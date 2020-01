Tottenham verpflichtet Gedson von Benfica: Leihe mit Kaufoption

Der englische Spitzenklub hat sich die Dienste von Mittelfeldspieler Gedson Fernandes gesichert. Wie die Londoner am Mittwoch offiziell bekanntgegeben haben, kommt der 21-Jährige zunächst für 18 Monate auf Leihbasis von aus Lissabon.

Zudem haben sich die Spurs eine Kaufoption gesichert. Übereinstimmenden englischen Medienberichten zufolge liegt diese bei 50 Millionen Euro.

Gedson durchlief seit 2009 alle Jugendmannschaften von Benfica und debütierte im August 2018 mit 19 Jahren für die Profis des portugiesischen Rekordmeisters. Seitdem absolvierte er insgesamt 59 Pflichtspiele für den Klub (drei Tore).

✍️ We are delighted to announce that we have reached agreement for the 18-month loan of Gedson Fernandes from Benfica with an option to make the transfer permanent.

