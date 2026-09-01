Transfer-Chaos bei Chelsea: Rekordwechsel von Enzo Fernandez steht bevor

Der FC Chelsea mischt spätestens seit der Übernahme durch Todd Boehly ganz oben auf dem Transfermarkt mit, gab auch in diesem Sommer bereits wieder über 400 Millionen Euro für neue Spieler aus. Und auch am Deadline Day könnte noch einiges passieren.

Denn Mittelfeldspieler Manu Kone von der AS Roma dürfte es laut Transferinsider Gianluca Di Marzio nach London ziehen, die Gespräche sollen bereits weit fortgeschritten sein. Und das, obwohl Giallorossi-Coach Piero Gasperini am Montag einen Transfer noch ausgeschlossen hatte.

Als Ablösesumme für den französischen WM-Fahrer sind rund 60 Millionen Euro im Gespräch, während Jamie Gittens den umgekehrten Weg antreten könnte. Auch hier hieß es zuletzt, dass die Blues den 22-Jährigen eigentlich nicht abgeben wollten, laut Sky Italia sei nun aber plötzlich doch eine Leihe möglich.

Chelsea-Transfers: Mega-Transfer von Enzo Fernandez angeblich durch

Fest steht derweil der Abgang von Stürmer Marc Guiu, der in die Bundesliga zu RB Leipzig wechselt. Der spanische U21-Nationalspieler kostet die Roten Bullen eine Ablösesumme von 16 bis 17 Millionen Euro, erhält dort die Rückennummer 9.

Und auch Torhüter Robert Sanchez dürfte die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso noch am Deadline Day per Leihe verlassen. Der Spanier soll sich laut Fabrizio Romano mit dem italienischen Erstligisten Como einig sein, nachdem er in London seinen Stammplatz an Neuzugang Emiliano Martinez verloren hat.

Auch am wahrscheinlich größten Deal des Deadline Day sind die Blues beteiligt: Denn laut Di Marzio bestehe mittlerweile eine Einigung mit Manchester City über den 140 Millionen Euro schweren Wechsel von Enzo Fernandez. Bis Mitternacht bleibt Zeit, sämtliche Deals zu finalisieren.

Es wäre für die Skyblues ein Rekorddeal. Fernandez würde Elliot Anderson, der für 135 Millionen Euro erst in diesem Sommer von Nottingham Forest kam, als teuersten Zugang der Klubgeschichte sofort wieder ablösen.