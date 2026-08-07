Transfer-Irrsinn beim FC Chelsea nimmt kein Ende: Xabi Alonso bekommt wohl den nächsten Wunschspieler

Nach Informationen von Fabrizio Romano haben die Londoner mit Linksverteidiger Pep Chavarria von Rayo Vallecano einen weiteren Spieler unter Vertrag genommen.

Demnach sei eine Einigung zwischen allen Parteien bereits erzielt worden. Chavarria befinde sich auf dem Weg nach England, um vor Ort den obligatorischen Medizincheck zu absolvieren.

Für den 28-jährigen Spanier fließen dem Vernehmen nach rund 19 Millionen Euro Sockelablöse, inklusive Bonuszahlungen könnte die Gesamtsumme auf ein Volumen von 21 Millionen Euro ansteigen. Chelsea bekommt Chavarria damit ein wenig günstiger als die im Vertrag des Linksverteidigers festgeschriebene Ausstiegsklausel in Höhe von 25 Millionen Euro.

Vor allem Trainer Xabi Alonso soll sich für eine Verpflichtung Chavarrias stark gemacht haben - der spanische Coach plant seinen Landsmann offensichtlich als Stammkraft auf der linken Defensivseite ein. Neben Chelsea wurde auch Bayer 04 Leverkusen Interesse an einem Transfer nachgesagt.

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Einkaufstour des FC Chelsea geht weiter

Bei den Blues wäre Chavarria nach Morgan Rogers (für 138 Mio. Euro von Aston Villa), Marco Palestra (für 57 Mio. Euro von Atalanta Bergamo), Geovany Quenda (für 50 Mio. Euro von Sporting Lissabon), Emanuel Emegha (für 25 Mio. Euro von Racing Straßburg), Danny Welbeck (für 6 Mio. Euro von Brighton & Hove Albion), Jordan Henderson (ablösefrei) und Dastan Satpaev (für 2,4 Mio. Euro von Qairat Almaty) bereits die siebte Verpflichtung der laufenden Transferperiode. Hinzu kommen unzählige Leih-Rückkehrer.

Dem Gegenüber stehen lediglich die Verkäufe von Andrey Santos (für 56 Mio. Euro zu Manchester United), Marc Cucurella (für 55 Mio. Euro zu Real Madrid) und Tyrique George (für 21 Mio. Euro zum FC Everton). Insgesamt fasst Alonsos Kader derzeit 39 Spieler, zumindest einige davon müssen eigentlich bis zum Ende des Transferfensters unbedingt noch verkauft werden.

Sportlich beginnt die neue Premier-League-Saison für Chelsea mit einem Auswärtsspiel beim FC Fulham am 24. August.