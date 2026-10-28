Transfer-Attacke des FC Bayern München? "Können uns jeden Spieler leisten"

Interview mit der Sport Bild erklärte der Vorstandsvorsitzende des deutschen Rekordmeisters, dass die Münchner aus finanzieller Sicht exzellent aufgestellt seien, sodass man sich auch in Zukunft keine Sorgen wegen teuren Spielertransfers machen müsse.

Man habe "die wirtschaftliche Power, uns jeden Transfer leisten zu können", den man wolle, so Dreesen. Gleichzeitig hieße das aber nicht, dass man blind auf dem Transfermarkt vorgehe und Spieler lediglich nach Namen verpflichte. "Erstens ist nicht alles gut, was teuer ist. Und zweitens muss der Spieler in unsere Mannschaft passen."

Deshalb laute die Devise: "Wir können uns jeden Spieler leisten, aber wir wollen nicht jeden Spieler kaufen. Ein Neuzugang muss vor allem zur Philosophie des Trainers und des Klubs passen. Nur einen großen Namen zu haben, hilft dir gar nichts. Fußball ist ein Mannschaftssport", führte Dreesen weiter aus.

Die Bayern hatten erst jüngst ihre letzten fünf noch verfügbaren Prozent der eigenen Fußball-AG an das Heiz-, Kühl- und Lüftungsunternehmen Viessmann veräußert und dabei dem Vernehmen nach rund 250 Millionen Euro eingenommen. Dieses Geld könnte in Zukunft auch in neues Spielermaterial investiert werden.

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"Für uns geht es bei dieser Partnerschaft vor allem um die langfristige Stärke und Eigenständigkeit des FC Bayern im internationalen Wettbewerb", meinte Dreesen diesbezüglich. "Es stärkt unsere Kapitalstruktur und unsere Möglichkeiten, den Klub strategisch weiterzuentwickeln. Zugleich bleiben 70 Prozent der Anteile beim FC Bayern e. V. Diese Eigenständigkeit ist wichtiger Teil unserer Identität."

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Welche teuren Transfers tätigte der FC Bayern in der Vergangenheit?

In der Vergangenheit hatte der FCB im internationalen Vergleich eher selten große Transfersummen für einzelne Spieler aufgewendet - mit knapp 100 Millionen Euro Ablöse ist Harry Kane der mit Abstand teuerste Einkauf in der Geschichte des deutschen Rekordmeisters, der 2023 von Tottenham Hotspur an die Säbener Straße wechselte

Dahinter werden die Summen schon deutlich kleiner. Lucas Hernandez (2019 von Atletico Madrid) liegt mit 80 Millionen auf dem zweiten Platz, drittteuerster Neuzugang der Münchner ist Luis Diaz, den man 2025 für rund 70 Millionen Euro vom FC Liverpool loseiste.

Die teuersten Spieler des FC Bayern München