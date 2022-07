Tour de France heute live: Die 7. Etappe nach La Super Planche des Belles Filles im TV und LIVE-STREAM

Die 7. Etappe findet heute statt - es geht zur Planche des Belles Filles. GOAL erklärt, wie das Rennen im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Sechs Etappen der Tour de France 2022 sind schon vorbei - heute wartet das nächste Highlight auf uns: Für die noch verbleibenden Radfahrer geht es im Nordosten weiter: Von Tomblaine aus geht es heute zur Planche des Belles Filles.

Eine Woche Tour de France und sechs Etappen sind bereits rum - und was hatte der Wettbewerb schon alles zu bieten: Einen unfassbaren Empfang und Hype in Dänemark, ein Mann, der scheinbar alle Bergpunkte für sich alleine haben will, Staub und Dreck auf den Kopfsteinpflasterstrecken und eine Machtdemonstration von Wout van Aert.

Besonders im Fokus bisher: Team Jumbo-Visma! Dreimal in Folge wurde Wout von Aert knapp geschlagen, am vierten Tag folgte dann der langersehnte Etappensieg nach einer Machtdemonstration. Ein Tag später wiederum waren WvA, Publikumsliebling Jonas Vingegaard und Mit-Favorit Primoz Roglic allerdings Opfer einer beispielslosen Pannenserie - großer Nutznießer ist Top-Favorit Tadej Pogacar.

Pogacar kann heute einen großen Schritt in Richtung Tour-Sieg 2022 machen - vielleicht zeigt er heute aber erstmals eine Möglichkeit, ihn anzugreifen. GOAL erklärt alle relevanten Informationen rund um die spannende Etappe am heutigen 8. Juli.

Tour de France 2022: Das lief das letzte Mal bei der Planche des Belles Filles ab

Planche des Belles Filles und Tadej Pogacar - da war doch was? Richtig: Bei der 20. Etappe der Tour de France 2020, einem Einzelzeitfahren, fuhr Pogacar schier unfassbar: Das Ergebnis war nicht nur der Etappensieg; Pogacar zog auch in der Gesamtwertung an Landsmann und Konkurrent Primoz Roglic vorbei und konnte sich so das Maillot Jaune sichern - am nächsten Tag war die Tour in Paris nämlich zu Ende.

Besonders auf den letzten sechs Kilometern konnte Pogacar seine Konkurrenz stehen lassen: Tom Dumoulin (+1:22 Minuten im letzten Abschnitt), Wout van Aert (0:41 Minuten) und Roglic (1:20, alle Team Jumbo Visma) hatten nichts gegen den jungen Slowenen zu melden - genau wie die anderen 142 Athleten.

Tour de France 2022 live: Wie sieht die Etappe heute aus?

Ein ähnlich spannendes und sensationelles Rennen wünschen wir uns für heute natürlich auch - dabei wird es aber kein Einzelzeitfahren: Das "normale" Rennen geht gegen 13.15 Uhr los, Ankunft ist zwischen 17 Uhr und 17.45 Uhr.

Dabei gibt es zwei Bergwertungen der dritten Kategorie, zusätzlich gibt es das erste Mal eine Wertung der ersten Kategorie - diese ist dabei auch Zielankunft an der Super Planche des Belles Filles. Auch in der Bergwertung kann es heute also richtig interessant werden - der Hauptfokus liegt aber natürlich darauf, wie die Klassementfahrer auf der steilen Rampe auf den letzten Kilometern zurechtkommen.

