Nach Informationen von Sky hat der BVB seine Offerte für den belgisch-griechischen Mittelfeldspieler von KRC Genk auf ein Gesamtpaket von nun etwas mehr als 30 Millionen Euro erhöht - inklusive möglicher Variablen, wie einer Weiterverkaufsbeteiligung

Ein entsprechendes Angebot sei von Dortmunds Sportvorstand Lars Ricken und Sportdirektor Ole Book persönlich an die Vertreter des belgischen Klubs übermittelt worden, um endlich einen Durchbruch in den Verhandlungen zu erzielen.

Wie schnell es nun zu einer Einigung kommen könnte, bleibt abzuwarten. Schließlich fordert Genk Medienberichte zufolge eine Sockelablöse von mindestens 35 Millionen Euro, wobei etwaige Bonuszahlungen noch einmal zusätzlich oben drauf kommen würden. Das gewünschte Gesamtpaket soll sich dann auf rund 40 Millionen Euro belaufen.

Zum Vorteil für den BVB könnte der Spieler selbst werden. Karetsas will einzig und allein zu den Schwarzgelben wechseln und hat dies den Verantwortlichen von Genk auch bereits mitgeteilt. Der 18-Jährige könnte dementsprechend zusätzlichen Druck auf die Belgier ausüben.

Mit Dortmund sei eine Einigung bereits erzielt worden. Karetsas soll beim achtmaligen deutschen Meister einen Vertrag bis zum 30. Juni 2031 unterzeichnen. Das Arbeitspapier des 18-Jährigen in Genk läuft noch bis 2029.

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Auch Milan und PSG offenbar an Karetsas interssiert

Karetsas wurde in Genk geboren, fing bereits als Sechsjähriger im Nachwuchs des belgischen Erstligisten KRC an. Während seiner Jugendzeit verbrachte er zwischenzeitlich zweieinhalb Jahre beim RSC Anderlecht, kehrte Anfang 2023 aber nach Genk zurück.

Dort debütierte der offensive Mittelfeldspieler schon mit 16 in der ersten Liga, vergangene Saison war er bereits absoluter Leistungsträger bei dem Traditionsklub aus der Mitte Belgiens.

Neben dem BVB sollen weitere namhafte europäische Klubs an Karetsas dran sein, unter anderem buhlen wohl auch die AC Milan und Paris Saint-Germain um den Teenager. Dementsprechend sollte sich Dortmund damit beeilen, die Unterschrift von Karetsas unter Dach und Fach zu bringen.

Bei den Schwarzgelben soll der 18-Jährige die Nachfolge von Julian Brandt antreten, mit dem sich der BVB nach sieben gemeinsamen Jahren auf eine Trennung im Sommer verständigt hatte.