Transfer offiziell! Tijjani Reijnders nun zweitteuerster Verkauf in der Klubgeschichte von Manchester City

Die kolportierte Ablösesumme liegt bei 61 Millionen Euro. Damit ist Reijnders der zweitteuerste Verkauf in der Geschichte von Manchester City nach Julian Alvarez, der 2024 für 75 Millionen zu Atletico Madrid gewechselt ist.

Reijnders kam erst 2025 für 55 Millionen Euro von der AC Mailand zu City. Nach einer ordentlichen Hinrunde war der 28-jährige Mittelfeldspieler aus den Niederlanden in der Schlussphase der Saison meist nur Reservist. Insgesamt absolvierte Reijnders 50 Pflichtspiele für City, dabei verbuchte er sieben Tore und acht Assists.

"Es war ein unglaubliches Privileg, für Manchester City zu spielen. Ich habe jede Minute meiner Zeit hier genossen. Von dem Moment an, als ich hier ankam, haben mich alle im Verein - Spieler, Trainer und Mitarbeiter - so herzlich aufgenommen und mir das Gefühl gegeben, Teil der Manchester-City-Familie zu sein", sagte Reijnders zum Abschied. "Ich werde zwar den Verein verlassen, aber Manchester City wird immer einen besonderen Platz in meinem Herzen einnehmen."

Bei seinem neuen Klub Al-Qadsiah kassiert Reijnders künftig angeblich 20 Millionen Euro pro Jahr. Sein Vertrag läuft bis 2030, insgesamt ist also ein Verdienst von 80 Millionen möglich. Bei Al-Qadsiah trifft er unter anderem auf Mateo Retegui, Julian Weigl und Koen Casteels. Trainer bei seinem neuen Klub ist Brendan Rodgers.

Manchester City vollzieht großen Umbruch

Reijnders Ex-Klub vollzieht in diesem Sommer im Zuge des Trainerwechsels von Pep Guardiola zu Enzo Maresca einen großen Umbruch. Vor Reijnders gingen bereits die langjährigen Leistungsträger Rodri, Manuel Akanji, Nathan Ake, Bernardo Silva und John Stones. Omar Marmoush und Savinho werden zudem mit Transfers zu Tottenham Hotspur in Verbindung gebracht.

Zumindest in der Masse hielt sich City auf der Zugangsseite bisher eher zurück. Abgesehen von Königstransfer Elliot Anderson (135 Millionen von Nottingham Forest) kamen nur die beiden talentierten Linksaußen Mathys Detourbet und Jeremy Monga sowie die Ersatzkeeper Geronimo Rilli und Pierce Charles.