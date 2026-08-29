Der niederländische Nationalspieler Cody Gakpo (27) will vom FC Liverpool zum Premier-League-Konkurrenten Manchester City wechseln.

Laut eines Berichts von The Athletic hat der Angreifer den Skyblues sein Jawort für einen Transfer in diesem Sommer gegeben. Weiter heißt es, dass die Verhandlungen zwischen den beiden Spitzenklubs laufen und "Fortschritte machen". Die Times schreibt von einer möglichen Ablöse von umgerechnet bis zu 98 Millionen Euro.

Für Gakpo gab es zuletzt drei Optionen: Ein Verbleib bei den Reds trotz des sich anbahnenden Transfers von Flügelstürmer Bradley Barcola (23, PSG), ein Wechsel zum ebenfalls interessierten Ligarivalen Tottenham Hotspur oder eben ein Transfer zu City.

Gakpo kam Anfang 2023 für 42 Millionen Euro von PSV und erzielte für die Reds in 182 Spielen 51 Tore. Sein Vertrag läuft nach einer Verlängerung vor ziemlich genau einem Jahr noch bis 2030.

Beim holprigen Saisonstart Liverpools gehörte er bei den Remis gegen Newcastle United (2:2) und Nottingham Forest (2:2) jeweils zu den besten Akteuren. Im Duell mit Newcastle erzielte er einen Treffer und am Samstag lieferte er gegen die Tricky Trees einen sehenswerten Assist für das zwischenzeitliche 1:1 durch Alexander Isak.

City hat unlängst Omar Marmoush (27) und Savinho (22) an die Spurs abgegeben und ist noch auf der Suche nach einem neuen Spieler für die Offensive. Der Vizemeister tätigte in der noch bis Dienstag laufenden Transferperiode bereits mehrere kostspielige Neuverpflichtungen: So kamen unter anderem Elliot Anderson (23, Nottingham Forest, 135 Millionen Euro) und Ayyoub Bouaddi (18, OSC Lille, 95 Millionen Euro). Außerdem soll noch Enzo Fernandez (25) für 140 Millionen Euro vom FC Chelsea losgeeist werden.