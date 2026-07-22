Goal.com
Live
KaretsasGetty Images
Christian Guinin

Transfer soll unter Dach und Fach gebracht werden: BVB erhöht offenbar Angebot für Wunschspieler

Bundesliga
K. Karetsas
Transfers
Borussia Dortmund
KRC Genk

Der BVB würde gerne zeitnah Konstantinos Karetsas unter Vertrag nehmen. Um einen Transfer über die Bühne zu bekommen, geht Dortmund wohl den nächsten Schritt.

Nach Informationen von Sky hat der BVB seine Offerte für den belgisch-griechischen Mittelfeldspieler von KRC Genk auf ein Gesamtpaket von nun etwas mehr als 30 Millionen Euro erhöht - inklusive möglicher Variablen, wie einer Weiterverkaufsbeteiligung

Ein entsprechendes Angebot sei von Dortmunds Sportvorstand Lars Ricken und Sportdirektor Ole Book persönlich an die Vertreter des belgischen Klubs übermittelt worden, um endlich einen Durchbruch in den Verhandlungen zu erzielen.

Wie schnell es nun zu einer Einigung kommen könnte, bleibt abzuwarten. Schließlich fordert Genk Medienberichte zufolge eine Sockelablöse von mindestens 35 Millionen Euro, wobei etwaige Bonuszahlungen noch einmal zusätzlich oben drauf kommen würden. Das gewünschte Gesamtpaket soll sich dann auf rund 40 Millionen Euro belaufen.

Zum Vorteil für den BVB könnte der Spieler selbst werden. Karetsas will einzig und allein zu den Schwarzgelben wechseln und hat dies den Verantwortlichen von Genk auch bereits mitgeteilt. Der 18-Jährige könnte dementsprechend zusätzlichen Druck auf die Belgier ausüben.

Mit Dortmund sei eine Einigung bereits erzielt worden. Karetsas soll beim achtmaligen deutschen Meister einen Vertrag bis zum 30. Juni 2031 unterzeichnen. Das Arbeitspapier des 18-Jährigen in Genk läuft noch bis 2029.

Klub Freundschaftsspiele
AZ Alkmaar crest
AZ Alkmaar
AZ
KRC Genk crest
KRC Genk
GNK
Klub Freundschaftsspiele
Fortuna Düsseldorf crest
Fortuna Düsseldorf
F95
Borussia Dortmund crest
Borussia Dortmund
BVB
KaretsasGetty Images

Auch Milan und PSG offenbar an Karetsas interssiert

Karetsas wurde in Genk geboren, fing bereits als Sechsjähriger im Nachwuchs des belgischen Erstligisten KRC an. Während seiner Jugendzeit verbrachte er zwischenzeitlich zweieinhalb Jahre beim RSC Anderlecht, kehrte Anfang 2023 aber nach Genk zurück.

Dort debütierte der offensive Mittelfeldspieler schon mit 16 in der ersten Liga, vergangene Saison war er bereits absoluter Leistungsträger bei dem Traditionsklub aus der Mitte Belgiens.

Neben dem BVB sollen weitere namhafte europäische Klubs an Karetsas dran sein, unter anderem buhlen wohl auch die AC Milan und Paris Saint-Germain um den Teenager. Dementsprechend sollte sich Dortmund damit beeilen, die Unterschrift von Karetsas unter Dach und Fach zu bringen.

Bei den Schwarzgelben soll der 18-Jährige die Nachfolge von Julian Brandt antreten, mit dem sich der BVB nach sieben gemeinsamen Jahren auf eine Trennung im Sommer verständigt hatte.

Werbung

Häufig gestellte Fragen

Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet. 

Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.

Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.

Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion. 

Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.

Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (34 Meisterschaften).

Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).

Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.

Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.

Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.

Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft. 

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen