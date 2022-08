Trabzonspor vs. FC Kopenhagen: TV und LIVE-STREAM - das Playoff-Rückspiel der Champions League heute live

In den Champions-League-Playoffs trifft Trabzonspor heute auf den FC Kopenhagen. So seht Ihr das Rückspiel live.

Zwölf Teams kämpfen noch um die sechs verbliebenen Plätze für die Champions-League-Gruppenphase der Saison 2022/23. Darunter befinden sich auch der türkische Klub Trabzonspor sowie der dänische Meister FC Kopenhagen, die sich am heutigen Mittwoch, 24. August 2022, gegenüberstehen. Anpfiff der Partie ist um 21.00 Uhr im Medical Park Stadyumu in der Provinz Trabzon. Wie Ihr die Playoff-Partie heute live im TV und LIVE-STREAM sehen könnt, erklären wir in den folgenden Abschnitten.

Vor einer Woche standen sich die beiden Mannschaften im Hinspiel in der dänischen Hauptstadt gegenüber. Bereits nach knapp zehn Minuten lagen die Hausherren durch einen Treffer von Viktor Claesson mit 1:0 in Front, kurz nach dem Seitenwechsel erhöhte Lucas Lerager auf 2:0 (48.).

Im Anschluss steigerte sich Trabzonspor und kam in der 79. Minute zum verdienten Anschlusstreffer durch Anastasios Bakasetas. Im Rückspiel ist also noch alles offen für den Klub aus dem Norden der Türkei, die sich zum zweiten Mal nach der Saison 2011/12 für die Champions-League-Gruppenphase qualifizieren wollen. Der dänische Hauptstadtklub strebt seinerseits die sechste CL-Teilnahme an, zuletzt war man 2016/17 vertreten.

Das Playoff-Rückspiel zwischen Trabzonspor und Kopenhagen verspricht Spannung, beide Teams haben noch realistische Chancen auf den Einzug in die CL-Gruppenphase - und so seht ihr das Match heute live im TV und STREAM.

Trabzonspor vs. Kopenhagen: TV und LIVE-STREAM - Überblick zur Playoff-Partie

Wettbewerb: Champions-League-Playoffs, Saison 2022/23

Stadion: Medical Park Stadyumu, Trabzon (Türkei)

Anpfiff: 24. August 2022 (heute), 21 Uhr

Ergebnis des Hinspiels: 2:1 für den FC Kopenhagen

Trabzonspor vs. FC Kopenhagen: TV und LIVE-STREAM - Die Playoff-Rückspiele in der Übersicht

Heimmannschaft Gastmannschaft Hinspielergebnis Viktoria Pilsen Qarabag Agdam 0:0 Roter Stern Belgrad Maccabi Haifa 2:3 Benfica Lissabon Dynamo Kiew 2:0 Dinamo Zagreb FK Bodö/Glimt 0:1 Trabzonspor FC Kopenhagen 1:2 PSV Eindhoven Glasgow Rangers 2:2

Trabzonspor vs. FC Kopenhagen: TV und LIVE-STREAM - Laufen die CL-Playoffs im Free-TV?

Nein! Die Champions League - mit Ausnahme des Finals, das vom ZDF übertragen wird - läuft nicht im frei empfangbaren Fernsehen.

Ihr benötigt definitiv ein kostenpflichtiges Abonnement bei DAZN, um heute Abend live dabei zu sein.

Trabzonspor vs. FC Kopenhagen: TV und LIVE-STREAM - DAZN überträgt die Champions League

Auch in dieser Saison ist DAZN Euer Ansprechpartner in puncto Champions League und überträgt fast alle Spiele live, ausgewählte Partien laufen zudem bei Amazon Prime Video. Verfügt Ihr beispielsweise bereits über einen Pay-TV-Vertrag, könnt Ihr Euch direkt beim Anbieter informieren, ob Ihr den Streamingdienst hinzubuchen könnt. Alternativ bietet sich auch ein Abo direkt bei DAZN an.

Das Jahresabo mit Zugriff auf die CL, internationale Top-Ligen wie die Serie A und La Liga sowie die Bundesliga-Spiele am Freitag und Sonntag erhaltet Ihr für umgerechnet 24,99 Euro pro Monat mit einer Mindestlaufzeit von einem Jahr. Das flexibel kündbare Monatsabo kostet hingegen 29,99 Euro pro Monat.

Trabzonspor vs. FC Kopenhagen im TV und LIVE-STREAM bei DAZN - Infos zum Anbieter

Trabzonspor vs. FC Kopenhagen: TV und LIVE-STREAM - Übersicht zur Übertragung der Champions-League-Playoffs heute Abend