verdeutlicht.

"Heute sage ich: Nein", betonte er im Interview mit tz/Münchner Merkur und der Bild: "Allerdings ist es noch sehr früh, die Gesamtsituation zu bewerten. Luis Diaz kommt jetzt zurück, Jamal ist zurück, Alphonso Davies wird in absehbarer Zeit zurückkommen, Michael Olise ist zum Glück nicht schwerer verletzt. Zu Weihnachten werden wir dann schauen, wie der aktuelle Stand ist. Dass ich aber kein Freund vom Wintertransfermarkt bin, ist bekannt. Zum Verkaufen kann er gut sein, aber nicht zum Kaufen. Denn das macht man nur unter Druck. Üblicherweise geben die Clubs nicht ihre besten Spieler im Winter ab – oder man muss sehr viel Geld bezahlen."

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Viel Geld würde definitiv der Kandidat kosten, den die Bayern nach Angaben der Sport Bild nun ins Blickfeld genommen haben. Dabei soll es sich um Younes Ebnoutalib von Eintracht Frankfurt handeln. Zwar sei bislang selbstredend nichts konkret, allerdings beobachte man beim Rekordmeister die Entwicklung des deutschen Nationalspielers bei der SGE.

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Dort soll er selbst unzufrieden sein, weil er in der internen Stürmer-Hackordnung hinter Jonathan Burkardt steht, obwohl beide mit sechs Toren und einer Vorlage aus zehn Ligaspielen gleichauf liegen. Er vermisse ein wenig die Wertschätzung, heißt es in der Sport Bild.

Hoffnung auf Platz eins im Münchner Sturm dürfte er sich nach Kanes Rückkehr aber eigentlich keine machen, weshalb ein Wechsel zu den Bayern für ihn persönlich kaum sinnhaft ist. Zumal er für weitere Nominierungen von Jürgen Klopp zwingend Spielzeit braucht. Die wäre bei den Bayern alles andere als garantiert.

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Auch BVB hat Ebnoutalib auf dem Zettel - und bessere Karten

Und auch für die Münchner erschließt sich ein Hauruck-Transfer Ebnoutalibs nicht. Zwischen 30 und 40 Millionen Euro würde die Eintracht nach Angaben der Sport Bild für den 23-Jährigen und vertraglich noch bis 2031 gebundenen verlangen, ihn aber bei einem Angebot in dieser Größenordnung womöglich auch schon im Winter ziehen lassen. Ein Wechsel im Sommer erscheint jedoch als wesentlich wahrscheinlicher.

Dann stünde womöglich auch der BVB bereit. Dort hält mit Sportdirektor Ole Book ein Vertrauter Ebnoutalibs die Transferstränge in den Händen. Das Verhältnis zwischen Book und Ebnoutalib ist nach wie vor bestens, der 40-Jährige gilt als "Karriereretter" von Ebnoutalib, weil er ihn aus der Regionalliga-Bedeutungslosigkeit beim FC Gießen holte und sich der 1,91 Meter große Angreifer bei der SV Elversberg in Windeseile zu einem der besten Angreifer der 2. Bundesliga mauserte.

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Nach einem Jahr folgte der Wechsel von Ebnoutalib für acht Millionen Euro zu Eintracht Frankfurt, wo er sich zum Nationalspieler entwickelte und das Interesse des BVB geweckt haben soll. Die Schwarzgelben hätten bereits in Kaderplanungssitzungen über Ebnoutalib gesprochen und wollen dessen Entwicklung weiter aufmerksam verfolgen.

Sollte sich Torjäger Serhou Guirassy in den kommenden Wochen gegen eine Vertragsverlängerung über 2028 hinaus entscheiden und noch einmal ein neues fußballerisches Kapitel aufschlagen wollen, dürfte es zwischen den Dortmundern und Ebnoutalib konkreter werden.

Getty

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Choupo-Moting ein zweites Mal zum FC Bayern?

Die Bayern wurden indes zuletzt mit potenziellen Verstärkungen im Wintertransfenster mit einer ablösefreien Rückkehr von Eric-Maxim Choupo-Moting in Verbindung gebracht. Sky hatte berichtet, dass intern zumindest darüber gesprochen werde, ob eine Rückkehr des mittlerweile 37-Jährigen, der für die Münchner von 2020 bis 2024 38 Tore in 122 Pflichtspielen erzielte (13 Vorlagen), sinnhaft sei.

Choupo-Motings Vertrag in der MLS bei den New York Red Bulls läuft zum Jahresende aus, allerdings konnte er in seiner zweiten Saison in den USA kaum noch überzeugen (5 Tore in 22 Spielen). Fraglich, ob er den Bayern sportlich überhaupt weiterhelfen kann.

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Eberl wiegelte Nachfragen zu einer potenziellen Choupo-Moting-Rückkehr zumindest fürs Erste ab und verwies darauf, dass man in die Spieler, die aktuell noch zur Verfügung stehen "zu hundert Prozent" Vertrauen habe. "Zunächst einmal wollen wir abwarten, wie sich die Rückkehr der verletzten Spieler gestaltet. Wir müssen im Januar einschätzen, wie unser Kader aussieht", sagte Eberl.

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