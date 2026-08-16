Transfer offiziell bestätigt! Ex-Talent bringt dem FC Bayern einen satten Geldregen ein

Der portugiesische Topklub gab die Verpflichtung des australischen Nationalspielers am Samstag offiziell bekannt. Die Basisablöse soll 15 Millionen Euro betragen, inklusive Bonuszahlungen könnte die Summe wohl noch auf bis zu 18 Millionen Euro ansteigen.

Gut für Bayern: Beim Wechsel Irankundas aus München nach Watford im vergangenen Jahr hatte man sich eine Weiterverkaufsbeteiligung gesichert, die bei 40 Prozent liegen soll. Damit kann der deutsche Rekordmeister an dem Wechsel des 20-jährigen Offensivspielers nach Lissabon bis zu 7,2 Millionen Euro mitverdienen.

Zuzüglich der drei Millionen Euro, die Bayern im Sommer 2025 an Ablöse von Watford für Irankunda erhielt, bringt der WM-Teilnehmer den Münchenern einen satten Transfergewinn ein. 2024 hatte der FCB Irankunda für lediglich 900.000 Euro von Adelaide United nach Europa geholt.

Nachdem ihm bei Bayern der Durchbruch verwehrt geblieben war, machte sich Irankunda mit guten Leistungen bei Watford für größere Vereine interessant. In 42 Einsätzen für den englischen Zweitligisten vergangene Saison waren ihm vier Tore und fünf Assists gelungen. Bei Sporting hat Irankunda nun einen Fünfjahresvertrag bis 2031 unterschrieben.