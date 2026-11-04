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Conference League
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Trabzonspor vs. SC Freiburg heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Spiel im TV und Livestream?

Trabzonspor - SC Freiburg
Trabzonspor
SC Freiburg
Conference League

In der Conference League spielt Trabzonspor gegen SC Freiburg. Doch wer zeigt bzw. überträgt die Partie heute live im TV und Livestream?

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Trabzonspor vs. SC Freiburg: Anstoßzeit

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Conference League - Spielwoche 3
Papara Park

Das Spiel zwischen Trabzonspor und SC Freiburg beginnt am 05.11.2026, 18:45.

Trabzonspor vs. SC Freiburg heute live sehen: Wer zeigt / überträgt im TV und Livestream?

Das Conference-League-Spiel zwischen Trabzonspor und SC Freiburg wird in Deutschland live übertragen. Die verfügbaren Optionen für TV und Stream sind nachfolgend aufgeführt.

Themen der Woche: Was war bei Trabzonspor und SC Freiburg los?

Trabzonspor kommt mit einer makellosen Bilanz aus den letzten fünf Pflichtspielen: fünf Siege, null Niederlagen. Zuletzt besiegte der Klub Gaziantep FK in der Süper Lig mit 2:0. Zuvor gelang ein beeindruckendes 3:4 auswärts bei Rizespor sowie ein 2:0 gegen Heart of Midlothian in der Conference League. Insgesamt erzielte Trabzonspor in diesem Zeitraum 13 Tore und kassierte lediglich 4 – eine Defensivleistung, die Vertrauen gibt.

Freiburg weist aus den vergangenen fünf Spielen zwei Siege, null Unentschieden und drei Niederlagen auf. Der jüngste Erfolg war das 1:2 bei Augsburg in der Bundesliga; davor schaltete Freiburg Wolfsburg im Pokal mit 3:2 aus. Die drei Niederlagen – gegen Bayern München (1:3), AS Monaco (0:3) und Bayer Leverkusen (1:2) – zeigen, dass Freiburg gegen stärkere Gegner noch Probleme hat. In fünf Spielen erzielte Freiburg 8 Tore und kassierte 11.

TRS

TRS - Form

KUP
S2-4
BJK
S2-0
HEA
S2-0
RIZ
S3-4
GAZ
S2-0
Tor erzielt (kassiert)
14/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
SCF

SCF - Form

B04
N2-1
ASM
N3-0
FCB
N1-3
WOB
S3-2
FCA
S1-2
Tor erzielt (kassiert)
7/11
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Trabzonspor vs. SC Freiburg: Aufstellungen

Trabzonspor vs SC Freiburg Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • T. Reis

Trabzonspor vs. SC Freiburg: Form

TRS

TRS - Form

KUP
S2-4
BJK
S2-0
HEA
S2-0
RIZ
S3-4
GAZ
S2-0
Tor erzielt (kassiert)
14/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
SCF

SCF - Form

B04
N2-1
ASM
N3-0
FCB
N1-3
WOB
S3-2
FCA
S1-2
Tor erzielt (kassiert)
7/11
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Trabzonspor vs. SC Freiburg: Bilanz direkte Duelle

Trabzonspor vs. SC Freiburg: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
PanathinaikosPanathinaikosPAO
220072+56
S
S
2
FC LuganoFC LuganoLUG
220084+46
S
S
3
TrabzonsporTrabzonsporTRS
220062+46
S
S
3
BrannBrannBRA
220062+46
S
S
5
Twente EnschedeTwente EnschedeTWE
220051+46
S
S
6
AS MonacoAS MonacoASM
220051+46
S
S
7
VV St. TruidenVV St. TruidenSTT
220030+36
S
S
8
Hajduk SplitHajduk SplitHAS
220031+26
S
S
9
BrightonBrightonBHA
211040+44
U
S
10
FC KopenhagenFC KopenhagenFCK
211052+34
U
S
11
Universitatea CraiovaUniversitatea CraiovaUCR
211042+24
S
U
12
MjällbyMjällbyMJA
211031+24
U
S
13
Borac Banja LukaBorac Banja LukaBOR
210132+13
S
N
13
Ajax AmsterdamAjax AmsterdamAJX
210132+13
S
N
15
Atalanta BergamoAtalanta BergamoATA
21013303
N
S
16
BragaBragaBRA
210123-13
S
N
17
KAA GentKAA GentGNT
210112-13
N
S
18
SC FreiburgSC FreiburgSCF
210135-23
N
S
19
FC NordsjällandFC NordsjällandFCN
20203302
U
U
20
EgnatiaEgnatiaEGN
20202202
U
U
20
Riga FCRiga FCRIG
20202202
U
U
22
Roter Stern BelgradRoter Stern BelgradZVE
201145-11
U
N
23
CSKA SofiaCSKA SofiaCSS
201134-11
U
N
24
FK JablonecFK JablonecJAB
201123-11
U
N
25
FC MidtjyllandFC MidtjyllandMID
201112-11
N
U
26
Aarhus GFAarhus GFAGF
201112-11
U
N
27
Pafos FCPafos FCPAF
201124-21
U
N
28
Heart of MidlothianHeart of MidlothianHEA
201113-21
N
U
28
Saburtalo TiflisSaburtalo TiflisIBE
201113-21
U
N
30
GetafeGetafeGET
201136-31
N
U
31
Qairat AlmatyQairat AlmatyKAL
201126-41
N
U
32
FC ThunFC ThunTHU
200202-20
N
N
33
Lincoln Red Imps FCLincoln Red Imps FCLRI
200226-40
N
N
34
Kuopion PSKuopion PSKUP
200226-40
N
N
35
Inter Club d'EscaldesInter Club d'EscaldesESC
200215-40
N
N
36
FK Kauno ZalgirisFK Kauno ZalgirisKZA
200218-70
N
N
Qualifikation für das Achtelfinale

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