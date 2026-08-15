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Cristian Romero Tottenham 2025-26Getty

Transfer offiziell! Atletico Madrid schnappt sich langjährigen Premier-League-Kapitän

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C. Romero

Eine Woche vor dem Saisonstart in der englischen Premier League muss Tottenham Hotspur den Abgang seines langjährigen Kapitäns Cristian Romero verkraften.

Der argentinische Nationalspieler verlässt den Klub aus London nach fünf Spielzeiten und schließt sich Atletico Madrid an. Das gaben beide Klubs am Samstag bekannt. Bei Atletico, das vom Argentinier Diego Simeone trainiert wird, erhält der 28-Jährige Innenverteidiger einen Fünfjahresvertrag.

Tottenham würdigte Romero in einer Vereinsmitteilung als "Schlüsselspieler" beim Gewinn der Europa League 2025, mit dem eine 17 Jahre währende Durststrecke ohne Titel beendet wurde. "Als ich hierher kam, hatte ich ein klares Ziel vor Augen: meinen Namen in die Geschichte dieses Vereins einzuschreiben", schrieb Romero zu seinem Abschied.

Nach seinem Wechsel von Atalanta Bergamo im Jahr 2021 kam Romero bei den Spurs auf 123 Spiele in der Premier League. Mit Argentinien gewann er als Stammspieler 2022 den WM-Pokal. Bei der zurückliegenden Endrunde war es dann die Vize-Weltmeisterschaft, zu der er ein Tor beisteuerte.

Für die Dienste Romeros musste Atletico laut Medienberichten eine Summe von 40 Millionen Euro aufbringen.

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