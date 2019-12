Tottenhams Heung-min Son bleibt nach Foul gegen Antonio Rüdiger gesperrt: FA bestätigt Rote Karte

Der Einspruch von Tottenham wurde abgewiesen. Heung-min Son bleibt nach seiner Roten Karte aus dem Chelsea-Spiel gesperrt.

Der frühere Bundesligaprofi Heung-Min Son ist für die nächsten drei Spiele seines Premier-League-Klubs gesperrt. Der englische Verband FA bestätigte die Rote Karte gegen Son bei der 0:2-Niederlage am Sonntag gegen den und wies den Einspruch von Tottenham ab.

Son hatte dem am Boden liegenden deutschen Nationalspieler Antonio Rüdiger in den Bauch getreten und war daraufhin des Feldes verwiesen worden. Er fehlt seiner Mannschaft in den Spielen gegen Brighton sowie in Norwich und Southampton.