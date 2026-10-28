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FC Bayern München v VfB Stuttgart - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
Christian Guinin

Transfer-Attacke des FC Bayern München? "Können uns jeden Spieler leisten"

Bundesliga
Bayern München - Borussia Dortmund
Bayern München
Borussia Dortmund

Jan-Christian Dreesen richtet eine deutliche Transfer-Ansage an die Konkurrenz des FC Bayern München.

Interview mit der Sport Bild erklärte der Vorstandsvorsitzende des deutschen Rekordmeisters, dass die Münchner aus finanzieller Sicht exzellent aufgestellt seien, sodass man sich auch in Zukunft keine Sorgen wegen teuren Spielertransfers machen müsse.

Man habe "die wirtschaftliche Power, uns jeden Transfer leisten zu können", den man wolle, so Dreesen. Gleichzeitig hieße das aber nicht, dass man blind auf dem Transfermarkt vorgehe und Spieler lediglich nach Namen verpflichte. "Erstens ist nicht alles gut, was teuer ist. Und zweitens muss der Spieler in unsere Mannschaft passen."

Deshalb laute die Devise: "Wir können uns jeden Spieler leisten, aber wir wollen nicht jeden Spieler kaufen. Ein Neuzugang muss vor allem zur Philosophie des Trainers und des Klubs passen. Nur einen großen Namen zu haben, hilft dir gar nichts. Fußball ist ein Mannschaftssport", führte Dreesen weiter aus.

Die Bayern hatten erst jüngst ihre letzten fünf noch verfügbaren Prozent der eigenen Fußball-AG an das Heiz-, Kühl- und Lüftungsunternehmen Viessmann veräußert und dabei dem Vernehmen nach rund 250 Millionen Euro eingenommen. Dieses Geld könnte in Zukunft auch in neues Spielermaterial investiert werden.

"Für uns geht es bei dieser Partnerschaft vor allem um die langfristige Stärke und Eigenständigkeit des FC Bayern im internationalen Wettbewerb", meinte Dreesen diesbezüglich. "Es stärkt unsere Kapitalstruktur und unsere Möglichkeiten, den Klub strategisch weiterzuentwickeln. Zugleich bleiben 70 Prozent der Anteile beim FC Bayern e. V. Diese Eigenständigkeit ist wichtiger Teil unserer Identität."

Sport-Club Freiburg v FC Bayern München - Bundesliga 2026/27Getty Images

Welche teuren Transfers tätigte der FC Bayern in der Vergangenheit?

In der Vergangenheit hatte der FCB im internationalen Vergleich eher selten große Transfersummen für einzelne Spieler aufgewendet - mit knapp 100 Millionen Euro Ablöse ist Harry Kane der mit Abstand teuerste Einkauf in der Geschichte des deutschen Rekordmeisters, der 2023 von Tottenham Hotspur an die Säbener Straße wechselte

Dahinter werden die Summen schon deutlich kleiner. Lucas Hernandez (2019 von Atletico Madrid) liegt mit 80 Millionen auf dem zweiten Platz, drittteuerster Neuzugang der Münchner ist Luis Diaz, den man 2025 für rund 70 Millionen Euro vom FC Liverpool loseiste.

Die teuersten Spieler des FC Bayern München

Platz

Spieler

Position

Ablösesumme

Saison

Abgebender Verein

1.

Harry Kane

Stürmer

95 Mio. €

2023/24

Tottenham Hotspur

2.

Lucas Hernández

Innenverteidiger

80 Mio. €

2019/20

Atlético Madrid

3.

Luis Díaz

Linksaußen

70 Mio. €

2025/26

FC Liverpool

4.

Matthijs de Ligt

Innenverteidiger

67 Mio. €

2022/23

Juventus Turin

5.

Michael Olise

Rechtsaußen

53 Mio. €

2024/25

Crystal Palace

Häufig gestellte Fragen

Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Cafe Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.

An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 432.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).

Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.

Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.

Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:

  • 35-mal deutscher Meister (25/26, 24/25, 22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
  • 21-mal DFB-Pokal Sieger (25/26, 19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
  • 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
  • 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
  • 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
  • 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
  • 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
  • 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
  • 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
  • 11-mal deutscher Superpokalsieger (25/26, 22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
  • 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
  • 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)

Der FC Bayern München hat 35-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.

Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.

Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.

Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:

Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribery, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Elber, Robert Lewandowski, Thomas Müller, Harry Kane und Claudio Pizarro.

Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:

Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.

Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.

Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.

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