So seht Ihr Toulouse gegen Rennes mit einem VPN

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. Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Besucht den offiziellen Rechteinhaber. Ruft dessen Website auf oder öffnet die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte hält.

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Spielvorschau

Frankreich Ligue 1 - Spielwoche 12 29. Nov. 2026 - 11:15 Stadium de Toulouse

Toulouse empfängt Rennes am Sonntag im Stadium de Toulouse zu einem Spiel der Ligue 1. Bei Rennes herrscht nach einem plötzlichen Trainerwechsel Unruhe.

Toulouse steht auf Platz zwölf und ist seit zwei Spielen ungeschlagen. Zuletzt gab es am 21. November ein 1:1 gegen Lens. Die Mannschaft von Jens Berthel Askou besiegte Anfang des Monats zudem Strasbourg mit 3:1, verlor am 1. November allerdings mit 0:2 gegen Marseille.

Rennes reist in deutlich schlechterer Stimmung an. Franck Haise wurde am Freitag entlassen, einen Tag nachdem eine 1:3-Niederlage in der Europa League bei NEC die Sieglosserie des Klubs auf fünf Pflichtspiele verlängert hatte.

Auch Haises Assistenten Johann Ramare und Lilian Nalis haben den Klub verlassen. Sebastien Tambouret, Pierre-Alexandre Lelievre und Herve Sekli übernehmen vorübergehend die Verantwortung, beginnend mit dieser Reise nach Südfrankreich.

Rennes hat seit dem 3:0 gegen Strasbourg am 25. Oktober nicht mehr gewonnen. Der Klub steht auf Tabellenplatz neun, drei Ränge vor Toulouse. Nach Niederlagen gegen Lille und Nice sowie einem Unentschieden gegen Lorient gibt die Form allerdings Anlass zur Sorge.

Der direkte Vergleich macht Toulouse Mut: Drei der letzten fünf Duelle gingen an den Klub. Das jüngste Aufeinandertreffen im Februar gewann allerdings Rennes.

Hier findet Ihr alle Informationen dazu, wie Ihr das Spiel verfolgen könnt, sowie Neuigkeiten zum Personal und zur Form beider Teams.

Informationen zur offiziellen TV-Übertragung und zum Livestream dieses Spiels liegen derzeit nicht vor. Wir aktualisieren diese Seite, sobald die Übertragungsdetails bestätigt sind.

Personal und Kader