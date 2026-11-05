So seht Ihr Toulouse gegen Strasbourg mit einem VPN

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. Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Besucht den offiziellen Rechteinhaber. Ruft die Website auf oder öffnet die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte hält.

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Spielvorschau

Frankreich Ligue 1 - Spielwoche 10 6. Nov. 2026 - 14:45 Stadium de Toulouse

Toulouse empfängt Strasbourg im Stadium de Toulouse zu einem Ligue-1-Spiel, das für zwei Mannschaften mit sehr unterschiedlicher Entwicklung aus verschiedenen Gründen von Bedeutung ist.

Das Toulouse von Jens Berthel Askou war in dieser Saison schwer einzuschätzen: Auf Unentschieden und Niederlagen folgte gelegentlich auch ein überzeugender Sieg. Vor dieser Partie verlor Toulouse in der Liga mit 0:2 gegen Marseille. Dieses Ergebnis dürfte die Konzentration auf das Heimspiel geschärft haben, das die Mannschaft voraussichtlich gewinnen will.

Strasbourg reist in schwacher Form und unter wachsendem Druck nach Toulouse. Die Mannschaft von Hugo Oliveira hat vier ihrer letzten fünf Ligue-1-Spiele verloren, viele Gegentore kassiert und Mühe, sich in der Tabelle eine stabile Position zu erarbeiten. Das einzige erfreuliche Ergebnis in dieser Serie war ein 5:1-Sieg gegen Auxerre am 1. November.

Beide Klubs stehen in der unteren Tabellenhälfte der Ligue 1, nur ein Platz trennt sie. Das verleiht der Partie trotz ihrer unterschiedlichen Form besondere Brisanz.

Die Verletztenliste schränkt Oliveiras Möglichkeiten weiterhin ein. Toulouse muss neben eigenen Verletzungssorgen auch auf den gesperrten Mittelfeldspieler Aron Doennum verzichten.

Keine der beiden Mannschaften kann sich eine Niederlage leisten. Hier erfahrt Ihr alles Wissenswerte zur Übertragung dieses Ligue-1-Spiels, einschließlich der Anstoßzeit und der Personalien.

Personalien und Kader