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Trabzonspor vs. Eyupspor: Anstoßzeit

Süper Lig - Spielwoche 12 22. Nov. 2026 - 11:00 Papara Park

Trabzonspor empfängt Eyüpspor im Papara Park in Trabzon zum Süper-Lig-Duell. Trainer Thomas Reis will mit seinem Team den zweiten Tabellenplatz verteidigen und die Heimbilanz weiter ausbauen.

Die Gastgeber befinden sich in starker Verfassung und gehören zu den formstärksten Mannschaften der Liga. Zuletzt zeigte Trabzonspor bei einem Auswärtssieg in Alanya, dass die Mannschaft auch in der Fremde überzeugen kann.

Eyüpspor dagegen steckt tief im Abstiegskampf. Als Tabellenletzter reist die Mannschaft von Trainer Mustafa Dalci nach Trabzon und braucht dringend Punkte, um den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze zu halten.

Die jüngsten Ergebnisse der Gäste machen wenig Hoffnung: Vier der letzten fünf Pflichtspiele gingen verloren. Das Torverhältnis spricht ebenfalls eine deutliche Sprache.

Für Trabzonspor ist dies eine Gelegenheit, den Abstand zur Tabellenspitze zu verkürzen oder zumindest zu sichern. Ein Heimsieg gegen den Tabellenletzten wäre Pflicht.

Wo das Spiel live zu sehen ist und alle weiteren Infos zur Übertragung – hier gibt es die Antworten.

Themen der Woche: Was war bei Trabzonspor und Eyupspor los?

Trabzonspor kommt mit einer Bilanz von drei Siegen und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Der jüngste Auftritt war eine 3:0-Niederlage im Testspiel gegen Zenit St. Petersburg am 15. November, davor gelang jedoch ein 0:2-Auswärtssieg bei Alanyaspor in der Süper Lig. Trabzonspor erzielte in diesem Fünf-Spiele-Zeitraum zehn Tore und kassierte sechs.

Eyüpspor hat in den letzten fünf Pflichtspielen lediglich einen Sieg geholt und dabei vier Niederlagen kassiert. Das jüngste Ergebnis war eine 0:2-Heimniederlage gegen Kocaelispor am 7. November. In der Partie zuvor gab es einen 2:4-Pokalsieg gegen Fethiyespor – der einzige positive Ausreißer in einer schwachen Serie. Die Mannschaft kassierte in diesem Zeitraum acht Gegentore bei nur acht eigenen Treffern.

Trabzonspor vs. Eyupspor: Aufstellungen

Trabzonspor vs. Eyupspor: Form

Trabzonspor vs. Eyupspor: Bilanz direkte Duelle

Trabzonspor vs. Eyupspor: Die Tabellen