Etappe 1 Sieger: Yves Lampaert 1. Juli 2022 Kopenhagen (Dänemark) Kopenhagen (Dänemark) Etappe 2 Fabio Jakobsen 2. Juli 2022 Roskilde (Dänemark) Nyborg (Dänemark) Etappe 3 Dylan Groenewegen 3. Juli 2022 Vejle (Dänemark) Sonderborg(Dänemark) Etappe 4 Wout van Aert 5. Juli 2022 Dunkerque Calais Etappe 5 Simon Clarke 6. Juli 2022 Lille Trouee-d'Arenberg Etappe 6 Tadej Pogacar 7. Juli 2022 Binche (Belgien) Longwy Etappe 7 8. Juli 2022 Tomblaine Planche des Belles Filles Etappe 8 9. Juli 2022 Dole Lausanne (Schweiz) Etappe 9 10. Juli 2022 Aigle VD (Schweiz) Chatel Etappe 10 12. Juli 2022 Morzine Megeve Etappe 11 13. Juli 2022 Albertville Col de Granon Etappe 12 14. Juli 2022 Briancon Alpe d'Huez Etappe 13 15. Juli 2022 Le Bourg d'Oisans Saint-Etienne Etappe 14 16. Juli 2022 Saint-Etienne Mende Etappe 15 17. Juli 2022 Rodez Carcassonne Etappe 16 19. Juli 2022 Carcassonne Foix Etappe 17 20. Juli 2022 Saint-Gaudens Peyragudes Etappe 18 21. Juli 2022 Lourdes Hautacam Etappe 19 22. Juli 2022 Castelnau-Magnoac Cahors Etappe 20 23. Juli 2022 Lacapelle-Marival Rocamadour Etappe 121 24. Juli 2022 Paris Paris

Tour de France 2022: Die Übertragung der 7. Etappe zur Planche des Belles Filles im TV und LIVE-STREAM

Wir wollen natürlich einen Blick auf die Übertragung im TV und LIVE-STREAM werfen - was bringt uns jegliches Wissen rund um die TdF, wenn wir das Rennen letztendlich gar nicht selbst sehen können? Immerhin gibt es hier eine gewisse Konstanz, die Übertragung hat sich im Vergleich zu den letzten Jahren kaum verändert. Radsport-Fans, die schon in den letzten Jahren das Rennen im Fernsehen verfolgt haben, müssen gar nicht erst weiterlesen.

Die Tour de France 2022 kostenlos im Fernsehen sehen: So verfolgt Ihr die Etappe zur Super Planche des Belles Filles im TV

Wir schauen uns als erstes die Übertragung im TV an: Hier wird es wieder gleich zwei unterschiedliche Angebote geben. Auf der einen Seite Eurosport, das wie immer schon kurz nach Beginn des Rennens nach Frankreich schalten und bis ans Ende, mit Werbepausen, draufbleiben wird. Das Ganze findet wieder in Kooperation mit GCN statt.

Der andere Anbieter: ARD, dieses Jahr wieder mit der klassischen Zweiteilung: Erst beginnt die Übertragung bei dem kleineren, kostenlosen Sender One - etwa eine halbe Stunde nach Beginn des Rennens. Später erst, gegen 16 Uhr übernimmt in der Regel dann "Das Erste", der weitaus prominentere Sender der ARD. Die Übertragung hier geht täglich bis ungefähr 17.20 Uhr, danach geht es wieder bei One weiter. Die Uhrzeiten können allerdings variieren - je nachdem, wie schnell die Radfahrer sind.

Kostenloser LIVE-STREAM: So seht Ihr heute die Tour de France bei ARD, Sportschau und DAZN

Auch im Internet kann man natürlich die Tour de France 2022 heute sehen - mit dem LIVE-STREAM von Eurosport beispielsweise! Das geht nicht nur auf Eurosport.de im Eurosport Player - auch die beiden Anbieter Sky und DAZN, die im Internet etwas bekannter sind, zeigen rund um die Uhr Eurosport und Eurosport 2! Bei DAZN geht das sogar, ohne dass ihr etwas kostenpflichtig dazubuchen müsst!

Natürlich zeigt auch die ARD das beliebte Radrennen im (kostenlosen) LIVE-STREAM: Unter anderem durchgehend auf Sportschau.de. Alternativ könnt ihr auch in der ARD Mediathek erst One und dann Das Erste kostenlos sehen. Ihr könnt euch heute aus unterschiedlichen Gründen keine LIVE-Übertragung anschauen? Die ARD hilft auch hier aus, bei der Sportschau gibt es nämlich einen wirklich interessanten, aktuellen und vor allem kostenlosen LIVE-TICKER!

