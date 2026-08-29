Wie Transfer-Experte Fabrizio Romano berichtet, hat sich die SSC Neapel bei Newcastle United wegen einer Leihe des 24-jährigen Angreifers erkundigt. Ob die Verantwortlichen der Magpies auf die Kontaktaufnahme aus der Serie A bereits reagiert haben, ließ Romano allerdings offen.

Aus dem Umfeld von Newcastle war in den vergangenen Wochen gerüchtehalber allerdings zu vernehmen, dass der Premier-League-Klub den 1,98 Meter großen Nationalstürmer in diesem Sommer keineswegs abgeben möchte. Nach einer durchwachsenen Premierensaison auf der Insel setzt die sportliche Führung im St. James' Park weiterhin auf den Durchbruch des gebürtigen Bremers.

Um Woltemades Potenzial endlich vollends zu entfalten, hat der neue Newcastle-Trainer Matthias Jaissle dem Vernehmen nach sogar bereits den Kontakt zu Sebastian Hoeneß gesucht. In dem Austausch mit Woltemades ehemaligem Coach beim VfB Stuttgart ging es primär darum, auf welcher Position der hochgewachsene Angreifer im taktischen Gefüge den größten Mehrwert erbringen kann.

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Nick Woltemade: Gerüchte um Transfer zu Stuttgart und Dortmund

Im Zuge dieser Absprachen tauchten rasch Spekulationen über eine mögliche Leih-Rückkehr ins Schwabenland auf. Ein wesentlicher Auslöser dafür war das gezeigte Interesse von Newcastle an Bilal El Khannouss, der beim VfB als Verkaufskandidat gehandelt wird. Einem vermeintlichen Tauschgeschäft erteilte die Bild jedoch eine Absage: Ein Comeback Woltemades im Ländle sei für keine der Parteien ein Thema.

Gleiches gilt offenbar für ein Engagement bei Borussia Dortmund. Der BVB wurde wiederholt als potenzieller Abnehmer für eine Leihe genannt, laut Sport Bild gab es jedoch zu keinem Zeitpunkt direkten Kontakt zwischen der Spielerseite und den Westfalen.

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Wie hoch war die Ablösesumme für Nick Woltemade?

Auch ein angebliches Interesse von RB Leipzig entbehre jeder Grundlage. Aus der Premier League soll zudem Konkurrent Nottingham Forest wegen einer Verpflichtung vorgefühlt haben. Newcastle blockte diesen Vorstoß allerdings umgehend ab.

Für Woltemade hatten die Magpies vor einem Jahr eine Ablösesumme von 75 Millionen Euro an den VfB Stuttgart überwiesen. In seiner ersten Spielzeit für den englischen Traditionsklub absolvierte der Angreifer 52 Pflichtspiele, in denen ihm elf Treffer und fünf Torvorlagen gelangen.