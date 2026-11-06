So sehen Sie Toulouse gegen Strasbourg mit einem VPN

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. Wählen Sie einen vertrauenswürdigen VP-Anbieter und laden Sie die Anwendung auf Ihr Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Wählen Sie einen Serverstandort. Wählen Sie einen VPN-Server in dem Land aus, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

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. Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern. Rufen Sie den offiziellen Sender auf. Besuchen Sie die Website oder öffnen Sie die offizielle Streaming-App des Sportrechteinhabers.

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Spielvorschau

Frankreich Ligue 1 - Spielwoche 10 6. Nov. 2026 - 14:45 Stadium de Toulouse

Toulouse empfängt Strasbourg im Stadium de Toulouse zu einem Ligue-1-Spiel, das für zwei Mannschaften, deren Entwicklung in sehr unterschiedliche Richtungen geht, von unterschiedlicher Bedeutung ist.

Das Toulouse von Jens Berthel Askou war in dieser Saison schwer einzuschätzen: Auf Unentschieden und Niederlagen folgten gelegentlich überzeugende Siege. Zuletzt verlor die Mannschaft in der Liga mit 0:2 gegen Marseille. Dieses Ergebnis dürfte den Blick vor einem Heimspiel geschärft haben, das sie zu gewinnen erwartet.

Strasbourg reist in schlechter Form und unter wachsendem Druck nach Toulouse. Die Mannschaft von Hugo Oliveira hat vier ihrer letzten fünf Ligue-1-Spiele verloren, dabei viele Gegentore kassiert und Schwierigkeiten, sich in der Tabelle dauerhaft zu behaupten. Das einzige erfreuliche Ergebnis in dieser Serie war ein 5:1-Sieg gegen Auxerre am 1. November.

Beide Klubs stehen in der unteren Hälfte der Ligue-1-Tabelle und sind nur durch einen Tabellenplatz getrennt. Das verleiht der Partie trotz der unterschiedlichen Formkurven besondere Brisanz.

Strasbourgs Verletztenliste schränkt Oliveiras Möglichkeiten weiter ein. Toulouse muss neben den eigenen Verletzungssorgen auch auf den gesperrten Mittelfeldspieler Aron Doennum verzichten.