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Fulham v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Andreas Königl

Transfer-Chaos bei Chelsea: Rekordwechsel von Enzo Fernandez steht bevor

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Transfers
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M. Guiu
J. Gittens
Kouadio Koné
Robert Sánchez
Enzo Fernández
Manchester City

Bei Chelsea könnte am Deadline Day noch einiges passieren auf dem Transfermarkt. Ein 60-Millionen-Euro-Mann soll kommen, ein Stürmer geht derweil nach Leipzig und Enzo Fernandez steht vor einem Mega-Transfer. Was passiert aber mit Jamie Gittens?

Der FC Chelsea mischt spätestens seit der Übernahme durch Todd Boehly ganz oben auf dem Transfermarkt mit, gab auch in diesem Sommer bereits wieder über 400 Millionen Euro für neue Spieler aus. Und auch am Deadline Day könnte noch einiges passieren.

Denn Mittelfeldspieler Manu Kone von der AS Roma dürfte es laut Transferinsider Gianluca Di Marzio nach London ziehen, die Gespräche sollen bereits weit fortgeschritten sein. Und das, obwohl Giallorossi-Coach Piero Gasperini am Montag einen Transfer noch ausgeschlossen hatte.

Als Ablösesumme für den französischen WM-Fahrer sind rund 60 Millionen Euro im Gespräch, während Jamie Gittens den umgekehrten Weg antreten könnte. Auch hier hieß es zuletzt, dass die Blues den 22-Jährigen eigentlich nicht abgeben wollten, laut Sky Italia sei nun aber plötzlich doch eine Leihe möglich.

Chelsea-Transfers: Mega-Transfer von Enzo Fernandez angeblich durch

Fest steht derweil der Abgang von Stürmer Marc Guiu, der in die Bundesliga zu RB Leipzig wechselt. Der spanische U21-Nationalspieler kostet die Roten Bullen eine Ablösesumme von 16 bis 17 Millionen Euro, erhält dort die Rückennummer 9.

Und auch Torhüter Robert Sanchez dürfte die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso noch am Deadline Day per Leihe verlassen. Der Spanier soll sich laut Fabrizio Romano mit dem italienischen Erstligisten Como einig sein, nachdem er in London seinen Stammplatz an Neuzugang Emiliano Martinez verloren hat.

Auch am wahrscheinlich größten Deal des Deadline Day sind die Blues beteiligt: Denn laut Di Marzio bestehe mittlerweile eine Einigung mit Manchester City über den 140 Millionen Euro schweren Wechsel von Enzo Fernandez. Bis Mitternacht bleibt Zeit, sämtliche Deals zu finalisieren.

Es wäre für die Skyblues ein Rekorddeal. Fernandez würde Elliot Anderson, der für 135 Millionen Euro erst in diesem Sommer von Nottingham Forest kam, als teuersten Zugang der Klubgeschichte sofort wieder ablösen.

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Häufig gestellte Fragen

Der Chelsea Football Club wurde am 10. März 1905 in London-Fulham gegründet.

Der FC Chelsea gehört seit Mai 2022 dem Konsortium BlueCo. Die Eigentümergruppe um den US-amerikanischen Geschäftsmann Todd Boehly und die Investmentgesellschaft Clearlake Capital erwarb den Verein für rund 2,5 Milliarden Pfund von Vorbesitzer Roman Abramovich. 

Die Blues spielen an der Stamford Bridge, einem Stadion im Londoner Stadtteil Fulham. Offiziell eröffnet wurde die Heimspielstätte des FC Chelsea bereits im Jahr 1877 - also noch vor der Vereinsgründung. In 1905 übernahm der Klub die Leichtathletikarena und baute sie in ein Fußballstadion um. 

Im Vergleich der englischen Topklubs ist die Stamford Bridge eines der kleineren Stadien. Die Arena hat eine Kapazität für rund 41.000 Fans.

Mit 36 großen Titeln gehört der Chelsea FC zu den erfolgreichsten Fußballklubs in England. Neben nationalen Pokalen konnten die Blues auch international die größten Wettbewerbe gewinnen: In 2012 und 2021 holten sie die Champions-League-Trophäe nach Hause. 

Der FC Chelsea konnte insgesamt sechsmal die englische Meisterschaft für sich entscheiden. Den ersten Titel holte der Klub in der Saison 1954/55, als die Liga noch First Division hieß, seit 2004/05 kamen noch fünf weitere Trophäen dazu. 

Ron Harris ist Rekordspieler beim Chelsea FC. Zwischen 1961 und 1980 absolvierte der Innenverteidiger 748 Pflichtspiele für die Blues.

Toptorschütze des Vereins ist ein Mittelfeldspieler: Frank Lampard konnte in 648 Einsätzen 211-mal zuschlagen. 

Zahlreiche Weltstars haben bereits das Trikot der Blues getragen, die wohl bekanntesten Namen stammen aus der Erfolgsphase seit den frühen 2000ern. Unter anderem standen Frank Lampard, John Terry, Didier Drogba, Petr Cech, Eden Hazard, Gianfranco Zola, Claude Makelele, N’Golo Kante, Ashley Cole und Michael Ballack für die Londoner auf dem Rasen. 

Auch auf der Trainerbank haben schon einige bekannte Namen gesessen. Den größten Erfolg hatte Chelsea unter Jose Mourinho, mit ihm an der Seitenlinie holte der Verein acht Titel (u. a. 3x Premier League, 3x League Cup, 1x FA Cup, 1x Community Shield). Bei den beiden CL-Trophäen coachten Roberto Di Matteo (2012) und Thomas Tuchel (2021), unter Carlo Ancelotti holten die Blues das Double aus Liga und FA Cup (2009/10).

Aufgrund der Vereinsfarben ist der FC Chelsea auch unter dem Spitznamen "The Blues" bekannt.

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