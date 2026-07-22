Wie einem Bericht der Sport Bild zu entnehmen ist, ist man bei den Schwarzgelben allen voran vom Fitness-Zustand von Jobe Bellingham angetan.

Der 20-Jährige schob augenscheinlich schon im Sommer-Urlaub extra Schichten und kehrte deshalb sichtlich austrainiert ins Dortmunder Mannschaftstraining zurück. Die BVB-Bosse sowie die Athletik-Trainer und Mediziner seien "schwer beeindruckt" und gar "begeistert" von der Form des Engländers gewesen.

In einer durchwachsenen Premieren-Spielzeit im schwarzgelben Trikot, in welcher Bellingham vor allem zu Beginn des Jahres noch mit Tempo und Intensität der Bundesliga zu kämpfen hatte, schaffte es der 20-Jährige erst im letzten Saisondrittel, etwas konstanter sein Niveau abzurufen.

Am Ende standen wettbewerbsübergreifend 45 Einsätze zu Buche, mit gerade einmal vier Assists (0 Tore) blieb er in Sachen Torgefahr aber noch deutlich hinter seinen Möglichkeiten zurück.

Mittlerweile soll beim BVB jedoch Zuversicht herrschen, dass Bellingham angekommen sei und in der kommenden Spielzeit den nächsten Schritt machen werde. Die Entwicklung des Engländers verlaufe in die richtige Richtung, auch mannschaftsintern wachse sein Ansehen stetig.

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Jobe Bellingham soll beim BVB "Anführer einer goldenen Generation" werden

Unter Trainer Niko Kovac soll Bellingham zur Stammkraft im Mittelfeld sowie zum Führungsspieler innerhalb des Teamgefüges aufsteigen. Laut Sport Bild solle der 20-Jährige der "Anführer einer neuen goldenen Generation" bei Borussia Dortmund werden.

Der BVB hatte Bellingham im Sommer 2025 für eine Ablösesumme in Höhe von rund 30 Millionen Euro von Birmingham City verpflichtet. Dabei setzten sich die Dortmunder gegen teils hochkarätige Konkurrenz durch, die sich ebenfalls um die Dienste des 20-Jährigen bemühte.

Bei den Schwarzgelben steht Bellingham noch bis zum 30. Juni 2030 unter Vertrag.