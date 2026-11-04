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Schalten Sie das VPN ein und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Besuchen Sie den offiziellen Sender. Gehen Sie auf die Website oder öffnen Sie die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte besitzt.

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Trabzonspor vs. SC Freiburg: Anstoßzeit

Conference League - Spielwoche 3 5. Nov. 2026 - 12:45 Papara Park

Das Spiel zwischen Trabzonspor und SC Freiburg beginnt am 05.11.2026, 18:45.

Trabzonspor vs. SC Freiburg heute live sehen: Wer zeigt / überträgt im TV und Livestream?

Das Conference-League-Spiel zwischen Trabzonspor und SC Freiburg wird in Deutschland live übertragen. Die verfügbaren Optionen für TV und Stream sind nachfolgend aufgeführt.

Themen der Woche: Was war bei Trabzonspor und SC Freiburg los?

Trabzonspor kommt mit einer makellosen Bilanz aus den letzten fünf Pflichtspielen: fünf Siege, null Niederlagen. Zuletzt besiegte der Klub Gaziantep FK in der Süper Lig mit 2:0. Zuvor gelang ein beeindruckendes 3:4 auswärts bei Rizespor sowie ein 2:0 gegen Heart of Midlothian in der Conference League. Insgesamt erzielte Trabzonspor in diesem Zeitraum 13 Tore und kassierte lediglich 4 – eine Defensivleistung, die Vertrauen gibt.

Freiburg weist aus den vergangenen fünf Spielen zwei Siege, null Unentschieden und drei Niederlagen auf. Der jüngste Erfolg war das 1:2 bei Augsburg in der Bundesliga; davor schaltete Freiburg Wolfsburg im Pokal mit 3:2 aus. Die drei Niederlagen – gegen Bayern München (1:3), AS Monaco (0:3) und Bayer Leverkusen (1:2) – zeigen, dass Freiburg gegen stärkere Gegner noch Probleme hat. In fünf Spielen erzielte Freiburg 8 Tore und kassierte 11.

Trabzonspor vs. SC Freiburg: Aufstellungen

Trabzonspor vs. SC Freiburg: Form

Trabzonspor vs. SC Freiburg: Bilanz direkte Duelle

Trabzonspor vs. SC Freiburg: Die Tabellen