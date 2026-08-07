Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Age-restricted content

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

Goal.com
Live€50
Xabi alonsoGetty Images
Christian Guinin

Transfer-Irrsinn beim FC Chelsea nimmt kein Ende: Xabi Alonso bekommt wohl den nächsten Wunschspieler

La Liga
Transfers
Premier League
FC Chelsea
Rayo Vallecano
P. Chavarria
X. Alonso

Der FC Chelsea steht offenbar unmittelbar vor der nächsten Verpflichtung im laufenden Transfer-Sommer.

Nach Informationen von Fabrizio Romano haben die Londoner mit Linksverteidiger Pep Chavarria von Rayo Vallecano einen weiteren Spieler unter Vertrag genommen.

Demnach sei eine Einigung zwischen allen Parteien bereits erzielt worden. Chavarria befinde sich auf dem Weg nach England, um vor Ort den obligatorischen Medizincheck zu absolvieren.

Für den 28-jährigen Spanier fließen dem Vernehmen nach rund 19 Millionen Euro Sockelablöse, inklusive Bonuszahlungen könnte die Gesamtsumme auf ein Volumen von 21 Millionen Euro ansteigen. Chelsea bekommt Chavarria damit ein wenig günstiger als die im Vertrag des Linksverteidigers festgeschriebene Ausstiegsklausel in Höhe von 25 Millionen Euro.

Vor allem Trainer Xabi Alonso soll sich für eine Verpflichtung Chavarrias stark gemacht haben - der spanische Coach plant seinen Landsmann offensichtlich als Stammkraft auf der linken Defensivseite ein. Neben Chelsea wurde auch Bayer 04 Leverkusen Interesse an einem Transfer nachgesagt.

Xabi Alonso Chelsea crestGetty Images

Einkaufstour des FC Chelsea geht weiter

Bei den Blues wäre Chavarria nach Morgan Rogers (für 138 Mio. Euro von Aston Villa), Marco Palestra (für 57 Mio. Euro von Atalanta Bergamo), Geovany Quenda (für 50 Mio. Euro von Sporting Lissabon), Emanuel Emegha (für 25 Mio. Euro von Racing Straßburg), Danny Welbeck (für 6 Mio. Euro von Brighton & Hove Albion), Jordan Henderson (ablösefrei) und Dastan Satpaev (für 2,4 Mio. Euro von Qairat Almaty) bereits die siebte Verpflichtung der laufenden Transferperiode. Hinzu kommen unzählige Leih-Rückkehrer.

Klub Freundschaftsspiele
FC Chelsea crest
FC Chelsea
CHE
AC Mailand crest
AC Mailand
MIL
Klub Freundschaftsspiele
Ipswich crest
Ipswich
IPS
Rayo Vallecano crest
Rayo Vallecano
RAY

Dem Gegenüber stehen lediglich die Verkäufe von Andrey Santos (für 56 Mio. Euro zu Manchester United), Marc Cucurella (für 55 Mio. Euro zu Real Madrid) und Tyrique George (für 21 Mio. Euro zum FC Everton). Insgesamt fasst Alonsos Kader derzeit 39 Spieler, zumindest einige davon müssen eigentlich bis zum Ende des Transferfensters unbedingt noch verkauft werden.

Sportlich beginnt die neue Premier-League-Saison für Chelsea mit einem Auswärtsspiel beim FC Fulham am 24. August.

Werbung

Häufig gestellte Fragen

Er kam am 25. November 1981 zur Welt – in Tolosa, im Baskenland. Seine Wurzeln und seine Art, Fußball zu denken, sind eng mit dieser Region verbunden.

Xabi Alonso hat als Profifußballer eine Weltkarriere hingelegt. Insgesamt 18 nationale und internationale Titel konnte er in seiner Laufbahn als Fußballer gewinnen. Neben zahlreichen Titeln auf Klub-Ebene, wurde Alonso 2010 Weltmeister. 2008 und 2012 gewann er mit dem spanischen Nationalteam zudem die Europameisterschaft. Auch individuell wurde der frühere Mittelfeldmann in seiner Karriere ausgezeichnet, so wurde er 2003 zum Fußballer des Jahres in Spanien gewählt. 

Xabi Alonso startete 1999 bei Real Sociedad, spielte später für Liverpool, Real Madrid und Bayern München – und gewann dabei zahlreiche Titel, darunter zweimal die Champions League. 2017 beendete er seine Karriere.

Xabi Alonso hat in seiner Karriere bislang insgesamt drei Titel feiern können. In der Saison 2023/24 führte er Bayer Leverkusen zum Double und damit zum Gewinn der deutschen Meisterschaft und des DFB-Pokals. Im Jahr 2024 sicherte sich der Spanier mit den Leverkusenern zudem den Supercup.

Als Spieler konnte Xabi Alonso in seiner Karriere zweimal die Champions League gewinnen: 2005 mit dem FC Liverpool und 2014 mit Real Madrid. Als Trainer konnte sich Alonso bislang jedoch noch nicht den Henkelpott sichern.

Xabi Alonso startete seine Trainertätigkeit bei den Junioren von Real Madrid und im Anschluss bei Real Sociedad B in der dritten spanischen Liga. 2022 heuerte Alonso dann bei Bayer Leverkusen an und traf dort unter anderem auf Florian Wirtz, der unter Alonso zu einem Starspieler reifte. Aber auch mit Jeremie Frimpong oder den Routiniers Jonathan Tah und Granit Xhaka haben in Leverkusen unter Alonso namhafte Spieler gespielt. 2025 wechselte Alonso schließlich zu Real Madrid, wo er unter anderem Kylian Mbappe, Jude Bellingham oder Vinicius Junior trainierte. Aktuell hat er die Stars des FC Chelsea unter seinen Fittichen.

Man schätzt sein Vermögen auf etwa 20 Millionen Dollar, also gut 18,5 Millionen Euro. Ein Großteil stammt noch aus seiner aktiven Zeit – bei Vereinen wie Liverpool, Real Madrid oder den Bayern. Als Trainer bei Real verdient er inzwischen 6 bis 8 Millionen Euro pro Jahr, heißt es. Prämien kommen wohl noch obendrauf.

Drei: Jontxu, Ane und Emma. Seine Frau Nagore und die Familie sind ihm wichtig – das merkt man in Interviews und öffentlichen Auftritten immer wieder.

Seit 2009 ist er mit Nagore Aranburu verheiratet – eine Jugendliebe, die ihn durch alle Stationen begleitet hat.

Die Auszeichnung Welttrainer des Jahres konnte Xabi Alonso während seiner Trainerlaufbahn bislang noch nicht gewinnen. Im Jahr 2024, nachdem er mit Bayer Leverkusen das Double und den Supercup holte, landete der Spanier allerdings in den Top drei bei der Wahl zum Welttrainer des Jahres. Mit 22 zu 26 Punkten musste er sich bei der Verleihung einzig Carlo Ancelotti geschlagen geben. 

Ja – "La Barba Roja", also der rote Bart. In Spanien wurde dieser Spitzname zum Symbol für seine Aura, seine Ruhe und seinen unverwechselbaren Look auf dem Platz.

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen