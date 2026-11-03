Vorschau auf Trabzonspor gegen Freiburg in der Conference League

Conference League - Spielwoche 3 5. Nov. 2026 - 12:45 Papara Park

Trabzonspor empfängt Freiburg in der UEFA Conference League im Papara Park in Trabzon. Anstoß ist am Donnerstag, 5. November, um 13.45 Uhr EST und 17.45 Uhr GMT.

Trabzonspor jagt nationale und internationale Erfolge

Trabzonspor unter Thomas Reis hat seine letzten fünf Pflichtspiele gewonnen, darunter die beiden bisherigen UECL-Partien dieser Saison gegen Heart of Midlothian und KuPS. In der Türkei zählt das Team zu den Titelanwärtern. Nun will es auch in Europa für Aufsehen sorgen, angetrieben von der Strahlkraft des Neuzugangs Mohamed Salah. Reis hat als neuer Trainer alle sieben Spiele unter seiner Leitung gewonnen und damit einen perfekten Start hingelegt. Liverpool-Legende Salah traf im letzten UECL-Heimspiel und bereitete zudem ein Tor vor. Auch beim Heimsieg gegen Besiktas in der türkischen Liga erzielte er einen Treffer.

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Freiburg kommt rechtzeitig vor der Reise nach Trabzon in Schwung

Freiburg hat drei seiner letzten fünf Pflichtspiele verloren, zeigte zuletzt aber Anzeichen einer Besserung. Im DFB-Pokal gegen Wolfsburg und in der Bundesliga gegen Augsburg gelangen dem Team zwei Siege in Folge. In der Europa Conference League liegt allerdings noch viel Arbeit vor Freiburg. Zum Auftakt gab es einen Sieg gegen Jablonec, doch beim letzten Auftritt folgte mit einer 0:3-Niederlage in Monaco ein Rückschlag.

Wichtige Zahlen und Verletzungsmeldungen

Trabzonspor hat in seinen letzten 13 Pflichtspielen kein Unentschieden erzielt.

Freiburg ist seit neun Spielen ohne Partie ohne Gegentor.

Der kroatische Stürmer Igor Matanovic hat in jedem der letzten beiden Freiburger Spiele getroffen.

Ernest Muci kommt in seinen letzten beiden Spielen für Trabzonspor auf ein Tor und vier Vorlagen.

Franculino Djú verpasste Trabzonspors letztes Spiel verletzungsbedingt, während Sidny Lopes Cabral für diese Partie gesperrt ist.

Personal und Kader