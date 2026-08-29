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Liverpool FC v Como Calcio - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Falko Blöding

Transfer für 98 Millionen Euro? Liverpools Cody Gakpo hat angeblich anderem Spitzenklub zugesagt

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C. Gakpo

Auf der Insel könnte es vor dem Schließen des Transferfensters am Dienstag einen weiteren Blockbuster-Transfer geben.

Der niederländische Nationalspieler Cody Gakpo (27) will vom FC Liverpool zum Premier-League-Konkurrenten Manchester City wechseln.

Laut eines Berichts von The Athletic hat der Angreifer den Skyblues sein Jawort für einen Transfer in diesem Sommer gegeben. Weiter heißt es, dass die Verhandlungen zwischen den beiden Spitzenklubs laufen und "Fortschritte machen". Die Times schreibt von einer möglichen Ablöse von umgerechnet bis zu 98 Millionen Euro.

Für Gakpo gab es zuletzt drei Optionen: Ein Verbleib bei den Reds trotz des sich anbahnenden Transfers von Flügelstürmer Bradley Barcola (23, PSG), ein Wechsel zum ebenfalls interessierten Ligarivalen Tottenham Hotspur oder eben ein Transfer zu City.

Gakpo kam Anfang 2023 für 42 Millionen Euro von PSV und erzielte für die Reds in 182 Spielen 51 Tore. Sein Vertrag läuft nach einer Verlängerung vor ziemlich genau einem Jahr noch bis 2030.

Beim holprigen Saisonstart Liverpools gehörte er bei den Remis gegen Newcastle United (2:2) und Nottingham Forest (2:2) jeweils zu den besten Akteuren. Im Duell mit Newcastle erzielte er einen Treffer und am Samstag lieferte er gegen die Tricky Trees einen sehenswerten Assist für das zwischenzeitliche 1:1 durch Alexander Isak.

City hat unlängst Omar Marmoush (27) und Savinho (22) an die Spurs abgegeben und ist noch auf der Suche nach einem neuen Spieler für die Offensive. Der Vizemeister tätigte in der noch bis Dienstag laufenden Transferperiode bereits mehrere kostspielige Neuverpflichtungen: So kamen unter anderem Elliot Anderson (23, Nottingham Forest, 135 Millionen Euro) und Ayyoub Bouaddi (18, OSC Lille, 95 Millionen Euro). Außerdem soll noch Enzo Fernandez (25) für 140 Millionen Euro vom FC Chelsea losgeeist werden.

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Häufig gestellte Fragen

Gegründet wurde der Liverpool Football Club im Jahr 1892.

Der Liverpool FC befindet sich im Besitz der US-amerikanischen Fenway Sports Group. Führende Figur der Eigentümergruppe ist der Unternehmer John W. Henry als Mehrheitseigner.

Die FSG übernahm den Traditionsklub im Jahr 2010 und hält darüber hinaus Beteiligungen an weiteren Sportteams, darunter die Boston Red Sox aus der Major League Baseball.

Das Stadion des Liverpool FC heißt Anfield und ist seit der Gründung die Heimspielstätte der Reds.

Das Anfield Stadium bietet Platz für 61.276 Zuschauer und verfügt ausschließlich über Sitzplätze.

Der Liverpool FC gehört mit 72 Titeln zu den erfolgreichsten Fußballklubs Englands und der Welt. International triumphierte der Verein sechsmal in der Champions League. Hinzu kommen vier UEFA-Supercups und eine FIFA-Klub-Weltmeisterschaft.

Mit 20 englischen Meisterschaften teilt sich der Liverpool FC den Rekord als erfolgreichster Klub Englands mit Manchester United.

Ian Callaghan (1960-1978) ist mit 855 Pflichtspielen Rekordspieler beim FC Liverpool.

Ian Rush ist der Rekordtorschütze in der Geschichte der Reds und brachte es in seiner Karriere auf insgesamt 339 Pflichtspieltore für den Klub. 

Im Trikot des FC Liverpool standen im Laufe der Jahre zahlreiche Weltstars wie Steven Gerrard, Ian Rush, Robbie Fowler, Luis Suarez, Fernando Torres, Virgil van Dijk und Mohamed Salah.

Die Geschichte des Liverpool FC ist von zahlreichen herausragenden Trainern geprägt. An der Spitze steht Bob Paisley als erfolgreichster Trainer der Vereinsgeschichte (u.a. 6x englische Meisterschaft und 3x Champions League), während auch Joe Fagan, Rafael Benitez und Jürgen Klopp den Klub nachhaltig prägten.

Aufgrund seiner roten Vereinsfarben ist der FC Liverpool unter dem Spitznamen "The Reds" bekannt und wird im Alltag oft schlicht "LFC" genannt.

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