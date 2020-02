Tottenham Hotspur - RB Leipzig heute kostenlos im LIVE-STREAM: Der Probemonat von DAZN

RB Leipzig gastiert in der Champions League bei Tottenham. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Achtelfinale kostenlos im LIVE-STREAM anschauen könnt.

Im Achtelfinale der trifft auf . Anstoß des Hinspiels ist am Mittwoch, den 19. Februar, um 21 Uhr im Tottenham Hotspur Stadium in London.

Tottenham hat die Gruppenphase der Champions League auf Rang zwei abgeschlossen. In der Gruppe B landeten die Spurs hinter dem FC Bayern und qualifizierten sich somit für die Runde der letzten 16.

RB Leipzig hat sich derweil als Gruppenerster in der Gruppe G durchgesetzt. Das Team von Trainer Julian Nagelsmann setzte sich dabei gegen , Lissabon sowie Zenit St. Petersburg.

Nun steigt also der CL-Kracher zwischen den Spurs und Leipzig. Welches verschafft sich heute die bessere Ausgangslage für das Rückspiel?

Mehr Teams

Spurs vs. Leipzig kostenlos im LIVE-STREAM mit DAZN sehen: In diesem Artikel erfahrt Ihr alle Informationen rund um die Übertragung des CL-Achtelfinals sowie zum Probemonat von DAZN.

Tottenham Hotspur vs. RB Leipzig: Das Champions-League-Achtelfinale im Überblick

Duell Tottenham Hotspur - RB Leipzig Datum Mittwoch, 19. Februar 2020, 21 Uhr Ort Tottenham Hotspur Stadium, London Zuschauer 62.062 Plätze

Tottenham Hotspur vs. RB Leipzig heute im LIVE-STREAM von DAZN verfolgen

Gute Nachrichten für alle Anhänger von Tottenham und RB Leipzig: Das Achtelfinal-Hinspiel der Champions League zwischen den Spurs und Leipzig wird heute live und exklusiv in voller Länge von DAZN übertragen.

Der Streamingdienst teilt sich die Übertragungen der Champions League in dieser Saison mit dem Pay-TV-Sender Sky. Für die heutige Partie hat sich DAZN die exklusiven Übertragungsrechte gesichert und wird Tottenham vs. Leipzig live und in voller Länge via LIVE-STREAM zeigen . Welche Streams DAZN sonst noch im Programm hat, erfahrt Ihr in diesem Übersichtsartikel.

Die Vorberichterstattung zu Tottenham gegen Leipzig beginnt heute 15 Minuten vor Spielbeginn, also um 20.45 Uhr . Im Vorfeld versorgen Euch Moderator Tobi Wahnschaffe und Experte Ralph Gunesch mit allen wissenswerten Informationen zur Begegnung. Sobald der Ball rollt, kommentieren Uli Hebel und Ralph Gunesch das Spielgeschehen in London.

Tottenham Hotspur vs. RB Leipzig heute im LIVE-STREAM von DAZN sehen - alle Infos auf einen Blick:

Übertragungsbeginn : 20.45 Uhr

: 20.45 Uhr Anstoß: 21 Uhr

21 Uhr Moderator : Tobi Wahnschaffe

: Tobi Wahnschaffe Kommentator : Uli Hebel

: Uli Hebel Experte : Ralph Gunesch

Tottenham Hotspur vs. RB Leipzig heute kostenlos im LIVE-STREAM: Der Probemonat von DAZN

Wer das Achtelfinale der Champions League zwischen Tottenham Hotspur und RB Leipzig heute live verfolgen möchte, ist bei DAZN genau richtig. Und das beste daran: Ihr könnt den LIVE-STREAM zu Spurs vs. Leipzig sogar komplett kostenlos zum Laufen bringen.

DAZN zeigt Tottenham Hotspur vs. RB Leipzig heute kostenlos mit dem Probemonat im LIVE-STREAM

Um den CL-Kracher zwischen Tottenham und Leipzig via LIVE-STREAM verfolgen zu können, benötigt man ein Abonnement DAZN. Wer jedoch noch nicht beim Streamingportal angemeldet ist, kann den kompletten Service zunächst vier Wochen lang gratis ausprobieren und somit auch die heutige Partie kostenlos anschauen.

Wer sich also heute den Gratismonat sichert, kann sich nicht nur Spurs gegen Leipzig kostenlos anschauen, sondern unter anderem auch die anderen Spiele der Champions League, die DAZN in den kommenden 30 Tagen im Programm hat, wie beispielsweise Napoli vs. Barcelona, Lyon vs. Juventus oder Liverpool vs. Atletico.

Sobald der Gratismonat abgelaufen ist, kostet das DAZN-Abo lediglich 11,99 Euro pro Monat. Alternativ könnt Ihr Euch auch das Jahresabonnement für 119,99 Euro sichern und somit knapp 24 Euro sparen. Alle Informationen zu den Zahlungsmöglichkeiten erfahrt Ihr in einem separaten Artikel auf unserer Seite.

Das normale Monatsabo von DAZN ist übrigens an keinerlei vertragliche Bindungen gekoppelt. So könnt Ihr die Mitgliedschaft stets zum nächsten Monat kündigen.

Tottenham Hotspur vs. RB Leipzig heute kostenlos im LIVE-STREAM auf der DAZN-App sehen

Das CL-Achtelfinale zwischen Tottenham Hotspur und RB Leipzig beginnt am Mittwochabend um 21 Uhr und wird von DAZN live und exklusiv in voller Länge via LIVE-STREAM gezeigt.

Sobald Ihr Euch für den Gratismonat registriert habt, könnt Ihr den LIVE-STREAM entweder mit Eurem PC / Laptop über www.dazn.com oder auf Eurem Smartphone, Tablet, Smart-TV oder anderen Geräten mithilfe der DAZN-App zum Laufen bringen.

Tottenham vs. Leipzig heute kostenlos im LIVE-STREAM sehen: Download der DAZN-App

Um den LIVE-STREAM von DAZN auf einem mobilen Gerät anschauen zu können, benötigt Ihr die DAZN-App. Alternativ sind der Amazon Fire TV Stick und die Playstation 4 weitere Optionen.

Die App von DAZN steht kostenlos in allen gängigen Stores zum Download bereit. Hier gibt's die entsprechenden Links:

Noch Fragen rund um den Service von DAZN? Dann werden diese in den folgenden Artikeln beantwortet:

Tottenham vs. Leipzig heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragung im Überblick