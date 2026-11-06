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Frankreich Ligue 1
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Toulouse gegen Straßburg heute live sehen: Wer überträgt das Spiel im TV und Livestream?

Toulouse - Straßburg
Toulouse
Straßburg
Frankreich Ligue 1

Alle Infos dazu, wie Sie Toulouse gegen Straßburg heute live in der Ligue 1 sehen können.

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Spielvorschau

crest
Frankreich Ligue 1 - Spielwoche 10
Stadium de Toulouse

Toulouse vs Straßburg Aufstellungen

4-4-2
Toulouse crest
Toulouse
TFC
Aufstellung
Straßburg crest
Straßburg
STR
4-3-3
G. RestesG. RestesChrist TapéChrist TapéR. NicolaisenR. NicolaisenM. McKenzieM. McKenzieI. DialloI. DialloN. SigurN. SigurThomas JörgensenThomas JörgensenC. Casseres Jr.C. Casseres Jr.S. OppongS. OppongS. HidalgoS. HidalgoC. TengstedtC. TengstedtFilip JörgensenFilip JörgensenLucas HögsbergLucas HögsbergOsoOsoK. CoulibalyK. CoulibalyIsmaël DoukouréIsmaël DoukouréS. El MourabetS. El MourabetD. EssugoD. EssugoG. ReynaG. ReynaC. HarderC. HarderM. GodoM. GodoG. YassineG. Yassine
Straßburg crest
Straßburg
STR
4-4-2
Toulouse

Startelf

Straßburg

Ersatzspieler

Trainer

  • J. Askou
  • H. Oliveira

Toulouse empfängt Strasbourg im Stadium de Toulouse zu einem Ligue-1-Spiel, das für zwei Mannschaften, deren Entwicklung in sehr unterschiedliche Richtungen geht, von unterschiedlicher Bedeutung ist.

Das Toulouse von Jens Berthel Askou war in dieser Saison schwer einzuschätzen: Auf Unentschieden und Niederlagen folgten gelegentlich überzeugende Siege. Zuletzt verlor die Mannschaft in der Liga mit 0:2 gegen Marseille. Dieses Ergebnis dürfte den Blick vor einem Heimspiel geschärft haben, das sie zu gewinnen erwartet.

Strasbourg reist in schlechter Form und unter wachsendem Druck nach Toulouse. Die Mannschaft von Hugo Oliveira hat vier ihrer letzten fünf Ligue-1-Spiele verloren, dabei viele Gegentore kassiert und Schwierigkeiten, sich in der Tabelle dauerhaft zu behaupten. Das einzige erfreuliche Ergebnis in dieser Serie war ein 5:1-Sieg gegen Auxerre am 1. November.

Beide Klubs stehen in der unteren Hälfte der Ligue-1-Tabelle und sind nur durch einen Tabellenplatz getrennt. Das verleiht der Partie trotz der unterschiedlichen Formkurven besondere Brisanz.

Strasbourgs Verletztenliste schränkt Oliveiras Möglichkeiten weiter ein. Toulouse muss neben den eigenen Verletzungssorgen auch auf den gesperrten Mittelfeldspieler Aron Doennum verzichten.

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