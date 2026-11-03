Transfer im kommenden Sommer? Premier-League-Klub will angeblich neuen Anlauf bei Said El Mala wagen

We Sky berichtet, hat Brighton & Hove Albion im Kampf um den 20-Jährigen noch längst nicht aufgegeben und zeigt nach wie vor Interesse an einem Transfer.

Die Seagulls wollten El Mala bereits vor der laufenden Saison unter Vertrag nehmen. Geplant war demnach eine Doppel-Verpflichtung, welche auch einen Transfer von El Malas älterem Bruder Malek vorsah, letztlich kam der Deal allerdings nie zustande.

Nun könnte der Klub aus der Premier League einen neuen Versuch wagen. Ein Vorstoß im Winter steht nach Sky-Infos zwar nicht auf der Agenda, im kommenden Sommer könnten die Karten allerdings neu gemischt werden.

Brighton soll die Entwicklung der beiden Brüder nach wie vor intensiv beobachten und regelmäßig Scouts nach Köln schicken, um auf dem neuesten Stand zu bleiben.

El Mala stand im vergangenen Sommer bei einer Vielzahl von Klubs auf der Wunschliste - neben den Seagulls zeigten unter anderem der FC Brentford, RB Leipzig und insbesondere der BVB Interesse an einem Transfer. Der 1. FC Köln wiederum erwies sich als harter Verhandlungspartner und forderte eine Ablösesumme von mindestens 50 Millionen Euro.

Letztlich kam ein Transfer aus mehreren verschiedenen Gründen nicht zustande und El Mala verlängerte seinen Vertrag in der Domstadt. Sein neues Arbeitspapier beim Effzeh ist bis zum 30. Juni 2031 datiert und verfügt dem Vernehmen nach über keine Ausstiegsklausel. Köln kann die Ablöse des 20-Jährigen dementsprechend ohne jeglichen Druck frei verhandeln.

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Wann feierte Said El Mala sein Debüt für das DFB-Team?

Anders als im noch im vergangene Jahr gehört El Mala in der laufenden Saison bei Köln zum unangefochtenen Stammpersonal. In wettbewerbsübergreifend neun Einsätzen kommt der Offensivspieler bereits auf vier eigene Treffer und einen Assist.

Darüber hinaus feierte er im Oktober endlich sein Debüt für die deutsche Nationalmannschaft. Beim Nations-League-Spiel gegen Serbien schenkte Bundestrainer Jürgen Klopp El Mala die ersten Minuten im DFB-Dress.