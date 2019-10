Trabzonspor vs. FK Krasnodar: TV, LIVE-STREAM, Highlights, Aufstellungen, TICKER - die Europa League live sehen

Am 3. Spieltag der Europa League empfängt Trabzonspor den FK Krasnodar. Goal zeigt, wo die Partie in TV oder LIVE-STREAM zu sehen ist.

Der 3. Spieltag in der steht an und der türkische Vertreter empfängt FK Krasnodar aus . Anstoß der Begegnung ist am Donnerstag, den 24.10., um 21 Uhr.

Trabzonspor liegt mit einem Punkt auf Platz drei der Gruppe C, Krasnodar hat noch keinen Zähler eingefahren und liegt somit am Tabellenende. Beide brauchen im direkten Duell also einen Sieg.

Trabzonspor gegen FK Krasnodar wird live übertragen! In diesem Artikel bekommt Ihr alle Infos dazu. Außerdem präsentieren wir Euch kurz vor Spielbeginn die Aufstellungen.

Trabzonspor vs. FK Krasnodar: Die Daten zum Spiel der Europa League

Duell Trabzonspor vs. FK Krasnodar Datum Do., 24. Oktober 2019 | 21 Uhr Ort Hüseyin Avni Aker Stadı, Trabzon Zuschauer 24.169 Plätze

Trabzonspor vs. FK Krasnodar: Wird das Spiel heute live im TV übertragen?

Trabzonspor gegen FK Krasnodar läuft in bei keinem Free-TV-Sender. Auch der Pay-TV-Anbieter Sky hat die Europa League nicht im Programm. Die heutige Partie kann somit lediglich via LIVE-STREAM verfolgt werden.

Den nötigen LIVE-STREAM findet Ihr bei DAZN . Wie Ihr diesen zum Laufen bringt, lest Ihr im nächsten Abschnitt.

Trabzonspor vs. FK Krasnodar: Die Europa League heute im LIVE-STREAM verfolgen

DAZN, der Streamingdienst aus Ismaning, überträgt in dieser Spielzeit fast alle Spiele der Europa League live und exklusiv. Trabzonspor gegen Krasnodar wird am Donnerstag dort via LIVE-STREAM übertragen.

Um auf den Stream zugreifen zu können, benötigt man ein Abonnement bei DAZN. Neukunden können den Dienst einen Monat lang kostenlos testen und anschließend entscheiden, ob sie kündigen oder das Abo für 11,99 Euro monatlich weiterführen wollen. Wer sich für ein Jahresabo entscheidet, spart etwas Geld und zahlt 119,99 Euro für zwölf Monate .

Die DAZN-App ist auf sämtlichen mobilen Geräten verfügbar. Sie steht kostenlos im Google Play Store und im App Store zum Download bereit.

Außerdem kann man sich die App für seinen Smart-TV holen oder man verbindet seine Playstation mit dem TV-Gerät, um den LIVE-STREAM bequem auf dem Sofa zu schauen.

Trabzonspor vs. FK Krasnodar: DAZN zeigt auch die Highlights des Spiels

DAZN-Kunden, die Trabzonspor gegen Krasnodar nicht live verfolgen können, haben im Anschluss die Möglichkeit, eine Zusammenfassung der 90 Minuten zu sehen.

Auch hierzu wird ein Abonnement benötigt. Neukunden können den Dienst wie bereits erwähnt einen Monat lang kostenlos testen.

Trabzonspor vs. FK Krasnodar: Der LIVE-TICKER bei Goal

Wer auf Live-Bilder von Trabzonspor gegen Krasnodar verzichten muss, kann auf den LIVE-TICKER bei Goal zurückgreifen.

Der LIVE-TICKER ist absolut kostenlos. Klickt Euch einfach über diesen Link direkt dorthin!

Trabzonspor vs. FK Krasnodar: Die Aufstellungen

Aufstellung Trabzonspor:

Aufstellung FK Krasnodar:

Die Aufstellungen werden rund eine Stunde vor Anpfiff veröffentlicht.

Europa League: Die Gruppe C mit Trabzonspor und Krasnodar