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Nick Woltemade Newcastle 2026 pre-seasonGetty
Jochen Tittmar

Transfer-Hammer kurz vor Fristende? Neuer Topklub offenbar an Nick Woltemade interessiert

Premier League
Transfers
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N. Woltemade

Die Gerüchte um Nick Woltemade nehmen nach Spekulationen über eine Rückkehr zum VfB Stuttgart oder einen Wechsel zu Borussia Dortmund wieder Fahrt auf.

Wie Transfer-Experte Fabrizio Romano berichtet, hat sich die SSC Neapel bei Newcastle United wegen einer Leihe des 24-jährigen Angreifers erkundigt. Ob die Verantwortlichen der Magpies auf die Kontaktaufnahme aus der Serie A bereits reagiert haben, ließ Romano allerdings offen.

Aus dem Umfeld von Newcastle war in den vergangenen Wochen gerüchtehalber allerdings zu vernehmen, dass der Premier-League-Klub den 1,98 Meter großen Nationalstürmer in diesem Sommer keineswegs abgeben möchte. Nach einer durchwachsenen Premierensaison auf der Insel setzt die sportliche Führung im St. James' Park weiterhin auf den Durchbruch des gebürtigen Bremers.

Um Woltemades Potenzial endlich vollends zu entfalten, hat der neue Newcastle-Trainer Matthias Jaissle dem Vernehmen nach sogar bereits den Kontakt zu Sebastian Hoeneß gesucht. In dem Austausch mit Woltemades ehemaligem Coach beim VfB Stuttgart ging es primär darum, auf welcher Position der hochgewachsene Angreifer im taktischen Gefüge den größten Mehrwert erbringen kann.

Nick Woltemade Newcastle 2026 pre-seasonGetty Images

Nick Woltemade: Gerüchte um Transfer zu Stuttgart und Dortmund

Im Zuge dieser Absprachen tauchten rasch Spekulationen über eine mögliche Leih-Rückkehr ins Schwabenland auf. Ein wesentlicher Auslöser dafür war das gezeigte Interesse von Newcastle an Bilal El Khannouss, der beim VfB als Verkaufskandidat gehandelt wird. Einem vermeintlichen Tauschgeschäft erteilte die Bild jedoch eine Absage: Ein Comeback Woltemades im Ländle sei für keine der Parteien ein Thema.

Gleiches gilt offenbar für ein Engagement bei Borussia Dortmund. Der BVB wurde wiederholt als potenzieller Abnehmer für eine Leihe genannt, laut Sport Bild gab es jedoch zu keinem Zeitpunkt direkten Kontakt zwischen der Spielerseite und den Westfalen.

Nick WoltemadeGetty Images

Wie hoch war die Ablösesumme für Nick Woltemade?

Auch ein angebliches Interesse von RB Leipzig entbehre jeder Grundlage. Aus der Premier League soll zudem Konkurrent Nottingham Forest wegen einer Verpflichtung vorgefühlt haben. Newcastle blockte diesen Vorstoß allerdings umgehend ab.

Für Woltemade hatten die Magpies vor einem Jahr eine Ablösesumme von 75 Millionen Euro an den VfB Stuttgart überwiesen. In seiner ersten Spielzeit für den englischen Traditionsklub absolvierte der Angreifer 52 Pflichtspiele, in denen ihm elf Treffer und fünf Torvorlagen gelangen.

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Häufig gestellte Fragen

Nick Woltemade kommt hauptsächlich als Mittelstürmer zum Einsatz, kann aber – je nach System – auch als hängende Spitze oder offensiver Mittelfeldspieler agieren. 

Er wurde am 14. Februar 2002 in Bremen geboren.

Bei Newcastle United trägt er die Nummer 27. Zuvor hatte er in Stuttgart die Nummer 11 inne, und diese hat er in der Nationalmannschaft behalten.

Er misst 1,98 Meter – und das macht ihn im Offensivzentrum zu einer ungewöhnlich dominanten Präsenz.

Nick Woltemades Gewicht liegt bei rund 90 Kilogramm. 

Offizielle Angaben gibt es nicht, doch sie dürfte im Bereich EU 46+ liegen. 

Nick Woltemade nutzt den rechten Fuß sowohl für Abschlüsse als auch für sein Kombinationsspiel.

Sein erster Klub war TS Woltmershausen, ehe er im Jahr 2010 für ein Jahrzehnt in die Jugend von Werder Bremen.

In Stuttgart lebte er während seiner VfB-Zeit allein in der Nähe des Hauptbahnhofs. Seit seinem Wechsel im August 2025 ist sein Lebensmittelpunkt in der Region Newcastle upon Tyne anzusiedeln.

Nick Woltemade fährt in England eine Mercedes V-Klasse.

Natürlich – Deutsch ist seine Muttersprache.

Er hat keine Kinder.

Nick Woltemade hält sein Privatleben streng aus der Öffentlichkeit heraus, es ist weder eine feste Partnerin bestätigt noch ein Beziehungsstatus kommuniziert worden.

Bei Newcastle United verdient er 8 Millionen Euro brutto pro Jahr. 

Er hat – trotz jungen Alters – bereits drei Titel auf Profi-Ebene gewonnen. Zwei davon hat er in der Saison 2022/23 mit dem SV Elversberg geholt, als er sich zum Drittliga-Meister und zum Saarlandpokal gekrönt hat. Im Jahr 2025 ist der DFB-Pokal mit dem VfB Stuttgart dazugekommen.

Dieses Kapitel liegt bei ihm (noch) in der Zukunft.

Ebenfalls kein einziges Mal. 

"Wondermade", "Big Nick" und besonders häufig "Zwei-Meter-Messi". 

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