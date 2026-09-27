Trainer streicht ihn aus dem Nations-League-Kader: Leverkusener Meister-Held am nächsten Tiefpunkt angelangt

Vom neuen Bondscoach Xavi Hernandez wurde der 25-jährige Außenverteidiger aus dem Aufgebot für das anstehende Nations-League-Spiel der Elftal gegen Serbien am Sonntagabend (18 Uhr) gestrichen. Das geht aus der offiziellen Kaderliste hervor, die der niederländische Verband bei der UEFA einreichte.

Bereits beim Aufeinandertreffen mit dem DFB-Team am vergangenen Donnerstag (1:1) war Frimpong nicht zum Einsatz gekommen. Zwar stand der Rechtsverteidiger im niederländischen Aufgebot, saß über die kompletten 90 Minuten jedoch auf der Bank. Gegen Serbien schaffte er es nun nicht einmal mehr in die 23-köpfige Mannschaft.

Für Frimpong ist die Ausbootung der nächste bittere Tiefpunkt einer nun schon seit rund einem Jahr anhaltenden sportlichen Krise. Nachdem er mit Bayer 04 Leverkusen 2024 das Double aus deutscher Meisterschaft und DFB-Pokal gewonnen hatte, sicherte sich im Sommer 2025 der FC Liverpool die Dienste des pfeilschnellen Rechtsverteidigers. 40 Millionen Euro überwiesen die Reds dabei an den Bundesligisten.

Unter dem ehemaligen Reds-Trainer Arne Slot, der ihn als Wunschtransfer an die Anfield Road lockte, schien Frimpong ein Platz rechts hinten in der Viererkette gewiss, zunächst bremsten ihn jedoch hartnäckige Oberschenkelprobleme aus. Von den ersten 16 Spieltagen in der Premier League fehlte er an zehn verletzungsbedingt. Auch deshalb kam er bis zum Jahreswechsel nur auf gerade einmal 11 Einsätze (ein Tor, ein Assist) in 27 möglichen Pflichtspielen.

Getty Images

Wie verlief die ersten Liverpool-Saison für Jeremie Frimpong?

Als er nach auskurierter Verletzung im neuen Jahr schließlich häufiger ran durfte, wusste er nur selten zu überzeugen. In Slots defensiver Viererkette - bei Leverkusen hatte er noch als rechter Schienenspieler in einer Dreierkette agiert - offenbarte der Niederländer immer wieder eklatante Schwächen im Defensiv- und Stellungsspiel. Auch in der Vorwärtsbewegung ließ er die erhoffte Durchschlagskraft vermissen, am Ende der Spielzeit standen gerade einmal mickrige zwei Tore und zwei Assists in 35 Einsätzen zu Buche.

Im Oktober, unmittelbar bevor Frimpong länger wegen seiner Oberschenkelprobleme ausfiel, erklärte der ehemalige Reds-Profi Don Hutchison deshalb: "Ich habe diese Saison bisher jedes Liverpool-Spiel gesehen, das ich sehen konnte. Und in manchen davon wie jenem gegen Southampton (2:1 im EFL Cup Ende September, d. Red.) hat er einfach ständig den Ball hergegeben. Einfache Pässe sind irgendwo hingegangen und sein Selbstvertrauen verabschiedet sich immer mehr."

Schon damals legte er LFC-Coach Slot nahe, auf den Niederländer zu verzichten und sich stattdessen nach Alternativen umzusehen. "Ich würde (Conor) Bradley starten lassen, definitiv. Frimpong ist mit seinen aktuellen Leistungen nicht einmal in der Nähe der Startelf", so Hutchison.

IMAGO

Nackte Zahlen sprechen gegen Jeremie Frimpong

Die Quittung für die schwache Liverpool-Saison gab es für Frimpong dann im vergangenen Sommer, als er den Sprung in den niederländischen WM-Kader verpasste. Stattdessen erhielten für das Turnier in den USA, Kanada und Mexiko Jurrien Timber (FC Arsenal) und Denzel Dumfries (Real Madrid) das Vertrauen von Ex-Bondscoach Ronald Koeman.

Und auch im Verein läuft es nach wie vor noch nicht wirklich rund. Nachdem er zum Saisonstart vom neuen Liverpool-Trainer Andoni Iraola noch als bevorzugte Option rechts hinten eingesetzt wurde, erhält dort mittlerweile Neuzugang Ronald Araujo, eigentlich gelernter Innenverteidiger den Vorzug.

Die nackten Zahlen geben Iraola dabei recht. Während es mit Frimpong in der Startelf in vier Spielen sechs Gegentore hagelte, kassierte Liverpool mit Araujo von Beginn an in drei Partien noch keinen einzigen Gegentreffer. Ein Umstand, den auch der ehemalige englischen Nationalspieler Danny Murphy jüngst anprangerte.

Dieser sagte bei talkSport, dass "die Außenverteidiger", gemeint ist neben Frimpong auch dessen Pendant Milos Kerkez auf links, "nicht gut genug" für die Ansprüche des FC Liverpool seien. "Sie werden auch nicht besser, sie haben das nicht in sich. Sie arbeiten hart, aber das Level ihrer Flanken und die Entscheidungsfindung im letzten Spielfelddrittel sind schwach."