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Frankreich Ligue 1
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Toulouse gegen Straßburg heute live sehen: Wer überträgt das Spiel im TV und im Livestream?

Toulouse - Straßburg
Toulouse
Straßburg
Frankreich Ligue 1

Alles Wissenswerte dazu, wie Ihr Toulouse gegen Straßburg heute live in der Ligue 1 sehen könnt.

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Spielvorschau

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Frankreich Ligue 1 - Spielwoche 10
Stadium de Toulouse

Toulouse empfängt Strasbourg im Stadium de Toulouse zu einem Ligue-1-Spiel, das für zwei Mannschaften mit sehr unterschiedlicher Entwicklung aus verschiedenen Gründen von Bedeutung ist.

Das Toulouse von Jens Berthel Askou war in dieser Saison schwer einzuschätzen: Auf Unentschieden und Niederlagen folgte gelegentlich auch ein überzeugender Sieg. Vor dieser Partie verlor Toulouse in der Liga mit 0:2 gegen Marseille. Dieses Ergebnis dürfte die Konzentration auf das Heimspiel geschärft haben, das die Mannschaft voraussichtlich gewinnen will.

Strasbourg reist in schwacher Form und unter wachsendem Druck nach Toulouse. Die Mannschaft von Hugo Oliveira hat vier ihrer letzten fünf Ligue-1-Spiele verloren, viele Gegentore kassiert und Mühe, sich in der Tabelle eine stabile Position zu erarbeiten. Das einzige erfreuliche Ergebnis in dieser Serie war ein 5:1-Sieg gegen Auxerre am 1. November.

Beide Klubs stehen in der unteren Tabellenhälfte der Ligue 1, nur ein Platz trennt sie. Das verleiht der Partie trotz ihrer unterschiedlichen Form besondere Brisanz.

Die Verletztenliste schränkt Oliveiras Möglichkeiten weiterhin ein. Toulouse muss neben eigenen Verletzungssorgen auch auf den gesperrten Mittelfeldspieler Aron Doennum verzichten.

Keine der beiden Mannschaften kann sich eine Niederlage leisten. Hier erfahrt Ihr alles Wissenswerte zur Übertragung dieses Ligue-1-Spiels, einschließlich der Anstoßzeit und der Personalien.

Personalien und Kader

Toulouse vs Straßburg Voraussichtliche Aufstellungen

4-4-2
Toulouse crest
Toulouse
TFC
Aufstellung
Straßburg crest
Straßburg
STR
4-2-3-1
G. RestesG. RestesChrist TapéChrist TapéR. NicolaisenR. NicolaisenM. McKenzieM. McKenzieI. DialloI. DialloC. Casseres Jr.C. Casseres Jr.Thomas JörgensenThomas JörgensenN. SigurN. SigurS. OppongS. OppongC. TengstedtC. TengstedtJ. Russell-RoweJ. Russell-RoweFilip JörgensenFilip JörgensenLucas HögsbergLucas HögsbergOsoOsoK. CoulibalyK. CoulibalyIsmaël DoukouréIsmaël DoukouréM. GodoM. GodoD. EssugoD. EssugoS. El MourabetS. El MourabetG. ReynaG. ReynaG. YassineG. YassineC. HarderC. Harder
Straßburg crest
Straßburg
STR
4-4-2
Toulouse

Startelf

Straßburg

Trainer

  • J. Askou
  • H. Oliveira

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