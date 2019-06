Tottenham-News vor dem Finale der Champions League: Pochettino zuversichtlich und voller Vorfreude

Die Spurs sind der Neuling im großen Finale der Champions League. Trotzdem will Trainer Pochettino Spaß haben. Alle News zu Tottenham Hotspur.

greift am Samstag zum ersten Mal in der Klubgeschichte nach dem Henkelpott: Die Londoner treten zum Finale der in Madrid gegen den an (ab 21 Uhr LIVE bei DAZN).

Obwohl die Spurs ein Neuling auf der größten aller Bühnen sind, ist bei Trainer Mauricio keine Anspannung, sondern vielmehr Vorfreude auf das große Spiel zu spüren. Wie der Argentinier tickt und was ihn ausmacht, ist außergewöhnlich.

Erlebe die Champions League live und auf Abruf auf DAZN. Jetzt Gratismonat sichern!

Tottenham-Flügelspieler Heung-Min Son hofft darauf, dass er seine starke persönliche Bilanz gegen Liverpool-Trainer Jürgen Klopp noch einmal am Samstag verbessern kann.

Tottenham Hotspur am Samstag: Alle News zu den Spurs vor dem Champions-League-Finale findet Ihr in diesem Artikel.

Spurs-Trainer Mauricio Pochettino: "Wir sind bereit"

Tottenham steht vor dem ersten großen Finale der Vereinsgeschichte: "Wir sind bereit", beteuert Trainer Mauricio Pochettino, der von großer Vorfreude im Lager der Engländer berichtet.

"Wir hoffen darauf, Geschichte zu schreiben", machte der Argentinier klar.

VIDEO: Pochettino - "Wir genießen gerade die Vorbereitung"

Tottenhams Mauricio Pochettino gibt sich vor dem Champions-League-Finale gegen Liverpool gelassen und will noch nicht zu weit in die Zukunft schauen.

Mauricio Pochettino: Ein Trainer wie ein Tackling

Das Champions-League-Finale könnte zur Krönung für Tottenham-Trainer Mauricio Pochettino werden. Der Argentinier prägt das Spiel der Spurs mit seinem Stil.

Was ihn ausmacht, wie er spielte, wie er arbeitet: HIER kommt das große Multimedia-Porträt von Mauricio Pochettino.

Heung-Min Son freut sich auf "Lieblingsgegner" Klopp

Die persönliche Bilanz von Tottenhams Heung-Min Son gegen Jürgen Klopp ist durchaus beeindruckend. Entsprechend zuversichtlich geht der Südkoreaner in das Duell mit dem Liverpool-Coach.

VIDEO: Liverpool-Star Mane will, dass Harry Kane spielt

Liverpools Flügelspieler Sadio Mane möchte, dass sich seine Mannschaft am Samstag im Finale der Champions League mit den Spurs in Bestbesetzung duelliert. Zu dieser Bestbesetzung gehört bei Tottenham natürlich auch Stürmerstar Harry Kane - und Mane hofft, dass der angeschlagene Angreifer einsatzbereit ist.